Rotenburger Flugplatz vor dem Festival: Ferdinands Feld trotzt dem Wasser

Roland Nielebock kann sich auf sein Team verlassen: „Der Zusammenhalt ist super“. © Kreib

Am Samstag startet das Ferdinands Feld Festival auf dem Rotenburger Flugplatz. Für trockene Füße sollen tonnenweise Hackschnitzel sorgen.

Rotenburg – Der Blick geht kritisch in den grauen Himmel über dem Rotenburger Flugplatz. „Wenn es keinen Dauerregen mehr gibt, dann gibt es auch keine großen Probleme.“ Roland Nielebock ist am kommenden Samstag Gastgeber für mehr als 20 000 Menschen. Das Elektronik-Festival Ferdinands Feld soll Spaß und Musikgenuss bieten und nicht – wie das in Wacken – buchstäblich ins Wasser fallen.

Echte Herausforderungen schweißen uns zusammen.

Nielebock sagt aber auch: „Der Dauerregen in den vergangenen Tagen hat ganz schön viel Stress gemacht.“ Mehrere Zehntausend Euro habe er zusätzlich investieren müssen, um das Festivalgelände regenfest zu machen. Dutzende Lohnunternehmer sind unterwegs und verteilen Tonnen von Hackschnitzeln. „Echte Herausforderungen schweißen uns zusammen“, sagt er über den Teamgeist seiner Mannschaft und den unbedingten Willen, dem Regen zu trotzen.

60 Mitarbeiter bauen seit Mittwoch auf

Aus Nielebocks Walkie-Talkie kommt knarzend eine Frage zum Aufbau. Die vier Bühnen, die Catering-Stände, Absperrgitter und vieles mehr – der Flughafen ist bis Samstag eine Großbaustelle. Gabelstapler flitzen übers Gelände, ein Kran piept lautstark beim Rückwärtsfahren. 50 bis 60 Leute sind am Mittwochvormittag im Dauereinsatz.

Viel zu tun: Am Mittwoch wurde mit Hochdruck gearbeitet. © Kreib

„Der tolle Zusammenhalt ist das, was mir besonders gut gefällt.“ Wenn der Stress abfalle, weil alles nach Plan laufe, „ist es ein geiles Feeling schnell ein Bier und eine Bratwurst mit den Kollegen im Crew-Zelt zu genießen“, so der Festival-Chef. Nielebock eilt im Sauseschritt über den Rasen, auf dem Tausende am Samstag in ausgelassener Partystimmung feiern wollen. „Wenn die Besucherinnen und Besucher da sind, sieht der Boden nicht mehr ganz so grün aus“, sagt er. Sein Blick geht wieder in den Himmel. „‚Ferdi‘ wäre aber nicht ‚Ferdi‘, wenn es nicht gutes Wetter gibt.“ 22 Grad und neun Stunden Sonne sind für Samstag angesagt. „Das passt!“

Absprache beim Aufbau: Vier Bühnen mit ihrer anspruchsvollen Technik müssen fertig werden. © Kreib

Bleibt für den Festivalmacher, wenn alles läuft, eigentlich noch Zeit, um selbst den Künstlerinnen und Künstlern zuzuschauen? Bei Sefa, einem niederländischen Hardcore-Techno-DJ, will Nielebock auf jeden Fall dabei sein. Diesen Musiker hätten sich viele Fans gewünscht, sagt er. Sefa tritt in Rotenburg schon früh auf, weil es anschließend sofort im Flugzeug nach Glasgow in Schottland zum nächsten Auftritt geht. „Der ist wirklich angesagt“, sagt Nielebock. Die meisten Musiker und Musikerinnen starten aber nicht gleich wieder durch, sondern übernachten in Rotenburg im Wachtelhof oder in Hotels an den Flughäfen Bremen und Hamburg.

Vegane Bratwurst beim „Ferdis“

Beim Gang über das Festivalgelände berichtet Nielebock noch beiläufig über eine Weltpremiere. Gemeinsam mit dem Lebensmittelhersteller „Rügenwalder Mühle“ wird auf dem Ferdinands Feld die erste vegane Festival-Bratwurst gebrutzelt. „Bei uns wird jeder satt“, sagt der Festival-Chef. 16 Foodtrucks rollen eigens dafür auf den Flugplatz.

Trocken über die Wiese. © Kreib

Auch wenn „Ferdi“ im Vergleich zum größten Heavy-Metal-Event der Welt in Wacken, mehr als 80 000 Tickets wurden verkauft, mit 20 000 Techno-Fans noch vergleichsweise klein ist – es gibt einen ganz entscheidenden Vorteil im typisch norddeutschen Regensommer: „Auf dem Rotenburger Flugplatz gibt es Asphalt und eine Drainage“, erklärt Nielebock.

Wacken versinkt im Schlamm und die Hälfte der Fans muss vermutlich draußen bleiben. In Rotenburg legen deutsche und internationale Topacts auf und alle Vorzeichen für Musikgenuss und Party stehen auf Grün – genauso wie das grüne Signallicht auf dem weitläufigen Flughafenareal, das freie Fahrt für Lieferanten anzeigt. Vor dem Crew-Zelt warten schon die nächsten Mitarbeiter auf den Chef. Es ist bis Samstag noch viel zu tun.