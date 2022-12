Soldaten kehren auf Umwegen nach Hause zurück

Von: Guido Menker

Rückkehr aus der Slowakei nach sechs Monaten: Rund 200 Soldaten aus Rotenburg waren dort an der Verstärkung der Nato-Ostflanke beteiligt. © Menker

Die Freude ist groß. In der Rotenburger Von-Düring-Kaserne und vor allem auch bei den Soldaten, die an diesem Abend nach sechs Monaten von einer Mission in der Slowakei zurückkehren. Aus den Lautsprechern erklingt der Bataillonsmarsch, während der Konvoi das Kasernentor passiert. Fackeln stehen am Straßenrand. Der Kommandeur zählt zum Begrüßungskomitee.

Rotenburg – Es ist eine Rückkehr mit Verspätung, und es ist eine Rückkehr, die am Ende über kleine Umwege zum Ziel führt. Am Montag sind 150 von insgesamt knapp 200 Soldaten aus dem Rotenburger Jägerbataillon in Lest/ Slowakei aufgebrochen. In einem Konvoi von 28 Fahrzeugen haben sie sich über vier Tage auf den Rückweg gemacht. Am späten Donnerstagnachmittag erreichen sie schließlich ihr Ziel: die Rotenburger Von-Düring-Kaserne. Ein kleines Empfangskomitee steht bereit. Darunter auch Oberstleutnant Gero Hahn, Kommandeur des Jägerbataillons 91, und Brigadekommandeur Lutz Kuhn.

Eine Stunde zuvor: „Ich glaube, die Kameraden freuen sich heute Abend auf eine Portion Gyros“, sagt Oberleutnant Patrick Meyer. Er kümmert sich unter anderem um die Pressearbeit, sitzt in seinem Büro und versucht in Erfahrung zu bringen, wann der Konvoi endlich eintrifft. Das Casino, berichtet er, bleibe an diesem Abend länger geöffnet. Dort können die eintreffenden Soldaten etwas essen und trinken. Denn sofort nach Hause können sie noch nicht nach ihrer Ankunft in der Kaserne. „Sie bleiben noch übers Wochenende hier und gehen dann am Dienstag in den wohlverdienten Erholungsurlaub.“

Seit der Annexion der Krim 2014 sowie dem russischen Überfall auf die Ukraine beweise Deutschland durch die Beteiligung an Missionen an der Nato-Ostflanke Solidarität mit den Bündnispartnern, heißt es.

Neben dem Engagement in der „Enhanced Forward Presence“ in Litauen beteiligt sich die Bundeswehr seit März dieses Jahres an den „Enhanced Vigilance Activities“ in der Slowakei. Die multinationale Präsenz diene der Rückversicherung der Bündnispartner an der Ostflanke der Allianz. Sie sei streng defensiv und darauf ausgelegt, Konflikte vom Bündnisgebiet fernzuhalten sowie den Frieden zu bewahren. Beteiligt daran sind in der „eVA Battle Group“ in diesem Jahr eben auch knapp 200 Soldaten aus Rotenburg. Hinzu kommen etwa 50 weitere Kameraden aus den Standorten in Munster sowie Neustadt. Diese Battle Group umfasst insgesamt etwa 1 000 Soldaten. Die Rotenburger waren sechs Monate lang Teil des ersten Kontingents in einer verstärkten Jägerkompanie, der eben Jäger, aber auch Pioniere und Versorger angehörten. Die multinationale Battle Group führen die Tschechen als sogenannte Rahmennation, erklärt Patrick Meyer bei einem Kaffee vor der Ankunft an diesem winterlich-kalten Spätnachmittag. Außerdem seien Niederländer, Slowenen und US-Amerikaner mit von der Partie. Für das Rotenburger Kontingent endet nun die Mission.

Einige der Rotenburger sind bereits vor dem Rückverlegungskonvoi wieder in der Kreisstadt angekommen, etwa zehn Soldaten bleiben noch im slowakischen Lest – sie kümmern sich um die Übergabe an die Nachfolger.

Die in der Slowakei eingesetzten Infanteriekräfte haben das Gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug (GTK) Boxer genutzt und waren auf den Kampf im Spektrum der Landes- und Bündnisverteidigung sowie den Einsatz in schwierigem Gelände spezialisiert, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Bundeswehr. Diese Boxer indes sind noch nicht zurückgekehrt – sie werden per Bahn die Rückreise antreten.

Gut eine Stunde nach der eigentlich erwarteten Ankunft erreicht Patrick Meyer die Mitteilung, dass binnen weniger Minuten der Konvoi zu erwarten sei. Kameraden zünden Fackeln an, während mit dem Feierabend in der Kaserne eine Reihe von Fahrzeugen das Gelände verlässt.

Und dann geht alles sehr schnell, die Schranke öffnet sich, die Soldaten sind zurück. Der Bataillonsmarsch erklingt aus der Konserve – sie sind wieder da, alle freuen sich. Die knapp 1 200 Kilometer sind geschafft. Unterwegs habe es nur die übliche Verkehrsdichte gegeben, zu Problemen größerer Art sei es nicht gekommen. Auch nicht in den zurückliegenden sechs Monaten. Alle sind wohlauf, das Material hat alles heil überstanden.

Theoretisch hätte der Konvoi schon früher eintreffen können. Denn von der Autobahn 7 aus kommend ist er über die A 27 bis zum Bremer Kreuz und dann weiter über die A 1 bis zur Abfahrt Bockel gerollt. Ein Umweg also. Der Grund: Man wollte unbedingt vermeiden, in der Rotenburger Innenstadt den Verkehr zu blockieren und am Ende eben auch von der Bundesstraße 75 nach rechts auf das Kasernenengelände einbiegen, um auch dort einen Stau in die andere Richtung zu vermeiden.

Jetzt ist es geschafft. Das Casino ist geöffnet, es gibt eine kleine, interne Feier. Dann geht’s am Dienstag in den Urlaub, zurück zu den Familien. Dass das alles auch für sie nicht einfach ist, weiß Gero Hahn. Bei einem Familientreffen in dieser Zeit hat er genau das deutlich gemacht: „Diese Herausforderungen gehören zum Leben als Soldat dazu und müssen bei aller Rücksicht auf unsere Partner und Angehörigen im Zweifel immer zugunsten der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte gelöst werden.“