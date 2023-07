Rotenburger Rat mehrheitlich für Beitritt zu Tempo-30-Initiative

Von: Andreas Schultz

Sollte Tempo 30 in ferner Zukunft der neue innerörtliche Standard werden, fallen Schilder wie das an der Knickchaussee in Rotenburg weg. Der Stadtrat kann der Vorstellung mehrheitlich etwas abgewinnen. © Schultz

Stadtweit Tempo 30: Die Mehrheit im Rotenburger Rat kann sich das gut vorstellen und hat deshalb dem Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ zugestimmt. Dem voraus ging eine lebhafte Diskussion um Zuständigkeiten und Gestaltungsfreiheit.

Rotenburg – „Eigentlich wollte ich dazu nichts mehr sagen“, ist ein Satz, der an diesem Abend zwei-, dreimal fällt. Wer den erahnten Beitritt der Stadt Rotenburg zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ durch die Gremien verfolgt hat, ging nämlich während der Sitzung des Rotenburger Stadtrats eher von einem Selbstläufer aus. Tatsächlich lieferte das Abstimmungsverhalten der Ratsmitglieder ein vergleichsweise knappes Ergebnis – mehrheitlich für den Beitritt.

Dabei schien die Gemengelage im Vorfeld übersichtlich: Die Mehrheitsgruppe SPD-Grüne-Linke schien den von der SPD stammenden Antrag notfalls auch gegen geschlossenen Protest durchboxen zu können – dann hatten sich allerdings einige Amtsträger von der Sitzung entschuldigen lassen und die Verhältnisse kippten zugunsten der von CDU und FDP geführten Gruppe. Ob das auch zum Meinungsumschwung bei Ratsmitgliedern führte, die den Antrag im Ausschuss für Straßen- und Tiefbau noch zum einstimmigen Pro-Votum verholfen hatten, lässt sich nicht klar sagen.

Die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ Am 6. Juli 2001 schlossen sieben Städte ein Bündnis: Aachen, Augsburg, Freiburg, Hannover, Leipzig, Münster und Ulm schlossen sich zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ zusammen. Die Gründerstädte der Initiative „hatten sich zur Aufgabe gemacht, den Städten und Gemeinden in Deutschland mehr Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempolimits innerorts zu verschaffen“, heißt es auf der Internetseite des Zusammenschlusses. Das Werkzeug der Wahl ist die möglichst weitläufige Temp-30-Zone. Inzwischen gehören dem Bündnis 846 Städte, Gemeinden und Landkreise an – Stand: Freitag, lebenswerte-staedte.de. Aus welchem Zeitraum die Zahl stammt, ist inzwischen bedeutsam, denn die Zahl der Anhänger steigt rasant: In der Ratsvorlage ist von „mehr als 700“ die Rede. Die aus Juni stammende Karte auf der Internetseite der Initiative geht noch von 811 Kommunen aus, „in diesen Städten leben über 34 Millionen Menschen“, heißt es dort. Und eigentlich sind es mindestens 847 Kommunen, wenn man die Entscheidung des Rotenburger Stadtrats einbezieht.

Deutlich wurde aber, dass es diesen Umschwung gab. So ließ Aaron Kruse (CDU) durchblicken, dass er gegen den Rotenburger Beitritt zur Initiative stimmen wollte, die sich flächendeckend Tempo 30 auf die Fahne geschrieben hatte. „Ich kann mir nicht vorstellen, in der Stadt einen noch schleichenderen Verkehr zu haben als zur Rush Hour“, sagte er und zeichnete damit ein pessimistisches Bild von einer stadtweit reduzierten Maximalgeschwindigkeit. Seiner Ansicht nach zöge diese noch mehr Staus und entsprechend zusätzlichen Schadstoffausstoß nach sich.

Alexander Künzle (FDP) argumentierte damit, dass sich das Bundesverkehrsministerium schon klar zur Sache positioniert hat: „Es hat schon gesagt, dass es diese Kompetenzen nicht abgibt“, sagte er zur Entscheidungsgewalt darüber, welche Geschwindigkeiten auf Bundesstraßen gefahren werden. In dem Bereich lasse sich das Ministerium zurecht nichts sagen, „es geht um Bundesstraßen, also um für den Bund wichtige Straßen“. Künzle stellte infrage, dass Tempo 30 auf innerstädtischen Hauptverkehrsadern zielführend sei und meinte, einen Effizienzverlust zu erahnen.

Gegen die Beiträge von Künzle und Kruse regte sich Widerspruch. So waren es Bürgermeister Torsten Oestmann (parteilos) und Stefan Klingbeil (Linke), die „eigentlich nichts mehr zu der Sache sagen“ wollten, es dann aber aufgrund der vorgebrachten Argumente doch taten. Beide führten ins Feld, die Stadt entscheide sich nicht mit dem Beitritt für eine groß angelegte Tempo-30-Zone, sondern engagiere sich zunächst einmal für die Stärkung der städtischen Kompetenzen. Die Initiative setzt sich dafür ein, Städten und Gemeinden für die sie durchquerenden Straßen das Recht einzuräumen, das Tempolimit selbst festzulegen. „Es geht darum, dass wir Gestaltungsmöglichkeiten bekommen“, verdeutlichte der Bürgermeister und fügte hinzu: „Ich verstehe nicht, wie man als Ratsmitglied sagt: Gestaltungsmöglichkeiten will ich nicht“ – eine Argumentation, die auch Stefan Fuchs und Elisabeth Dembowski (beide Grüne) teilten.

Die Stadt könne im Falle einer entsprechenden Änderung des Straßenverkehrsgesetzes auch Bereiche ausweisen, in denen höhere Geschwindigkeiten erlaubt sind als 30 Stundenkilometer, sofern sich das als sinnvoll erweist, so der Bürgermeister. „Wir wissen doch genau, dass wir in so einem Fall in der weiteren Zusammenarbeit gemeinsam schauen, wo 50 sinnvoll ist und wo nicht.“ Ein Tempo-30-Standard verhindere nicht Verkehrsfluss, das Gegenteil sei der Fall.

Auf diese Kollision konträrer Standpunkte folgte eine Sitzungsunterbrechung. Danach ergriff Eike Holsten (CDU) das Wort: „Wir stimmen hier nicht darüber ab, ob wir morgen flächendeckend Tempo 30 einführen“, stellte er fest. Auf Bundesebene, wo Entscheidungen über Fahrgeschwindigkeiten auf Bundesstraßen derzeit angesiedelt sind, sei man sich ebenfalls nicht einig. Er wog ab: Als Vertretung eigne sich der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund besser als eine Initiative, wie sie zur Diskussion stand. Andererseits könne kommunale Entscheidungsgewalt Städten wie Visselhövede helfen, die aufgrund einer Bundes- oder Landstraße kein Tempo 30 vor Schulen oder Kindergärten realisieren können. „Vor diesem Hintergrund habe ich Verständnis dafür, wenn Kollegen sich enthalten, wenn sie das für unterstützenswert erachten.“

Tatsächlich waren die Enthaltungen das Zünglein an der Waage. 15 Ratsmitglieder stimmten für den Beitritt zur Initiative, elf dagegen, fünf enthielten sich.