Verein „Soziokulturelles Zentrum“ löst sich auf

Von: Guido Menker

In das Wernerhaus an der Lindenstraße wird kein soziokulturelles Zentrum einziehen. © Menker

Jetzt steht fest: Der Verein Soziokulturelles Zentrum Rotenburg kauft das Wernerhaus der Rotenburger Werke nicht – und löst sich auf. Damit ist das Projekt, darin ein soziokulturelles Zentrum einzurichten, nach drei Jahren vom Tisch. Das bestätigt der Verein auf Anfrage unserer Redaktion.

Rotenburg – Aus dem Wernerhaus der Rotenburger Werke an der Lindenstraße wird kein soziokulturelles Zentrum. Der Verein, der sich vor drei Jahren gegründet und sich eine solche Einrichtung auf die Fahne geschrieben hat, löst sich auf. Das teilt Ester Krey für den Verein auf Anfrage mit.

„Wir hatten sehr ambitionierte Ziele und sehen weiterhin die dringende Notwendigkeit für ein soziokulturelles Zentrum mit den von uns geplanten Inhalten und Schwerpunkten“, heißt es in einer E-Mail. Allerdings müsse sich der Verein nun doch den momentanen Gegebenheiten beugen.

Neben persönlichem Verschleiß – wenige Personen hätten zuletzt sehr viel Kraft und Energie investiert – seien weder die gestiegenen Zinsen und die Unwägbarkeiten in der Städtebauförderung noch die immens gestiegenen Baukosten dem Projekt zuträglich gewesen. Krey: „Wir haben das Projekt Wernerhaus schweren Herzens losgelassen.

Ein soziokulturelles Zentrum mitten in Rotenburg ist nach wie vor auch aus Sicht der Rotenburger Werke sehr wünschenswert, teilt deren Geschäftsführerin Sabine Ulrich mit. Insofern bedauere sie die Beendigung der Aktivitäten des Vereins in Richtung Wernerhaus, teilt sie auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Wir hoffen, dass die Initiatoren die Idee auf anderen Wegen verwirklichen können. Die Quartiersentwicklung der Werke sollte in diesem Zusammenhang nicht uninteressant sein.“

Ester Krey betont: „Die soziokulturelle Idee lebt weiter – der Verein nicht.“ Sie nimmt zugleich Stellung zu dem Hinweis, dass es in den vergangenen drei Jahren eben auch eine Reihe von Skeptikern gegeben hat. „Ja, es gab immer Skeptiker, aber das sind selten die Leute, die ihre Energie und ihre Freizeit für Projekte zur Stärkung des Gemeinwohls einsetzen, sondern oft die Holzwürmer, die bestehende Ideen morsch machen, ohne selbst etwas Kraftspendendes beizutragen oder Kraft und Mut für alternative Projekte respektvoll anerkennen.“ Zudem habe sich von ihnen niemand an den Verein gewandt. Man habe davon immer nur über Dritte gehört.

Aus dem Verein „Villa“ heraus entstand vor drei Jahren die Idee, mit anderen zusammen etwas Neues auf die Beine zu stellen. Der Verein hatte seinen Veranstaltungsraum verloren, und das Stadtkino der Kulturinitiative Rotenburg (Kir) ist schon lange auf der Suche nach einem Raum, in dem sich das Kino fest installieren lässt. Man gründete den Verein Soziokulturelles Zentrum und fasste den Entschluss, das Wernerhaus kaufen zu wollen, um darin neue Möglichkeiten zu schaffen. Bernd Braumüller bestätigte, dass die erforderlichen Investitionen inklusive Umbau und Sanierung in den siebenstelligen Bereich gehen könnten. Der Kassenwart: „Ziel ist der Aufbau einer Genossenschaft, um dafür sorgen zu können, dass sich das Haus auf Sicht selbst trägt.“

Das Haus bietet viel Platz. Es geht um rund 2 400 Quadratmeter. Ideen, wie dieser Platz belegt werden könnte, gab es viele. Das Stadtkino und die „Villa“ könnten einziehen, aber auch an kleine Wohneinheiten für junge Menschen war gedacht. „Dabei denken wir beispielsweise an Auszubildende, die von außerhalb kommen, aber nicht jeden Tag fahren möchten oder können“, erklärte Braumüller. Bildung in Sachen Umwelt und Kultur sollten im Wernerhaus unterkommen, Start-Ups, Vereine, Institutionen und Gruppen, vielleicht auch die Volkshochschule, sagten die Macher damals.

Das alles sollte einen nachhaltigen Charakter haben, wenn es darum geht, in diesem Zentrum ökologisch, ökonomisch und sozial zu arbeiten. Die Kultur als wesentliche Säule – aber man sah weitaus mehr Möglichkeiten. Von Co-Working-Plätzen war die Rede, von einem gastronomischen Bereich in Form eines Cafés, einer Kneipe oder eines Bistros, von einem Foto-Studio und eben auch vom Wohnen. Mieteinnahmen sollten eine finanzielle Basis sein. Auch Künstler sollten sich einmieten können.

Drei Jahre später die Erkenntnis: „Unseren Traum, ein soziokulturelles Zentrum für Rotenburg auf die Beine zu stellen, konnten wir nicht verwirklichen.“ Rückblickend, so Vereinssprecherin Krey, hätten alle viel gelernt und ein neues Netz geknüpft, das sicherlich an anderer Stelle zum Tragen komme.

Die Rotenburger Werke hatten öffentlich nie einen Kaufpreis für das Wernerhaus genannt, aber dem Verein zunächst ein Jahr Zeit gegeben, um die Machbarkeit des Vorhabens zu prüfen. Daraus sind am Ende drei Jahre geworden. Die Skeptiker indes haben sich schon vor der neuen Entwicklung in Sachen Zinsen und gestiegener Baukosten zu Wort gemeldet, wenngleich die Idee an sich durchaus anerkennend wahrgenommen worden ist.

Erst Corona und dann die Folgen des Ukraine-Krieges

„Es war ein sehr ambitioniertes Vorhaben“, sagt auch Kassenwart Bernd Braumüller. Es habe eher Angst gemacht, als dass es ihn hätte sagen lassen, „dass es sich mal eben so wuppen“ ließe. Erst Corona und dann die Folgen des Ukraine-Krieges für den bereich Bauen und Finanzen hätten das Projekt illusorisch werden lassen. „Das ist schade, denn es wäre für Rotenburg eine große Chance gewesen“, sagt Braumüller. Elf Mitglieder hätten sich bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung für die Auflösung des Vereins entscheiden – einstimmig, wie es heißt. Jetzt verläuft diese Auflösung auf den üblichen formalen Wegen.

Auch Bürgermeister Torsten Oestmann bedauert diese Entscheidung, sagt aber zugleich, dass das Projekt von Beginn an schon für viele Fragezeichen gesorgt habe. „Es geht dabei schließlich um Millionen.“

Das Wernerhaus wird aktuell übrigens von den Rotenburger Werken in mehrfacher Funktion genutzt, zum Beispiel durch Büroräume und Wohnungen für junge Menschen im Freiwilligendienst. „Das sind Interims-Lösungen“, sagt die Geschäftsführerin. „Eine langfristige Perspektive für das Haus gibt es derzeit nicht.“