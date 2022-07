Schuppen brennt, Flammen erreichen Hausdach

Von: Guido Menker

Ein Holzschuppen hinter einem Wohnhaus an der Soltauer Straße ist in Brand geraten. Das Dach eines Anbaus hat ebenfalls Feuer gefangen. © Guido Menker

Feuerwehreinsatz am späten Samstagnachmittag in der Rotenburger Innenstadt: Ein Holzschuppen hinter dem Anbau eines Wohnhauses an der Soltauer Straße ist in Brand geraten. Die Flammen erreichen das Dach des Anbaus. Jetzt geht es darum, den großen Teil des Hauses vor einem weiteren Übergreifen des Brandes zu bewahren.

Rotenburg - Es ist kurz nach 17 Uhr, als die Meldung über einen brennenden Holzschuppen hinter dem Anbau eines Wohnhauses an der Soltauer Straße die Feuerwehr erreicht. Die Rotenburger Brandschützer rücken mit Unterstützung der Kollegen aus Unterstedt und Hemsbünde aus. 52 Feuerwehrfrauen und -männer eilen mit acht Fahrzeugen zum Brandort. Die Soltauer Straße bleibt während des Einsatzes voll gesperrt.

Auch Atemschutzträger kommen zum Einsatz. © Guido Menker

Einsatzleiter Matthias Harries: „Als wir angekommen sind, stand der Schuppen bereits in Vollbrand.“ Den löschen die Einsatzkräfte zuerst, um anschließend in das Haus zu gehen und zu gucken, ob es dort oben ebenfalls schon durchgebrannt ist. „Wir haben auch tatsächlich Feuer gefunden und es abgelöscht.“ Denn: Die Flammen hatten bereits das Dach des Anbaus erreicht. „Drinnen haben wir dieses Feuer ebenfalls gelöscht.“ Anschließend, so Harries weiter, nehme man nun mit Hilfe der Drehleiter die Dachhaut auf. Dabei fallen viele der Dachziegel zu Boden. Ziel ist es, zu verhindern, dass sich das Feuer weiter in das Dach des großen Hauses zur Straße hin durchfrisst.

Ein Feuerwehrmann löscht den Holzschuppen, von wo aus sich die Flammen ausbreiten. © Guido Menker

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei keine Person mehr in dem Haus gewesen. Wie viele Menschen dort leben, ist zurzeit noch unklar. Aussagen zur Ursache des Feuers macht Matthias Harries ebenfalls noch nicht. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Die Polizei ist ebenfalls vor Ort und ermittelt.

Viele Nachbarn kommen während des Einsatzes auf die Straße, um die Löscharbeiten zu beobachten. Ein Rettungswagen steht ebenfalls bereit, doch nach Angaben des Einsatzleiter der Feuerwehr hat sich zunächst niemand verletzt.

Die Soltauer Straße bleibt für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. © Guido Menker