Wieder Gastronomie auf dem Rotenburger Flugplatz

Von: Ann-Christin Beims

Noch ist nicht alles bereit und das Schild fehlt auch noch von außen, aber die „Moin Sushi“-Pächter Akim Ogurol (l.) und Karsten Abel (r.) sowie Standortleiter Ronald Perreira sind zuversichtlich, rechtzeitig fertig zu werden. © Beims

Es geht wieder los in der Gastronomie auf dem Rotenburger Flugplatz. Nach drei Monaten Leerstand soll es mit Sushi und Bowls weitergehen: Zwei Bremer Geschäftspartner eröffnen dort eine Filiale von „Moin Sushi“.

Rotenburg – Es ist ein sportlicher Zeitrahmen, den sich Karsten Abel und sein Geschäftspartner Akim Ogurol gesetzt haben: Zum 1. Oktober eröffnen sie die Gastronomie auf dem Rotenburger Flugplatz wieder. Mit „Moin Sushi“ will die „Hawaii Bowls GmbH“ dort durchstarten. Für gut drei Monate stand der Betrieb auf dem Gelände still. Mit den beiden haben sich nun neue Pächter gefunden, zeigt sich Achim Figgen, Geschäftsführer der Flugplatz Rotenburg GmbH – einer hundertprozentigen Tochter der Stadtwerke – froh. „Es macht den Flugplatz attraktiver für alle.“

Dass sie jemanden finden, der in dieser Zeit ein Restaurant eröffnen möchte, war nicht selbstverständlich. „Ich war erstaunt, dass es in dieser schwierigen Situation doch so schnell geklappt hat“, gibt Figgen zu. Durch die Betreiber des Ferdinands Feld seien sie auf den Leerstand aufmerksam geworden, meint Abel. Daraufhin haben sie Kontakt mit den Stadtwerken und Figgen aufgenommen. „Wir wollen sowieso franchisen, dann passt der Standort“, so Abel, der den ersten „Moin Sushi“-Laden vor wenigen Monaten in Weyhe eröffnet hat. „Und wir wollen weiter wachsen.“

Er sieht eine Lücke in dem Bereich, die sie füllen wollen. Natürlich ist Sushi spezieller, aber das Duo konzentriert sich gemeinsam mit Standortleiter Ronald Perreira vorrangig auf die Bowls. „Und das ist gerade sehr in“, meint auch Figgen. Bowls sieht Abel als Zukunftsthema: „Es ist nahrhaft und gesund, man kann regionale Produkte nutzen.“

Lieferservice als Basisgeschäft

Für einen Sushi- und Bowl-Laden ist es ein ungewöhnlicher Standort, eine Eröffnung sei jedoch immer eine Herausforderung, meint Abel. Ursprünglich beinhaltet das Konzept nur einen Liefer- und Abholservice, so der Bremer, der dort noch die „Bremen City App“ betreibt. „Hier hat sich das Restaurant angeboten.“ Zumal die beiden in dem erst 2020 neu gebauten Bistro nicht viel umbauen müssen – ein Grund mehr, den Start so schnell planen zu können. „Also wagen wir den Schritt und probieren es aus.“

Mit Abel und Ogurol übernehmen Pächter mit Erfahrung. Sie haben zunächst einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen. „Ich hoffe, dass sie lange da drin bleiben“, so Figgen. Abel hat mehrjährige Erfahrung in der Gastronomie. Er hatte schon drei Restaurants in Bremen, war aber zwischenzeitlich dann unter anderem in der Versicherungsbranche tätig.

Ein Pluspunkt in Figgens Augen ist der Lieferservice, den die Pächter anbieten: „Das ist ihr Basisgeschäft und es ist wichtig, dass sie etwas haben, dass das ganze Jahr funktionieren kann. Und es muss auch laufen.“ Die reine Konzentration zum Beispiel auf die Flieger trägt ein solches Geschäft nicht. Das könnte – neben anderen Faktoren – auch mit ein Grund gewesen sein, dass das „Cockpit 53°“ letztendlich schließen musste. Aber auch der Personalmangel spielte mit eine Rolle. Dem sehen die neuen Pächter gelassen entgegen. „Wir machen viel über Social Media“, zeigt sich Abel zuversichtlich, so auch den Rest seiner Mannschaft gut zusammenzubekommen.