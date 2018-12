CDU-Delegierte aus Landkreis Rotenburg: Zwei Stimmen für AKK, zwei für Merz

Hamburg/Rotenburg - Von Henning Leeske. Mitten im Feld des Landesverbandes Niedersachsen haben die Delegierten des Rotenburger CDU-Kreisverbandes Platz genommen. Sie verfolgen die Vorstellungen der drei Kandidaten für den Vorsitz ihrer Partei beim Bundesparteitag in Hamburg. Es geht um die Nachfolge von Angela Merkel.

Jeder der 1001 Stimmberechtigten hat eine im Parteilook gehaltene Tischwahlbox vorgefunden und muss diese auch zur Stimmenabgabe nutzen. Klare Ansage. Sonst ist der Wahlzettel ungültig.

Nach den Bewerbungsreden von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn steigt die Anspannung. Auch bei Kathrin Rösel, Eike Holsten, Marco Mohrmann und Albert Rathjen. Es ist die erste wirkliche Wahl des Vorsitzenden in der CDU seit 1973. Der Kreisparteitag hatte die vier Politiker als Delegierte nominiert, beim Bezirksparteitag wurden sie gewählt.

„Ich wünsche mir, dass wir zukünftig wieder das Vertrauen derer gewinnen, die sich bei den letzten Wahlen statt der CDU für die AfD entschieden haben. Wenn es zudem auch gelingt, dabei neue Allianzen – wie beispielsweise Jamaika – schmieden zu können, wäre ich sehr zufrieden“, sagt Mohrmann.

CDU-Vorsitzende muss nun Angebote liefern

„In unzähligen Gesprächen ging es mir zuvorderst um die Stimmung meiner Parteifreunde vor Ort im Vorfeld des Parteitages“, erklärt Holsten. Ein klares Patt zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz nahm er so quasi im Handgepäck mit ins Hamburger Messezentrum. „Das zeigt, unsere neue Spitze muss auch personell allen Gruppierungen ein Angebot machen. Das gelingt nur, wenn die Kandidaten Raum lassen für Ideen und Meinungen jenseits ihres eigenen Kurses“, so Holsten, der mit großer Zustimmung das gegenseitige Werben der drei Bewerber für eine weitere Zusammenarbeit nach der Wahl wahrnahm.

„Der neue Vorsitzende sollte in der Lage sein, in der Union eine neue Diskussionskultur in Bewegung zu setzten. Ein ,Weiter so’ darf es nicht geben. Eine Rückbesinnung auf unsere konservativ-christlichen Wurzeln in der CDU ist notwendig“, fordert Rathjen generell vom Merkel-Nachfolger. Nach Abwägung aller Argumente und der Berücksichtigung dieser zentralen Fragen unterstützt er deswegen auch Merz.

Aufbruchstimmung bei der CDU in Hamburg

Für Kathrin Rösel ist der Nutzen aus der Aufbruchstimmung am wichtigsten. Sie betont daher den innerparteilichen Diskurs, den auch der neue Vorsitzende fortführen solle. „Wir können in der CDU auch kontrovers diskutieren und gerade als Union gestärkt daraus hervorgehen, weil nach der Wahl alle an einem Strang ziehen“, sagt sie. Diese integrative Fähigkeit von Kramp-Karrenbauer bekräftigt sie daher auch, die Saarländerin zu unterstützen. Marco Mohrmann hat sich nach dem Sackenlassen aller Reden festgelegt und wählt Friedrich Merz. Es kommt anders. Aber Mohrmann verspricht sich auch von der Vorsitzenden AKK einen neuen Aufbruch in der Partei.

„Unsere heimische Partei war in dieser Frage ausgewogen. Bei mir ist die Entscheidung in den vergangen Tagen gereift. Ich habe Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt, in der festen Überzeugung, dass sie das politische Profil der Union schärfen wird und am besten geeignet ist, innerhalb der Partei alle Strömungen zu integrieren, aber auch in der Bevölkerung für neues Vertrauen zu werben“, erklärt Holsten nach der Wahl. Sie stehe für eine Volkspartei, die gegen den Zeitgeist, ohne Angst vor den politischen Rändern, die Zukunft gestalten könne.