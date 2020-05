Zweiter Todesfall

21-Jährige aus Selsingen stirbt an Covid-19

Rotenburg – Das Rotenburger Gesundheitsamt hat einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus für die Region vermeldet. Wie es am Montag hieß, ist am Freitag eine 21 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Selsingen mit Leukämie und einer Covid-19-Infektion im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gestorben. Sie ist die zweite Person aus dem Landkreis, deren Tod der Pandemie zugeordnet wird. Am 28. März war der erste Todesfall, ein 75-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bothel, ebenfalls mit Vorerkrankungen, bekannt geworden.