Weihnachtsbeleuchtung in Rotenburg: Für die einen ist’s zu wenig, für die anderen zu viel

Von: Guido Menker

Äste abgebrochen, Lichterketten zerstört: Jochen Witt kann es nicht verstehen. © Guido Menker

Korrektes politisches Signal in Zeiten der Energiekrise oder Blödsinn? Auch Rotenburg spar an Weihnachtsbeleuchtung. Dazu gibt es verschiedene Meinungen - und dumme Zerstörungen.

Rotenburg – Die Weihnachtsbeleuchtung ist mal wieder ein Thema, mit dem sich in Rotenburg zahlreiche Menschen auseinandersetzen. Jochen Witt bekommt das jeden Tag zu spüren, wenn er seinen Kontrollgang macht, um zu schauen, ob alles in Ordnung. „Die einen meckern, weil es ihnen zu wenig Licht ist, für die anderen ist es zu viel.“ Witt schüttelt den Kopf – er hat letztendlich nur jenen Auftrag ausgeführt, den ihm die Stadtverwaltung gegeben hatte.

Auf Vorschlag der Verwaltung nämlich hatte der Rat beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr auf die Hälfte dessen zu reduzieren, was in den vergangenen Jahren eingeschaltet worden war. Anlass war die andauernde Energiekrise und der damit verbundene Appell der Bundesregierung an alle, doch möglichst 20 Prozent Energie einzusparen. „Aus meiner Sicht ist es ein wichtiges Signal von der Stadt, sich an diese Vorgabe zu halten“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann. Im Rathaus landeten ebenfalls Beschwerden, darunter auch welche von Geschäftsleuten, die unzufrieden sind. Oestmann: „Es ist der schon bekannte Spannungsbogen.“ Zu viel, zu wenig – es gibt immer was zu meckern.

Lichterketten zerschnitten

Doch nicht nur deshalb ist Jochen Witt stinksauer. Kurz, nachdem er fast zwei Tage allein für die Installation der Beleuchtung an der großen Tanne auf dem Pferdemarkt gebraucht hatte, haben Unbekannte im unteren Bereich nicht nur mehrere dicke Äste abgebrochen, sondern zugleich einen Teil der Lichterketten zerstört. „Auch in früheren Jahren ist so etwas passiert – ich kann das einfach nicht verstehen.“

Oestmann unterstreicht am Donnerstag, dass mit der Reduzierung der Beleuchtung keine wesentliche, finanzielle Einsparung einhergeht. Im Fokus stehe das Signal der Einsparung. Jetzt, da nicht einmal mehr die Hälfte des Umfangs vergangener Jahre erreicht wird, schlage der Stromverbrauch für die vier Wochen mit etwas mehr als 120 Euro zu Buche. Das hängt in erster Linie mit der kompletten Umstellung auf LED zusammen, so Witt. Das sei vor zehn Jahren schon geschehen. Waren es bislang immer mehr als 50 beleuchtete Bäume sowie große Tannen auf dem Neuen Markt, auf dem Pferdemarkt sowie am Kirchhof, sind es jetzt nur noch zehn Bäume. „Durchgehend, aber eben nicht mehr in der Fülle“, so der Bürgermeister. Hinzu kommen die Aufsteller mit Wunsch an alle, die in der Stadt unterwegs sind: „Frohe Weihnachten“.