Rotenburger Grundschulen: Präventionsarbeit mit Wunschzettel

Von: Andreas Schultz

Nach der Corona-Zeit muss auch an der Kantor-Helmke-Schule in Rotenburg die Präventionsarbeit erst mal wieder anlaufen. Die Notwendigkeit sehe das Lehrpersonal etwa bei der steigenden Zahl der Schulhofkonflikte, sagt Schulleiterin Nicole Bacinovic. © Schultz

Mit der Präventionsarbeit an der Kantor-Helmke-Schule läuft es nach den Lockdowns wieder. Leiterin Nicole Bacinovic hätte aber gern mehr Fachpersonal.

Rotenburg – „Nein sagen“ – wertvolle Fähigkeit in allen Stadien des Lebens. An den Grundschulen der Stadt Rotenburg gehört das Lernen des Neinsagens zur Präventionsarbeit. Kinder stärken, sensibilisieren und dadurch Schlimmes verhindern ist das Ziel, das unter anderem an der Kantor-Helmke-Schule (KHS) neben den klassischen Lehrinhalten wie Mathe und „Geschi“ zum Stundenplan gehört. Auch die Prävention gegen sexuellen Missbrauch gehört dazu. Bei der hilft in Rotenburg unter anderem das Holzwurmtheater.

„Sascha wird von seinem Onkel in steigendem Maße körperlich bedrängt. Er versucht sich auf seine Art mitzuteilen, wird aber durch seine Bezugsperson zunächst nicht verstanden. Sascha wird einsam. In einem Gefühlschaos, geprägt von Unsicherheit, Scham und Schuldgefühlen, spitzt sich die bedrückende Situation für ihn zu“, fasst das Theater die Ausgangslage des Stücks „Sascha – bis hierhin und nicht weiter“ zusammen. Mit Puppen bringt Jens Heidtmann den Stoff mit ernstem Hintergrund auf die mitgebrachte Bühne – am Donnerstag für die Eltern, am Freitag für rund 180 Viertklässler innerhalb von zwei Durchgängen. So haben die Eltern die Möglichkeit, sich schon einmal mit dem auseinanderzusetzen, worüber der Nachwuchs vielleicht am Freitagnachmittag auf sie zukommt, erläutert Schulleiterin Nicole Bacinovic.

Puppen helfen beim Vermitteln

Nebenbei werden die Erziehenden für die Problematik genauso sensibilisiert, wie die Heranwachsenden. Dass es sich bei der Inszenierung um ein Puppenspiel handelt, kommt nicht von ungefähr: „Das bietet uns eine gute Transportmöglichkeit – und wir haben Gelegenheit, mit den Kindern über das ins Gespräch zu kommen, was sie da gesehen haben“.

Die Beratungsstelle Wildwasser und das Präventionsteam der Polizei Rotenburg werden das Geschehen begleiten und den Viertklässlern im Anschluss an die Aufführungen für Fragen zur Verfügung stehen. Letzten Endes sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, Grenzen zu ziehen – im Grunde der Schlussstein der vier zurückliegenden Jahre Präventionsarbeit: „Sie sollen wissen: Wann kann ich Stopp sagen? An wen wende ich mich, wenn so etwas passiert?“

Nicole Bacinovic, Leiterin der Kantor-Helmke-Schule © Schultz, Andreas

Es geht ja nicht nur um die Verhinderung von sexuellen Übergriffen, sondern auch um die Verhinderung von Lernschäden.

Präventionsarbeit ist wichtig - gerade jetzt

Gerade jetzt sei Präventionsarbeit wichtig, argumentiert die Schulleiterin. Denn während der Corona-Zeit, vor allem während der Lockdown-Phasen, hätten Kinder bei Kontakten und damit in der sozialen Entwicklung zurückstecken müssen. „Das merken wir jetzt zum Beispiel bei den Konflikten, die es auf den Schulhöfen gibt. Sie mehren sich“, sagt Bacinovic. Weitere Gemeinschaftsprojekte mit den anderen Grundschulen der Stadt, etwa „Netz-Dschungel“ mit der Polizei und „Wir sind klasse“ vermitteln wichtige Fähigkeiten: den Umgang mit den eigenen Bildern und Daten im Netz beziehungsweise den Umgang mit und in der Gemeinschaft. Präventionsprogramme der Schulen, die sich diese jeweils selbst erarbeiten, greifen aber auch die richtige Füllung der Brotdose zum Thema gesunde Ernährung auf. „Und sie zeigen, was man tun kann, wenn man im dämmrigen Licht der Stadt merkt, dass eine unbekannte Gestalt einem nichts Gutes will“, sagt Bacinovic. Oft seien es auch schwere Themen, die kindgerecht vermittelt werden. „Es wird also trotz des ernsten Hintergrundes auch mal gelacht“, beteuert die Schulleiterin.

Probleme gebe es diesbezüglich nicht – im Gegenteil: Stadt und Landkreis seien aufgeschlossene Unterstützer, förderten Projekte. Die Schulsozialarbeiter seien gut vernetzt und auch im Austausch untereinander, was etwa Kinderschutzprogramme angeht. Und dann wären da noch die Netzwerktreffen der Grundschulen.

Mehr Fachpersonal

Was sich die Schulleiterin allerdings für die Präventionsarbeit wünschen würde, ist mehr Fachpersonal: einen Ergotherapeuten, einen Lerntherapeuten etwa. „Es geht ja nicht nur um die Verhinderung von sexuellen Übergriffen, sondern auch um die Verhinderung von Lernschäden“, sagt Bacinovic. Termine bei Logopäden seien schwer zu bekommen und auch der Schulpsychologe sei aufgrund seines großen Einzugsbereichs bereits gut beschäftigt. Darüber hinaus ist das Stundenkontingent des Förderschullehrers eher klein. Der Grund: „Es gibt zu wenige“, so die Schulleiterin. Sie träumt von multiprofessionellen Teams, weiß aber auch: „Das muss alles finanziert werden.“

Was die Rotenburger Grundschulen laut der KHS-Leiterin schon jetzt auf der Haben-Seite verbuchen: „Alle sehen die Wichtigkeit in der Sache. Es ist toll, dass es zwischen den Grundschulen diese Gemeinschaft gibt“.