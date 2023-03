Rückgang hält an: 1 710 kleine Waffenscheine im Landkreis Rotenburg

Von: Guido Menker

Nicht immer ist auf Anhieb zu erkennen, ob es sich um eine scharfe Waffe handelt. Der Polizei sind mitgeführte Waffen ein Dorn im Auge. © IMAGO/Hartenfelser

Der Amoklauf in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg forciert die Diskussion über das deutsche Waffenrecht. Die Zahl der kleinen Waffenscheine im Landkreis Rotenburg ist seit mehreren Jahren rückläufig. Für die Polizei ist derweil klar: „Eine Waffe löst niemals Probleme, sie schafft eher welche.“

Rotenburg – Das Entsetzen ist groß. Ein junger Mann in Hamburg hat in einem Versammlungssaal der Zeugen Jehovas sieben Menschen erschossen und anschließend sich selbst das Leben genommen. Er soll Sportschütze und daher legal im Besitz gefährlicher Waffen gewesen sein. Ein Amoklauf, der erneut die Diskussion über das Waffenrecht entfacht.

Das Waffenrecht ist nicht Sache der Polizei, und daher blicken Polizisten noch einmal ganz anders auf einen solchen Vorfall. Heiner van der Werp, Sprecher der Rotenburger Polizeiinspektion, bringt es auf den Punkt: „So etwas kann auch hier bei uns im ländlichen Raum passieren. Und darauf müssen wir vorbereitet sein.“ Geht es um Amokläufe, so van der Werp, seien seine Kollegen dafür speziell ausgebildet. Es sei von großer Bedeutung, in solchen Situationen entschlossen zu sein und wichtig, jeden möglichen Moment zu nutzen.

Vor diesem Hintergrund blicke ein Polizist eben ganz anders auf die umfangreiche Berichterstattung, wie im Fall von Hamburg. „Interessant ist für uns zu sehen, wie die Kollegen vorgehen. Schließlich geht es darum, möglichst viele Menschen zu retten und daher schnell den Täter auszuschalten.“ Spannend sei zudem, wie die Kollegen in einem solchen Einsatz mit dem Stress umgehen, ob und wie gut sie die nötige Ruhe bewahren und sich anschließend selbst äußern. Heiner van der Werp: „Am Einsatzort darf keine Diskussion über die Vorgehensweise entstehen, es geht um Sekunden.“ Da muss also alles passen und jeder wissen, was er zu tun hat.

Die Polizei bei uns im Landkreis Rotenburg habe es, so van der Werp, nur sehr selten mit Fällen zu tun, in denen von der Dienstwaffe Gebrauch zu machen ist. „Wir haben noch keine amerikanischen Verhältnisse – Gott sei Dank.“ Und doch müsse man als Polizist grundsätzlich darauf vorbereitet sein. Je nach Einsatz haben die Kollegen zwei oder vier Mal im Jahr ein Schießtraining zu absolvieren. Früher konnten sie das im Untergeschoss der Inspektion an der Königsberger Straße machen. Die Anlage jedoch entspreche nicht mehr den Voraussetzungen, eine Sanierung wäre zu teuer. „Daher fahren wir dafür zu unseren Kollegen nach Soltau“, berichtet van der Werp.

Uns macht das nicht glücklich.

Wer an Waffen kommen möchte, wie sie der mutmaßliche Täter von Hamburg hatte, benötigt eine Waffenbesitzkarte. Wie sieht es damit im Landkreis Rotenburg aus? Die Anzahl der Waffenbesitzkarten sei wenig aussagekräftig, erklärt Landkreissprecherin Christine Huchzermeier, interessanter sei die Anzahl der darauf eingetragenen Waffen. Der wesentliche Anteil gehe an Jäger und Sportschützen. Der Landkreis spricht von 2 237 Jägern und 954 Sportschützen. Auf die Jäger entfielen 12 094, auf die Sportschützen 2 479 erlaubnispflichtige Waffen. Die Zahl der Vereinswaffen zum Ende des vergangenen Jahres habe bei 1 068 gelegen.

Wer eine Waffe mit sich tragen möchte, braucht – je nach Typ – einen Waffenschein oder den kleinen Waffenschein. Die Zahl der ausgegebenen Waffenscheine liege bei drei, die der kleinen Waffenscheine bei 1 710, so Christine Huchzermeier. Die Zahl der Anträge auf einen kleinen Waffenschein im Landkreis Rotenburg sei seit 2016 wieder rückläufig. Vor sieben Jahren hatte der Landkreis noch „einen sprunghaften Anstieg“ registriert.

Auch auf die rechtliche Einordnung zu den Waffenscheinen werfen die Polizisten natürlich einen Blick. „Uns macht das nicht glücklich.“ Zu wissen, dass Menschen Waffen bei sich haben könnten, erschwere die Arbeit der Polizei, sagt der Polizeisprecher bereits 2019. „Daran hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. Denn es sei extrem gefährlich, wenn bei einem Streit Waffen im Spiel sind – „auch für uns, denn wir wissen nie, ob jemand eine Schreckschusswaffe oder eine echte Waffe trägt.“ Er geht noch einen Schritt weiter: „Eine solche Waffe trägt nicht wirklich zum Schutz der Menschen bei. Eine Waffe löst niemals Probleme, sie schafft eher welche.“

Es komme im polizeilichen Alltag selten vor, dass die Kollegen bei Kontrollen oder Durchsuchungen auf Waffen stoßen. Wenn doch, äußerten die Besitzer meistens, dass es ihnen um den Selbstschutz gehe. „Aber das ist aus meiner Sicht nicht erforderlich“, sagt van der Werp schon vor vier Jahren. Verstöße hinsichtlich des kleinen Waffenscheins lägen im niedrigen, zweistelligen Bereich.

Polizei behält „Reichsbürger“-Szene weiter im Auge

Es gibt aber auch eine „Reichsbürger“-Szene im Landkreis. Waffen spielen dort durchaus eine Rolle. Seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichne das Fachkommissariat für Staatsschutz der Polizei einen Anstieg des „Reichsbürgertums“. Das finde sich in der Kriminalstatistik nur selten wieder, heißt es. Aber: Es beschäftige die Kollegen; man werde die Szene weiter im Auge behalten, so Polizeichef Jörg Wesemann.