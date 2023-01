Rotenburger Einzelhandelskonzept: mehr Aufenthaltsqualität

Von: Andreas Schultz

Stadtstreek in Rotenburg: Warum nicht eine Promenade am Wasser? © Schultz

Der Stadtstreek biete das größte Potenzial, der Rotenburger Innenstadt mehr Aufenthaltsqualität zu geben – eine der vielen Erkenntnisse aus der Vorstellung des Einzelhandelskonzepts am Mittwochabend im Rathaus.

Rotenburg – Katharina Staiger ist schonungslos. Wo in der Rotenburger Innenstadt eine Wunde klafft, legt die Diplom-Geografin den Finger hinein. Sei es die für Ortsfremde schwer zugängliche Fußgängerzone oder eher eine „Schramme“ wie der Betonelefant am Stadtstreek, der mit der Kreisstadt nicht so recht etwas zu tun haben will. Aber dafür wurde die Vertreterin von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) schließlich auch bezahlt: für die Erstellung des Einzelhandelskonzepts, das sie am Mittwochabend der Öffentlichkeit vorstellte.

Als die Bronze „Drei Generationen“ des Künstlers Carsten Eggers 1995 aufgestellt wurde, sah die Rotenburger Innenstadt noch ganz anders aus. Wie sie bald aussehen wird, entscheidet der Stadtrat nach Beschäftigung mit dem Einzelhandelskonzept. © Schultz

„Es wurde höchste Zeit“, sagt Bürgermeister Torsten Oestmann. Die Geografin stimmt ein: „Das war geradezu überfällig, so ein Dokument hat normalerweise eine Haltbarkeit von etwa sieben Jahren.“ Beide meinen den langen Abstand seit dem zurückliegenden Einzelhandelskonzept, das nach seiner Erstellung 2010 Einfluss auf die Ausgestaltung der Innenstadt hatte. Bestandsaufnahme, Erhebung von Betrieben, Frequenzmessung, große Online-Befragung, das Werkeln in den Arbeitsgruppen zu den jeweiligen Handlungsfeldern – das alles liegt nun hinter der Kreisstadt. Nun liegen die Ergebnisse vor und die Ziele sind formuliert.

Eines davon ist „die Sicherung der kleinteiligen Einzelhandels- und Dienstleistungsstrukturen“, wie es das Dokument trocken für die Innenstadt formuliert. Ein anderes bezieht sich auf den gleichen Bereich und lautet Stärkung der Einkaufslage mit der Großen Straße als „zentrale Hauptlage“. Aber auch das Nahversorgungszentrum Verdener Straße/Mühlenstraße – im Prinzip die Läden und Discounter im groben 200-Meter-Radius um den dortigen Kreisel – soll gesichert sein. Den Wümmepark, die Standorte an der Harburger Straße, auch das Gewerbegebiet West hat man im Blick, was Möglichkeiten der Erweiterung angeht.

Katharina Staiger von der GMA. © Schultz, Andreas

Staiger lenkt den Blick bei ihren Ausführungen immer wieder auf die Innenstadt. Kein Wunder, verfügt der Bereich zwischen Rathaus und Neuem Markt doch über rund 10 900 Quadratmeter Verkaufsfläche, verteilt auf 69 Betriebe. 66 Prozent der Befragten steuern den Bereich für den Optiker-Besuch an, 64 Prozent für Bücher und Schreibwaren und 61 Prozent für Drogerie- und Apothekenbedarf, um die nachfragestärksten Sortimente zu nennen.

Und wenngleich gerade einmal 16 Prozent von Rotenburgs Verkaufsfläche für Nahrungsmittel dort liegen und 41 Prozent der Fläche für Gesundheitsartikel und Körperpflege – so seien diese Produktpaletten von besonderer Bedeutung. Denn Rewe und Rossmann stellen für die Innenstadt die größten Frequenzbringer dar, erläutert die GMA-Vertreterin – denn je nach Tag ließen sich in beiden Geschäften 1 000 bis 15 000 Bewegungen registrieren.

Handlungsfelder haben sich aus den Untersuchungen einige ergeben: Zum Thema Einzelhandel fallen der Geografin vor allem die Leerstände auf. Die Zahl sei aber im Vergleich zu anderen Städten gering, trotzdem brauche es Wege, mit ihnen umzugehen. „Vielleicht eignen sich Pop-up-Stores, die Etablierung von Treffpunkten für junge Leute, ja, da wäre eine Gelegenheit, etwas für Jugendliche zu entwickeln. Oder auf Künstler zuzugehen.“

Die durchgängige Fußgängerzone könnte bei der Diskussion des Einzelhandelskonzepts im Rat Thema werden. © Gath, Tom

In Sachen Erreichbarkeit und Beschilderung attestiert Staiger der Stadt Nachholbedarf: Die Suche nach der Fußgängerzone während der Autofahrt beschreibt sie bildlich wie eine Schnitzeljagd. Zumindest für Besucher Rotenburgs, die sich in der Stadt noch nicht so sehr auskennen. Sie sei schlecht ausgeschildert und daher auch aufgrund ihrer besonderen Lage im Ring aus Bundesstraße, Mühlenstraße, Goethestraße und Bergstraße schnell mal unbemerkt umfahren.

Viel könne auch in Sachen Aufenthaltsqualität getan werden. Plätzen zum Verweilen in Innenstädten hätten an Bedeutung gewonnen. „Mit dem Stadtstreek haben Sie ein Juwel, das Sie noch nicht gehoben haben“, formuliert Staiger. In dem grünen Kern der Innenstadt ließe sich eine Promenade am Wasser installieren. Für die weitere Gestaltung führt die Geografin Beispiele aus anderen Städten an, die ihre Marktplätze mit Wasserspielen und die Fußgängerzonen mit kleinen Spielplätzen aufgehübscht haben. Zudem kritisierte sie bei den Sitzgelegenheiten das Fehlen eines roten Fadens; Bänke und Co. seien so unterschiedlich zusammengewürfelt, dass sie einen erkennbaren Stil vermissen lassen. Vor allem das Aussehen des Neuen Markts mit seinen Müllcontainern und ausbaufähigen Sitzgelegenheiten sieht die Geografin als Baustelle: „Der hätte für mich erste Priorität. Das ist etwas, wo wir ranmüssen“.

Rotenburg habe viel Potenzial, bilanziert Staiger. Das sieht auch der Bürgermeister so. Allerdings brauche es für das Anpacken einiger Maßnahmen, die das Einzelhandelskonzept ins Spiel bringt, Mut. Zum Beispiel am Stadtstreek: „Alle sagen, wir sollten das erlebbar machen. Aber dazu müssten an der Stelle die Autos weg und dann sind wir wieder bei der Frage, wie wir den Verkehr führen“, so Oestmann. Jetzt gehe es erst einmal darum, das Negative zum Positiven zu wandeln. Darum wird sich der Stadtrat kümmern, der sich nun mit den Ergebnissen des Einzelhandelskonzepts auseinandersetzen wird.

Online abrufbar Die Präsentation zum Einzelhandelskonzept sollte demnächst auf der Internetseite der Stadt Rotenburg, www.rotenburg-wuemme.de, zu finden sein.