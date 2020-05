IGS zum zweiten Mal dabei

Rotenburg – Anxhela hat die Nase voll vom Homeoffice. So wie ihr, wird es vielen Schülern gehen, die nach wie vor noch zu Hause lernen müssen. Der fünfte und sechste Jahrgang kehrt nämlich erst Mitte Juni in die IGS Rotenburg zurück, sagt Schulleiter Sven Thiemer. Am Mittwoch jedoch hat er die Schüler zumindest mal kurz wiedergesehen. Denn sie waren eingeladen, sich ein Buch abzuholen. Für den fünften Jahrgang händigte Maike Bamberg an einem Tisch im Eingangsbereich „Florentine – oder wie man ein Schwein in den Fahrstuhl kriegt“ von Jutta Wilke aus, für den sechsten Jahrgang lag „Abpfiff“ aus der Feder von Andreas Müller bereit. Es sind Bücher, die die Schule im Rahmen des Rotary-Projektes „4L“ („Lesen lernen – Leben lernen“) erhalten hat. Die IGS kommt nach 2019 zum zweiten Mal zum Zuge.

Der Rotary-Club Rotenburg und der Rotary-Club Rotenburg Wümmeland beteiligen sich an dem überregionalen Projekt, das zusammen mit dem Germanistischen Institut der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen entwickelt worden ist und das Leseverständnis von Kindern und Jugendlichen fördern soll. „Ein Schwerpunkt rotarischer Arbeit ist die Förderung von Bildung. Lese- und Schreibfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung für Demokratie, Stabilität und wirtschaftliches Wohlergehen“, sagt Renate Purrucker vom Rotary-Club Rotenburg Wümmeland, die als Projektverantwortliche zur Ausgabe der Bücher in die Schule gekommen ist. Nur durch Bildung könnten Menschen Teil eines funktionierenden Gemeinwesens sein. Purrucker ist selbst Pädagogin und weiß genau, wovon sie spricht. Begleitet worden ist sie von ihrer Club-Kollegin Nicola Gennerich sowie von Birgit Karkmann-Renner, Präsidentin des befreundeten Rotary-Clubs Rotenburg. Mehr als 230 Schüler der Jahrgänge fünf und sechs kommen in den Genuss der Bücher. Doch Freude lösen sie auch bei den Lehrern aus. Nicole Ehlers leitet den fünften Jahrgang und hat „Florentine – oder wie man ein Schwein in den Fahrstuhl kriegt“ am Abend vor der Ausgabe noch fix gelesen: „Ich freue mich wirklich riesig“, sagt sie. Gerade in dieser Zeit sei es eine tolle Sache. Das Buch an sich habe immer noch eine große Wertigkeit. In Verbindung mit dem mitgelieferten Begleitmaterial für den Unterricht sorge es nicht nur für eine willkommene Abwechslung, sondern sorge im Unterrichtet für zusätzliche Kreativität. Das bestätigt auch Anne Grube, die für den sechsten Jahrgang zuständig ist. Die Themen aus den beiden Büchern ließen sich wunderbar in fächerübergreifenden Projekten umsetzen. Kunst, szenisches Spiel und kreatives Schreiben sind nur drei Beispiele dafür. Die Begleitbroschüren liefern mit Fragen, Anregungen und Verständnisfragen jede Menge Ansatzpunkte, um das Buch über eine längere Zeit intensiv zu behandeln. „Für die Schule hat es einen großen Stellenwert, die Kinder und Jugendlichen an ,richtige’ Bücher heranzuführen“, erklärt Sven Thiemer in einem Gespräch mit der Presse. Die IGS sei zwar auch digital auf einem guten Weg, aber das analoge Lesen sei natürlich nicht außer Acht zu lassen. Es sei nach wie vor sehr wichtig. Um diese Bedeutung aus seiner Sicht zu unterstreichen, lässt Thiemer die Kooperationen mit der Stadtbibliothek sowie mit den Buchhandlungen nicht unerwähnt: „Das sind weitere Bausteine für uns – wir sind wirklich für jedes Instrument dankbar.“

Renate Purrucker hält es vor diesem Hintergrund für besonders wicgtig, dass das Lesen der beiden Bücher „mit einem guten Deutsch-Unterricht einhergeht“. Die Begleitmaterialien lieferten dafür passende Grundlage. Im Fall von „Florentine – oder wie man ein Schwein in den Fahrstuhl kriegt“ gehe es um Freundschaft, Vorurteile, Zusammenhalt und den Umgang mit schwierigen Menschen. „Außerdem ist das Buch spannend“, findet die Projektleiterin. Bei „Abpfiff“ kämen Themen wie Doping, Leistungsdruck, Fairness und Zusammenhalt auf den Tisch. So könnten Aspekte daraus sogar im Sportunterricht eine zentrale Rolle spielen.

Aus Sicht Purruckers sei es schön, dass mit diesen Büchern eben alle Familien zu erreichen seien und sie zu Handlungen anregten. „Und wenn man sich anguckt, was im vergangenen Jahr daraus in der IGS entstanden ist, bestätigt sich das.“ Denn die Lektüren machen den Lehrern ein Angebot für die eigene Unterrichtsgestaltung, um die richtigen didaktisch-methodischen Entscheidungen zu treffen. Davon, dass das funktioniert, ist auch Nicole Ehlers überzeugt. Es sei schließlich kein Buch, dass die Kinder von oder über die Schule bekommen, sondern ein Geschenk von außen. Laut Rotary steht die Eigeninitiative der Schüler ebenfalls mit im Fokus. Die Auseinandersetzung mit dem Buch in der Schule soll den Kindern Spaß machen und vielfältige Erlebnisse ermöglichen sowie Gefühle und kognitives Verstehen aufbauen.

Anxhela und ihre Klassenkameradin Celine bekamen gestern daher auch bei der Ausgabe den Tipp mit auf den Heimweg, die nächsten zwei Wochen für das Lesen von „Abpfiff“ zu nutzen, damit es dann in der Schule gleich losgehen kann. Den Gesichtern der beiden Mädchen war anzusehen, wie sehr sie sich freuen, denn das Buch sorgt vielleicht für spannende Abwechslung im eher langweiligen Homeoffice.