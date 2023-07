„Rotenburger Sandhelden“: Nabu sucht die Zauneidechse

Von: Tom Gath

Prächtig grün erstrahlen die männlichen Zauneidechsen während der Paarungszeit. Ab Ende Juli schlüpfen die Jungtiere. © Mayer

Julian Mattes vom Nabu sucht „Rotenburger Sandhelden“ - drei seltene Reptilien, deren Lebensraum immer knapper wird. Vorkommen von Zauneidechsen hat er nun an einer Bahnstrecke gefunden.

Rotenburg – Sie lebt auf Friedhöfen, Truppenübungsplätzen und an Bahngleisen: Die Zauneidechse ist eine wahre Grenzgängerin. Diese für Menschen gefährliche und unheimliche Orte sucht sie aber nicht auf, weil sie den Adrenalinkick liebt – sondern, weil ihre ursprünglichen Biotope weitgehend verschwunden sind. Während ihre Vorfahren noch Flussauen mit Sandbänken oder Waldränder bewohnten, sonnt sich die moderne Zauneidechse auf Grabsteinen und Gleisbetten.

Beeindruckendes Grün an der Bahnstrecke

Zwei Monate hat sich Julian Mattes von der ökologischen Nabu-Station Oste-Region auf die Suche gemacht, um den Bestand der scheuen Tiere während ihrer Paarungszeit zu erfassen. „Das ist gar nicht so leicht, sobald sie eine Bewegung wahrnehmen, verschwinden sie in ihr Versteck“, sagt Mattes. An einem Bahndamm im Landkreis Rotenburg – wo genau, möchte er zum Schutz der Tiere nicht verraten – ist er schließlich fündig geworden.

Als ich das erste Mal so ein Männchen gesehen hab, war ich beeindruckt. Die leuchten schon ziemlich grün.

Mattes ist die Bahnstrecke ganz langsam abgegangen und hat jede Sichtung der Tiere in seinem Tablet markiert. Smaragdgrün strahlen die Männchen im Mai und im Juni, um den weiblichen Artgenossen zu imponieren. Doch auch den menschlichen Biologen Mattes lässt dieses Spektakel nicht kalt: „Als ich das erste Mal so ein Männchen gesehen hab, war ich beeindruckt. Die leuchten schon ziemlich grün.“

Sekundäre Lebensräume statt ursprüngliche Natur

Bahngleise sind ein typischer sekundärer Lebensraum für die bis zu 24 Zentimeter langen Reptilien. Denn die Echsen sind nicht nur in der Lage, sich farblich an die Anforderungen der Balz anzupassen. Durch den Verlust ihrer natürlichen Lebensräume mussten sie auch lernen, mit menschlicher Infrastruktur, also sekundären Lebensräumen, vorlieb zu nehmen.

Neben Sandboden zur Eiablage und Gebüsch zum Verstecken brauchen sie vor allem Freiflächen zum Sonnenbaden. „Zauneidechsen sind wechselwarm, das heißt, sie müssen ihren Standort ändern, um ihre Körpertemperatur zu regulieren“, erklärt Mattes. Am besagten Bahndamm habe „die Sonne voll raufgeknallt“, in exponierter Südlage nutzten die Männchen die Vormittage, um sich aufzuwärmen.

Nabu Projekt will Lebensräume aufwerten

Mattes arbeitet für das Nabu-Projekt „Rotenburger Sandhelden“. Drei seltene Sandlebewesen – Kreuzkröten, Knoblauchkröten und Zauneidechsen – sollen im Rahmen des Projekts erfasst und die jeweiligen Lebensräume ökologisch aufgewertet werden. Aufwerten heißt dabei nicht, die Natur sich selbst zu überlassen. Dafür ist es längst zu spät. Stattdessen geht es darum, die Arten in ihrer ohnehin vom Menschen geschaffenen Umgebung beim Überleben zu unterstützen. So wie in einer stillgelegten Sandgrube in Nartum: Vergangenes Jahr hat Mattes dort junge Kiefern und Birken auf dem Gelände eines Sandhändlers entfernen lassen, denn die „Sandhelden“ brauchen freigelegte Sandflächen. „Dort gibt es einen ersten Erfolg: Die Kreuzkröten haben in den Gewässern der Sandgrube abgelaicht und Kaulquappen habe ich auch schon gesehen“, sagt Mattes.

Für die Zauneidechse sind noch keine konkreten Maßnahmen geplant, auch wenn die Gelder hierfür schon bereit liegen. An den bisher ausfindig gemachten Habitaten sah noch alles gut aus, Bahngleise müssen schließlich ohnehin von überwucherndem Buschbestand freigehalten werden. Mattes geht aber Hinweisen nach, dass auf einem Friedhof im Landkreis die rar gewordenen Echsen leben sollen. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, könnte er sich gut vorstellen, an geeigneten Stellen und in Absprache mit den Friedhofsgärtnern Sandflächen und Totholzhaufen anzulegen.

Rotenburger sollen mithelfen

Für weitere Fahndungserfolge bittet Mattes die Rotenburger Bevölkerung, wachsam zu sein und ihm mögliche Sichtungen der Zauneidechse zu melden. Im Mai und im Juni stehen die Chancen dafür zwar am besten, doch auch jetzt könnten Hobby-Herpetologen – Herpetologie ist die Reptilienforschung – Glück haben, erklärt Mattes: „Ab Ende Juli schlüpfen die Jungtiere. Die kommen dann aus den Eiern, sonnen sich und sind noch ein bisschen träge.“

Da die jungen Tiere anderen Eidechsenarten zum Verwechseln ähnlich aussehen, sollten die Hinweisgeber möglichst ein Foto der Echsen machen. Wer meint, eine Zauneidechse gesehen zu haben oder an mehr Infos zur seltenen Echsenart – immerhin Deutschlands Reptil des Jahres 2020 – interessiert ist, erreicht Julian Mattes unter 0152 /36196727 oder per E-Mail an j.mattes@oesoste-region.de.