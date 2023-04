Nach Katalysatoren-Klau und Flucht: Polizei schnappt minderjährigen Verdächtigen

Von: Marcel Prigge

Die Polizei hat in Rotenburg in der Nacht zu Sonntag wohl einen Katalysatoren-Dieb erwischt. Dieser ist nur 14 Jahre alt.

Rotenburg – Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag, 16. April 2023, wohl einen minderjährigen Katalysatoren-Dieb geschnappt. Er soll gemeinsam mit einem Komplizen die Autoteile im Gewerbegebiet Hohenesch in Rotenburg abgebaut haben. Der Junge ist lediglich 14 Jahre alt.

Nach Katalysatoren-Klau: Polizei schnappt minderjährigen Täter – Komplize weiter flüchtig

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg in einer Mitteilung erklärt, sollen die beiden vermeintlichen Diebe auf einem Gelände einer Autoverwertung im besagten Gewerbegebiet die Katalysatoren abgebaut haben. Während der Streifenfahrt der Polizisten war den Beamten gegen 4:30 Uhr zunächst ein blauer Peugeot auf einem Grünstreifen im Bereich des Zubringers von der B 75 auf die B 71 hinter dem Betriebsgelände aufgefallen.

Ein 14-Jähriger hat gemeinsam mit einem Komplizen mehrere Katalysatoren vom Gelände einer Autoverwertung im Gewerbegebiet Hohenesch gestohlen. © Polizeiinspektion Rotenburg

„Als das Polizeifahrzeug stoppte, ließ der Fahrer des verdächtigen Wagens den Motor an und raste mit hoher Geschwindigkeit zunächst in Richtung Mulmshorn davon“, heißt es in der Mitteilung weiter. Über den Luhner Weg, den Mulmshorner Weg und die Straße Zum Eichhoop flüchtete der Fahrer wieder zum Luhner Weg zurück. Dort fanden die Beamten den Wagen verlassen vor. Der Ladebereich des Kombi war gefüllt mit gebrauchten Katalysatoren.

Polizisten fischten Katalysatoren-Dieb aus dem Graben: Dann von Mutter von der Polizeiwache abgeholt

Beim Ausleuchten eines angrenzenden Straßengrabens entdeckten die Polizisten zwei Personen, die sich offensichtlich vor ihnen versteckten. Einer der beiden rannte sofort in ein nah gelegenes Waldstück davon. Seinen 14-jährigen Komplizen konnten die Beamten ergreifen. Der Jugendliche wurde zur Polizeiwache gebracht.

Trotz intensiver Suche blieb sein Komplize verschwunden. Nachdem die Identität des jungen Täters zweifelsfrei geklärt war, wurde er am Morgen von seiner Mutter auf der Polizeiwache abgeholt. Der Wert des Diebesguts dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.