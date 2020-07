Zweiter Bildungsweg zur Traumnote

Rotenburg – Freitag wird für mehr als 90 Abiturienten der Berufsbildenden Schulen (BBS) Rotenburg ein besonderer Tag. Sie bekommen nicht nur ihr Reifezeugnis ausgehändigt, sondern sie erleben ihre offizielle Abiturfeier unter „Corona-Bedingungen“. Keine Reden in großer Runde vor mehreren hundert Mitschülern, Lehrern und Eltern, keine geschüttelten Hände und Umarmungen, keine Livemusik – es ist nicht das Einzige, was in diesem Jahr anders ist.

Was diesem Abijahrgang durch die Pandemie alles entgeht, erläutert Lukas Heitmann. Der Rotenburger musste wie seine Mitschüler ohne Abifahrt auskommen, konnte sich nicht bei Mottotagen verkleiden und vermisst den Abiball – zumindest bei Letzterem bestehe noch Hoffnung, dass er nachgeholt wird, „im Winter oder im nächsten Jahr, es wäre schön, wenn dann alle noch mal zusammen kommen, wo auch immer sie dann gerade sind“.

Das abrupte Ende des Unterrichts, keine Verabschiedung, keine Vorbereitung auf die Abschlussklausuren – das alles hat dem Abiturienten gefehlt. Zwar fiel für die 13.-Klässler nur eine reguläre Unterrichtswoche aus, „aber der letzte Schliff, das Zusammensetzen, das fiel flach“, meint Abteilungsleiter Thomas Angelkort. „Besonders die Vorbereitungstreffen in der Lerngruppe haben gefehlt. Ich brauche einfach den sozialen Druck für die Vorbereitungen“, pflichtet Heitmann bei. Stattdessen habe es ein persönliches „Einzelcoaching“ für jeden gegeben, verrät Tutor Ulf Becker. „Entweder telefonisch oder als Video-Chat. Etwas bizarr war das schon, aber auch spannend.“

Vorangegangen waren für Heitmann und seine Mitschüler „Wochen der Frustration“, bis klar war, dass die Klausuren überhaupt stattfinden würden. „Das Wissen, vielleicht für lau zu pauken, hat nicht gerade motiviert.“ Auch bei den Klausuren empfanden alle drei, Schüler wie Lehrer, die Atmosphäre als belastend. Heitmanns Gedanken kreisten um den Ablauf: Würde es eine Schlange geben, Chaos? „Was ist mit der Maske, was mit der Gefahr der Ansteckung?“ Das Abholen am Eingang, die Abstände, das Einbahnsystem: „Das kann auch Ergebnisse beeinträchtigt haben“, kann Angelkort sich vorstellen. „Wir haben wohlwollend korrigiert, verschenkt haben wir jedoch nichts“, betont er.

Dem Schnitt von Lukas Heitmann hat all das indessen nicht geschadet: Er hat die Traumnote 1,0 hingelegt. „Zumindest in den zehn Jahren, seit ich hier Lehrer bin, ist das noch nie vorgekommen“, meint Angelkort. Es ist nicht die einzige Besonderheit. Die Schullaufbahn des 22-Jährigen verlief nicht eben geradlinig, sondern über den zweiten Bildungsweg: Wiederholung der siebten Klasse auf dem Ratsgymnasium, danach Realschulen, Abgang nach der neunten Klasse. Der ruhige junge Mann hatte die Nase voll von Regelschulen, sah zwischenzeitlich keinen Sinn in einem höheren Schulabschluss und hatte schon eine Ausbildung als Bäcker ins Auge gefasst. Mit dem Interesse für Soziales und Psychologie kamen neue Ziele – und Erfolge. An der Volkshochschule an der Tagesrealschule holte er seinen Realschulabschluss nach. Er schwärmt vom Unterricht jenseits der Regelschule in kleinen Gruppen und guter Lernatmosphäre ohne Erwartungsdruck. „Es ist persönlicher, und die Lehrer sind für und nicht gegen einen. Das kann ich nur jedem empfehlen!“ Schon dort schloss er mit der Traumnote 1,0 ab, „mehr zufällig“. Doch mit dem Ziel eines Psychologiestudiums vor Augen war auch der Ehrgeiz geweckt. An den BBS belegte er den Schwerpunkt Sozialpädagogik. Neben den Leistungskursen Deutsch und Englisch vervollständigten Biologie und Informationsverarbeitung das Prüfungspensum. Dabei gehörte er zu denjenigen, die das „Eindampfen“ des Prüfungsblocks hart getroffen hatte: Er schrieb drei Klausuren an drei aufeinanderfolgenden Tagen.

Kein Wunder, dass seine Lehrer stolz auf ihn sind, ist er doch ein Paradebeispiel für die Durchlässigkeit der Schulsysteme – wenn auch ein seltenes. „Lukas hat gezeigt, dass man es auf dem zweiten Bildungsweg nicht nur schaffen kann, sondern auch verdammt gut“, meint Becker nicht ohne Stolz. Bereits bei der Vorstellung des Bereichs Sozialpädagogik bei der letzten Berufsmesse hatte der schlaksige junge Mann einigen Interessenten der VHS Mut gemacht, den gleichen Weg einzuschlagen. Nun strebt er ein Studium der Psychologie an, vorzugsweise in Greifswald.

Dass die Abiturfeier am Freitag nicht im gewohnten Rahmen über die Bühne gehen kann, bedauert er zwar, „aber es könnte schlimmer sein – ich hatte erst befürchtet, das Abizeugnis würde per Post kommen!“

Abifeier mal anders

Gefordert waren die Organisatoren der BBS Rotenburg bei der Planung der diesjährigen Abifeier. Denn obwohl mittlerweile wieder Versammlungen im größeren Rahmen möglich sind, werden die Reifezeugnisse in diesem Jahr nur im Klassenkreis und ohne Gäste verliehen. Den Grund hierfür erklärt Lehrer Thomas Angelkort: „Eine solche Veranstaltung braucht drei bis vier Monate Vorlauf. In der Planungsphase waren sämtliche Veranstaltungen dieser Art untersagt – bei mehr als 90 Absolventen wären locker 300 Gäste zusammengekommen.“

Feierlich soll es bei der Verabschiedung im Klassenverband mit entsprechend geschmückten Räumen dennoch zugehen. Der Rahmen hierfür werde von jedem einzelnen der acht Tutoren gesteckt; geplant sind neben kurzen Reden von Schülern und Lehrern auch ein Fototermin für die einzelnen Klassen und auch ein Jahrgangsfoto, „natürlich mit Abstand“, versichert Angelkort. Auch auf eine Ansprache des Schulleiters sollen die Abiturienten nicht verzichten müssen; „allerdings mit den neuen Mitteln der Technik“, gibt Tutor Ulf Becker sich bedeckt. Darüber hinaus sei noch einiges an kleinen Überraschungen geplant, „aber das verraten wir natürlich noch nicht“. hey