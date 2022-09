Rotenburgerin stellt Pferdeschweiftoupets her

Von: Wieland Bonath

Kaum zu sehen: So wird ein perfektes Schweiftoupet eingearbeitet. © Bonath, Wieland

Als Hobby gedacht, fängt die Rotenburgerin Philine Behrens an, Pferdeschweiftoupets herzustellen. Mittlerweile hat sie sich in Fachkreisen einen Namen gemacht.

Rotenburg – Mit langen Pferdehaaren werden Fiedelbögen für Lauten bespannt, um Musikfreunde mit leisen Tönen zu begeistern, Frauen und Männer des Adels trugen in der Vergangenheit Perücken, hergestellt aus Rosshaaren. Dressurreiterin und Pferdeenthusiastin Philine Behrens (34) aus Rotenburg, die von Jugend an den Reitsport liebt, hat nun vor gut einem Jahr ihren vierbeinigen Freunden ein besonderes Geschenk gemacht: Als eine von vier oder fünf Berufskollegen in Deutschland stellt Behrens Pferdeschweiftoupets her. Reiter, die auf Turnierplätzen vor sachverständigem Publikum um höchste Punktzahlen streiten, brauchen zum Gesamtbild makellose Tiere. Und dazu gehört ein Schweif, der kritischen Ansprüchen von Sachkennern genügt.

„Von Natur aus dünne Schweife können erblich bedingt sein“, betont die 34-Jährige. „Aber auch nach Unfällen, zum Beispiel Quetschungen der Schweifrübe (Anmerkung: Dabei handelt es sich um den Fortsatz der Wirbelsäule, zusammen mit dem an ihr wachsenden Langhaar bildet sie den Schweif) oder langen Krankheiten können die Schweifhaare merklich weniger werden. Bei Zuchtstuten oder jungen Pferden sieht man oft den bekannten ,Knabberschweif’, an dem sich die Fohlen oder Weidekumpels zu schaffen gemacht haben. Bis ein Schweif nachgewachsen ist und seine ursprüngliche Fülle wieder erreicht hat, vergeht eine sehr lange Zeit.“

Behrens fragt: „Möchte man so ein Pferd nun der Öffentlichkeit präsentieren?“ Das Gesamtbild wirke irgendwie „gestört“, und der Besitzer ist unzufrieden. Ob auf Turnieren, Schauen oder Körungen: „Meine Schweiftoupets lassen sich kinderleicht anbringen und runden das Gesamtbild mit einem dem jeweiligen Pferdetyp angemessenen Schweif ab.“

Für die quirlige Philine Behrens mit ihrem ansteckenden Lachen, für die 24 Stunden kaum ausreichen, um allen Aktivitäten nachzugehen, stand schon in früher Jugend der Berufswunsch fest: Es musste etwas mit Pferden sein. Deshalb absolvierte sie zunächst ihre Ausbildung zur Pferdewirtin und dann in Echem (Kreis Lüneburg) zur Pferdewirtschaftsmeisterin. Anschließend schulte sie um zur Bürokauffrau und ist jetzt bei der Planungsgemeinschaft Nord (PGN) in Rotenburg, die von ihrem Vater Norbert geleitet wird, tätig.

Philine Behrens mit ihrem sechsjährigen Dressurpferd „Finn Crisp“. Der makellose Schweif ist wichtig, um bei Punktrichtern Eindruck zu erwecken. © Bonath

Fast jede freie Minute gehört nach wie vor der Reiterei. Philine Behrens ist Mitglied des Reitvereins „Aller-Weser“ in Verden und startet als erfolgreiche Dressurreiterin. Im Sommer vergangenen Jahres kam der jungen Frau die Idee, es auf Hobbybasis mit Pferdeschweiftoupets zu versuchen. Wichtiger Auslöser war dabei ein trauriger Anlass: Pferd „Ella“, 29 Jahre alt und 26 Jahre von Mutter Evelyn Behrens geritten, war gestorben. Trotz des Schmerzes um das tote Tier erlaubte die Mutter, dass der Schweif von „Ella“ abgetrennt wurde. Damit konnte Philine Behrens ihre ersten Übungsversuche in der Herstellung von Pferdehaarersatzteilen machen. In relativ kurzer Zeit hat sie sich unter Fachleuten einen Namen gemacht und hat bereits 60 bis 70 Toupets an Reitpferdehalter verschickt, und zwar in alle Teile Deutschlands, nach Frankreich und Lettland.

Regeln des Tierseuchenschutzgesetzes schieben Riegel vor den „wilden“ Handel mit Pferdeschweifen. Der Markt von Echthaar, das Behrens verwendet, ist sehr „dünn“. Sie hat Kontakt mit Betrieben in München, Düsseldorf und Frankfurt. Die Qualität der Haare und die Farbe – Schwarz gehört zu den „Rennern“, Weiß ist schwer zu bekommen – spielen eine entscheidende Rolle.

Schweiftoupets können von Pferdehaltern problemlos bei ihren Tieren selbst ein- und angefügt werden. Eine kurze bebilderte Einflechtanleitung gibt die entsprechenden Hinweise. Darin heißt es: „Zum Schluss lösen Sie die Haarklammer, damit diese Haare über das Toupet fallen und können bei Bedarf Längenunterschiede zwischen Schweif und Toupet mit einer Schere angleichen.“

Die Deutsche reiterliche Vereinigung (FN) erlaubt auf nationaler Ebene die Toupets, international bedarf es einer speziellen Genehmigung. Sogar Spitzenreiterinnen, die bei Deutschen Meisterschaften starten, gehören inzwischen zum Kundenkreis von Behrens. Die Rotenburgerin erklärt: „Ich plane, eine Ausbildung zur Pferdephysiotherapeutin zu absolvieren. Der Pferdesport ist meine große Leidenschaft.“