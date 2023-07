Rotenburger Eisenbahnfreunde im Einsatz für den „Kartoffelkäfer“

+ © Bonath, Wieland Arne von Knebel zeigt ein Bild mit dem „Kartoffelkäfer“-Märklinmodell. © Bonath, Wieland

Bis zum 200. Geburtstag der deutschen Eisenbahn wollen die Rotenburger Eisenbahnfreunde eine historische Lokomotive zum Laufen bringen.

Rotenburg – Das steht für Arne von Knebel fest: Bis spätestens 2035 muss sich der „Kartoffelkäfer“ zu altem Glanz gemausert haben: „Dann muss das Fahrzeug rollfähig sein.“ In zwölf Jahren wird nämlich die Eisenbahn in Deutschland 200 Jahre alt. Es wird landesweit zahlreiche Veranstaltungen geben, „und wir möchten mit unserem ,Kartoffelkäfer’, den die Deutsche Bundesbahn vor 72 Jahren als Testlokomotive VT92501 in Betrieb genommen hat, unbedingt dabei sein“, sagt der Rotenburger. Und es gibt für das Eisenbahn-Jubiläumsjahr noch einen zweiten großen Wunsch des 53-Jährigen: „Gern würden wir, die Rotenburger Eisenbahnfreunde, auch nach Göppingen, dem Sitz der Firma Märklin fahren, um dort das Original zu präsentieren.“

Die wechselvolle Geschichte der alten Testlokomotive ist eng verknüpft mit zwei Namen: Michael Frömming und Arne von Knebel, beide Klassenkameraden der Rotenburger Kantor-Helmke-Schule, beste Freunde und bis heute fasziniert von einem Thema: die Eisenbahn. Um sie schart sich eine zehnköpfige Gruppe von Enthusiasten, die seit 18 Jahren viel Freizeit und noch mehr Begeisterung in den behutsamen Wiederaufbau des „Kartoffelkäfers“ stecken.

91 Jahre alter Metallrahmen

VT92501, so die offizielle Bezeichnung, hat ursprünglich wenig mit Niedersachsen zu tun. Eigentlich diente das 1951 von der Deutschen Bundesbahn in Betrieb genommene Fahrzeug als Versuchsträger für unterschiedliche Fahrzeugkomponenten, die anschließend in Serienfahrzeugen Verwendung fanden. Später fungierte der in Nürnberg beheimatete VT92 als Schlepptriebwagen, um die Schwesterfahrzeuge von den unterschiedlichen Einsatzorten zur Reparatur ins Ausbesserungswerk Nürnberg zu ziehen. Sein Metallrahmen ist bereits 91 Jahre alt.

+ Natürlich auf dem Gleis: Der 1 000-PS-Motor wird zum „Kartoffelkäfer“ transportiert. © Bonath, Wieland

Nach seiner Ausmusterung 1978 fristete der formschöne „Kartoffelkäfer“ ein Schattendasein auf verschiedenen Abstellgleisen, zuletzt in Lübeck. Und das, obwohl das Fahrzeug offiziell zum DB-Museumsbestand gehörte. Das Desinteresse des damaligen DB-Chefs Mehdorn an diesem historischen Schatz war die Stunde der Rotenburger Eisenbahnfreunde. Für einen Schrottpreis erwarben sie den „Kartoffelkäfer“ – der Spitzname für VT92 erklärt sich aus Farb- und Musterungsähnlichkeit mit dem Schädling – und holten den von der Zeit arg ramponierten Koloss aus Schleswig-Holstein in den Landkreis Rotenburg.

Für die Rotenburger Eisenbahnfreunde stand fest: Dieses einmalige Fahrzeug musste unbedingt in altem Eisenbahnglanz wiedererstrahlen, egal wie viel Mühe und Zeit notwendig sein würden. Eine Herkulesaufgabe, diesen von Rost angefressenen viele Tonnen schweren Koloss Schritt für Schritt zu rekonstruieren. Zahlreiche Schäden wurden festgestellt und repariert. Das Entkernen gehörte zu den aufwendigen Arbeiten. Erneuert werden musste die Elektrik und die Druckluftanlage, die Heizung und Wärmedämmung mussten installiert werden.

Aufwenige Beschaffung jeder einzelnen Schraube

Dem jeweiligen Original als Vorlage musste jede Schraube, jedes Instrument, jede Einzelheit repariert, ausgetauscht oder mühsam beschafft werden. Inzwischen wartet auch das „Herz“ des Fahrzeugs, der 5,3 Tonnen schwere Mercedes-Benz-12-Zylinder-Dieselmotor (1 000 PS), der jahrelang in Bremervörde im Depot gelegen hatte, auf seinen Einbau.

+ Arne von Knebel (r.), neben ihm sein Freund Michael Frömming und die Rotenburger Eisenbahnfreunde in Bockenem. © Bonath/Privat

Diese Gastgeber mit Schienensträngen auf ihren Grundstücken nahmen die Rotenburger Eisenbahnfreunde mit ihrem „Kartoffelkäfer“ gern und teilweise über längere Zeit auf. Zu den Stationen zählten Hesedorf bei Bremervörde, Elsdorf, die Von-Dühring-Kaserne in Rotenburg und von 2011 bis 2016 die Raiffeisen-Warengenossenschaft in Sittensen. Inzwischen hat der „Kartoffelkäfer“ seinen Standort gewechselt und steht nach einer rund 150 Kilometer langen Überführungsfahrt auf einem unbenutzten Gleisstrang des Bahnhofs Bockenem in der Nähe von Hildesheim.

Traumziel: mit dem Triebwagen durch Deutschland fahren

Michael Frömming hat in der Zwischenzeit aus beruflichen Gründen die Koordination und Planung für das aufwendige Rekonstruktionsprojekt in die Hände seines Freundes Arne von Knebel weitergegeben. Frömming, seit Anfang 2017 Geschäftsführer des Zweckverbandes Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen mit Sitz in Göttingen, wechselte nach Mainz und übernimmt jetzt den Posten eines stellvertretenden Abteilungsleiters, Bereich Mobilität, im Klimaschutzministerium von Rheinland-Pfalz.

Grob geschätzt, so Arne von Knebel, würden sich die Gesamtkosten für das Unikat „Kartoffelkäfer“ auf 400 000 Euro belaufen. Bei aller Zuversicht, dass die finanziellen Ausgaben gedeckt werden können, bleibe bei den Eisenbahnfreunden diese bittere Pille: „Die Deutsche Bahn ist nicht bereit, sich mit nur einem Cent zu beteiligen.“ Sein Traumziel und das seiner Freunde „Eines Tages nach der offiziellen technischen Prüfung durch einen Ingenieur mit dem Triebwagen durch Deutschland fahren.“