Julius-Club: Junge Rotenburger werden im verregneten Sommer zu Viellesern

Passend zum Jahresmotto „Vielfalt“ ist Laila-Marie Bernickes Kreativbeitrag dieser bunte Globus. © Heitmann, Holger

Am Julius-Club der Stadtbibliothek Rotenburg nehmen in diesem Jahr 81 Kinder und Jugendliche teil. Sie lesen nicht nur, sondern dichten auch selbst und basteln.

Rotenburg – 33 Bücher in acht Wochen, das macht rund ein Buch in zwei Tagen. So viele hat Tim Holtermann während des diesjährigen Julius-Clubs in Rotenburg geschafft und damit die meisten unter 81 Zehn- bis 14-Jährigen, die an der Aktion der Stadtbibliothek teilgenommen haben. Zu seinen Favoriten zählten Mangas aus der Reihe „Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche“, erzählt er.

Manga ist der japanische Begriff für Comic und ein Trend bei Kindern und Jugendlichen. Aber auch die Fantasy-Buchreihe „Keeper of the lost Cities“ sei beliebt, sagt Bibliotheksleiterin Christine Braun. Und die Werke aus dieser Reihe sind richtige Schinken von 600 bis 800 eng bedruckten Seiten. Das Wetter in diesem Sommer ist bekanntlich lesefreundlich, 23 Julius-Club-Leserinnen und Leser nutzten die Regentage für insgesamt zehn oder mehr Bücher.

Der Club-Gedanke wird gelebt.

Es gab auch schon Jahre, in denen mehr als 100 Schüler bei der Julius-Leseaktion mitgemacht haben, erinnert sich Braun, dafür seien die allermeisten diesmal engagiert dabei gewesen, auch bei den Veranstaltungen der Sommerreihe. Bei der Abschlussparty am Freitagabend war zu merken, dass sich die jungen Club-Mitglieder kennengelernt, teilweise angefreundet haben. „Es geht innig zu, der Club-Gedanke wird gelebt“, bestätigt Braun. „Es waren kontroverse Themen dabei und auch solche, die neu für die Jugendlichen waren.“ Und es wurde nicht nur gelesen, sondern auch unter dem Jahresmotto „Vielfalt“ selbst geschrieben und gebastelt.

48 Teilnehmer kamen vom Ratsgymnasium und bildeten damit die Mehrheit, Braun freute sich aber auch über einige Förderschüler, was nicht selbstverständlich sei, zumal viele nicht in Rotenburg wohnten. 26 Jugendliche hatten zuvor keinen Bibliotheksausweis, seien durch die Julius-Aktion in die Bücherei gekommen. „Kinder sind unter den Ausleihern unsere stärkste Gruppe, aber ab dem Alter von elf, zwölf Jahren gibt es einen Knick“, berichtet Braun. In anderen Bibliotheken gebe es kaum jugendliche Leser, daher sei sie durch die hiesigen Schulen getingelt, um für ihre Einrichtung zu werben. Sie geht sie davon aus, dass es den Julius-Club auch 2024 geben wird, in Rotenburg dann zum 15. Mal.

Bürgermeister ist beeindruckt: „Donnerwetter“

Bürgermeister Torsten Oestmann zeichnete die fleißigsten Vielleser aus und unterstrich die Bedeutung des Lesens als Kulturtechnik, die Fantasie und Rechtschreibkenntnisse fördere. Er selbst habe früher, als die Bibliothek noch im Rathaus untergebracht war, am liebsten „Die drei Fragezeichen“, Burg Schreckenstein und auch Was-ist-was-Sachbücher geschmökert. Ein Buch alle zwei Tage dürfte Oestmann dabei nicht geschafft haben. „Donnerwetter“, entfuhr es ihm, als er von Tim Holtermanns Quote hörte.

Alles zwei Tage ein Buch durchgelesen: Stadtbibliotheksleiterin Christine Braun schenkt Julius-Club-Rekordhalter Tim Holtermann neuen Stoff zum Schmökern. © Heitmann