Rotenburger „Straßenfeger“: Wohnungskrise spitzt sich zu

Von: Tom Gath

Mona Aminian-Zoelch (Mitte) leitet seit Kurzem die Angebote vom Lebensraum Diakonie in Rotenburg. Barbara May (l.) und Alexandra Wurthmann betreuen schon lange Wohnungslose und berichten von einer zunehmenden Nachfrage. © Gath

Mona Aminian-Zoelch ist neue Leiterin des „Straßenfegers“. Die Infrastruktur für Wohnungslose sei in Rotenburg gut ausgebaut, jedoch mangele es an bezahlbaren Wohnraum.

Rotenburg – Die Bundesregierung arbeitet seit Juni an einem nationalen Aktionsplan, um Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 abzuschaffen – ein ambitioniertes Ziel, denn Ende 2022 waren laut Bundesozialministerium 262 600 Menschen in Deutschland ohne Wohnung, von denen 38 500 Personen tatsächlich auf der Straße lebten. Der Rest war privat oder in öffentlichen Einrichtungen untergebracht. Ein zuverlässiger Trend lässt sich aus den Zahlen der vergangenen Jahre nicht ablesen, auch weil seit 2022 viele Menschen aus der Ukraine in der Statistik auftauchen.

Zumindest die Rotenburger Angebote für Wohnungslose vom Lebensraum Diakonie würden jedoch immer mehr Menschen in Anspruch nehmen. „Es ist definitiv mehr geworden, im Schnitt besuchen täglich 25 Leute unseren Tagesaufenthalt“, sagt Barbara May, die den „Straßenfeger“ betreut. In bester Lage an der Goethestraße können Menschen in Not dort Zeitung lesen, kochen, waschen, telefonieren, duschen oder einfach nur beisammen sitzen – eben all das, was andere Menschen zu Hause tun.

Gutes Verhältnis zur Nachbarschaft

Der „Straßenfeger“ ist aber auch ein Anlaufpunkt für aufmerksame Nachbarn und großzügige Spender. „Manchmal melden sich Mitbürger hier, wenn sie sich Sorgen machen. Zum Beispiel, weil sie jemanden draußen im Kalten liegen gesehen haben“, sagt May. Auch die Spendenbereitschaft sei nach wie vor sehr hoch, „das ist richtig toll“. Anders als in vielen Großstädten scheint das Miteinander von Menschen mit und ohne Wohnung in Rotenburg zu funktionieren.

Die Debatte um eine Gruppe vermeintlich aggressiver Bettler habe den „Straßenfeger“ jedenfalls nicht erreicht, sagt May: „Bei uns hat sich niemand beschwert und wir hatten noch nie Probleme mit der Gruppe.“ Beim ebenfalls vom Lebensraum Diakonie betriebenen „Birkenhaus“, wo bis zu 16 Menschen kurz- und langfristig untergebracht werden können, fänden die Nachbarn es sogar toll, dass so viel los sei.

Neue Leiterin brennt für Wohnungslosenhilfe

Einen Grund für das verhältnismäßig geringe Konfliktpotenzial sieht Mona Aminian-Zoelch in den gut ausgebauten Hilfsangeboten in Rotenburg. Wenn Menschen in Not einen Anlaufpunkt wie den „Straßenfeger“ haben, könnten viele Probleme frühzeitig angepackt werden. Die 42-Jährige leitet die Rotenburger Angebote des Lebensraum Diakonie seit dem 1. August. Neben Rotenburg ist Aminian-Zoelch auch für die Landkreise Verden und Osterholz zuständig, die sie schon seit drei Jahren verantwortet. Nun ist das achtköpfige Rotenburger Team hinzugekommen und die Sozialpädagogin ist fleißig dabei, sich nach und nach bei den Kooperationspartnern in Rotenburg vorzustellen.

„Die Wohnungslosenhilfe ist eine tolle Arbeit, die aber von der Gesellschaft wenig anerkannt wird. Oft sind wir der letzte Anlaufpunkt, an dem die Menschen landen“, sagt Aminian-Zoelch. Sie hat schon als Entwicklungshelferin in Indien und bei Bildungsträgern gearbeitet, wollte dann aber etwas „handfestes und sinnstiftendes“ machen. Nun ist sie sich sicher: „Ich habe meinen Bereich gefunden und hier bleibe ich.“

Doch auch wenn Aminian-Zoelch in Rotenburg ein „kreatives Team mit viel Herzblut“ vorgefunden hat und die Nutzer die Angebote zu schätzen wissen: Die Unterstützung von Wohnungslosen ist kein Selbstzweck, das Ziel bleibt immer das eigene Dach über dem Kopf. Die städtische Obdachlosenunterkunft in Verden wird von Lebensraum Diakonie sozialpädagogisch betreut und die Weitervermittlung in eigene Wohnungen laufe dort sehr gut. „Es geht darum, die Menschen wohnfähig zu machen. Sie müssen mit ihrer sozialen Umgebung zurechtkommen, ihre Finanzen regeln oder auch banale Dinge wie Müll trennen lernen“, erklärt Aminian-Zoelch die Herausforderungen.

Hauptproblem ist der Mangel an bezahlbaren Wohnraum

Aufgrund der positiven Erfahrungen in Verden möchte die Sozialpädagogin das Thema auch in Rotenburg ansprechen, denn hier gibt es in den städtischen Unterkünften noch keine Fachbetreuung vor Ort. Für den Betrieb ist dort das Ordnungsamt zuständig, weil es sich bei dem Angebot rechtlich um eine Gefahrenabwehr handelt – um akute Gefahren für die Betroffenen abzuwenden, nicht, weil eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.

Ob mit oder ohne professionelle Betreuung: Das Hauptproblem beim mühsamen Weg aus der Wohnungslosigkeit, ist die Krise auf dem Wohnungsmarkt. „Bezahlbarer Wohnraum ist mittlerweile auch im ländlichen Raum kaum zu finden“, sagt Aminian-Zoelch. Das betreffe viele Menschen mit wenig Einkommen, „aber bei der Diskussion geraten die, die ganz unten stehen, häufig aus dem Blick“.

Gebe es doch mal eine finanzierbare Wohnung, seien Wohnungslose zudem häufig mit Vorurteilen von Vermietern konfrontiert, etwa aufgrund eines negativen Schufa-Eintrags. Aminian-Zoelch beruhigt: „Vermieter brauchen keine Angst haben. Wir betreuen die Menschen auch nach dem Einzug in die eigene Wohnung und die Miete kommt meist direkt vom Amt.“

Eine Möglichkeit, das Team vom Lebensraum Diakonie und die wohnungslosen Menschen aus Rotenburg kennenzulernen, bietet der Tag der offenen Tür am Montag, 11. September. Von 10 bis 13 Uhr servieren die Mitarbeiter im „Straßenfeger“ Kaffe und Kuchen und präsentieren ihre Räumlichkeiten.

„Tag der Wohnungslosen“ am 11. September Am 11. September ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) zu einem Aktionstag auf, um auf die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungslosigkeit hinzuweisen. Der Rotenburger „Straßenfeger“ vom Lebensraum Diakonie lädt im Rahmen der bundesweiten Aktionen erstmals zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 13 Uhr können alle Interessierten an der Goethestraße 4 vorbeikommen, um über die Belange von wohnungslosen Menschen und die Arbeit vom Lebensraum Diakonie ins Gespräch zu kommen.

Die BAG W hat fünf Kernforderungen an die Bundesregierung gerichtet: - Wohnraum schaffen: Der Bund soll den sozialen Wohnungsbau mit dauerhafter Sozialbindung fördern. - Wohnraum sichern: Hilfsangebote und das Mietrecht sollen gestärkt werden. - Gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen: Zugänge zu Bildung, Kultur und Erwerbsleben sollen verbessert werden. - Menschenwürdige Unterbringung: Notversorgungskonzepte sollen für würdige und geschlechtergerechte Unterkünfte sorgen. - Gesundheitsversorgung: Der Zugang zum Gesundheitssystem soll für alle Menschen unabhängig der Nationalität sichergestellt werden.