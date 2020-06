Roter Lichterprotest der Veranstaltungsbranche

Nächtliche Aktionen in der Region

Rotenburg – Rund 9 000 Gebäude sind bundesweit in der Nacht zu Dienstag in rotes Licht getaucht worden – als „ein leuchtendes Mahnmal und einen flammenden Appell der Veranstaltungswirtschaft zur Rettung unserer Branche“, wie es von den Organisatoren um den Essener Eventlocation-Betreiber Tom Koperek heißt. Auch Rathäuser, Kirchen, Gaststätten und Kulturorte in der Region wurden beim Corona-Protest eingebunden. Während sich in Rotenburg viele Menschen auf dem Pferdemarkt das die Nacht über illuminierte Rathaus anschauten, waren es in Visselhövede gleich drei Gebäude: der Kirchturm und das St-Johannis-Gotteshaus, der Marktplatzbrunnen und der Eingang des „ArtOutlet“. Lennart Dreyer, Chef der Visselhöveder Firma Concept-Veranstaltungstechnik, betonte, die Aktion diene dazu, „dass möglichst viele Menschen auf unsere miserable wirtschaftliche Lage aufmerksam werden“. Viele wüssten gar nicht, wie viele Jobs an Veranstaltungen hingen. „Da sind nicht nur wir Techniker und die Künstler, sondern auch Caterer, Mobilklo-Vermieter, Sicherheitsfirmen und viele Branchen mehr.“ Veranstaltungstechniker Philip Göttert aus Wohlsdorf brachte es auf den Punkt: „Alle, die sich über die schöne Beleuchtung gefreut haben: Ich hoffe, ihr habt Fotos gemacht – könnte das letzte Mal gewesen sein!“ mk