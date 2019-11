Für zwei Stunden steht die Arbeit bei Xella still

+ 80 Xella-Mitarbeiter sind gestern in den Warnstreik getreten. Foto: Menker

Rotenburg - Von Guido Menker. Trillerpfeifen, Plakate und viele Gewerkschaftsfahnen vor dem Eingangstor: Rund 80 Beschäftigte des Xella-Werks in Rotenburg (Ytong) legen am Donnerstagmittag für zwei Stunden die Arbeit nieder. Sie wollen 6,8 Prozent Lohn mehr und dazu eine neue, vor allem höhere Berechnungsgrundlage für die nach wie vor auf dem Lohnniveau von 2005 eingefrorene Jahressonderleistung. Das erklärt Holger Vermeer während des Warnstreiks in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Er ist Leiter der Abteilung Baustoffindustrie Nordwestdeutschland bei der Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt (IG Bau). „Das zurzeit vorliegende Angebot der Arbeitgeber ist eine Lachnummer“, fügt er hinzu. Die Baubranche boome, die Betriebe könnten sich vor Arbeit kaum retten, aber gleichzeitig gebe es einen Mangel an Fachkräften. Die, die im Betrieb sind, müssten entsprechend zupacken.