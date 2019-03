Totalschaden: Zwei Unfälle mit zwei Schwerverletzten und Vollsperrung 

Zu zwei schweren Unfällen mit zwei Schwerverletzten kam es im Landkreis Rotenburg. In beiden Fällen sind die Unfallursachen noch unklar.

Rotenburg/Sittensen – Im Kreisgebiet beschäftigten am Sonntag gleich zwei schwere Unfälle die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Bei den Zusammenstößen wurden zwei Personen schwer verletzt.

Bereits in den frühen Morgenstunden mussten die Helfer auf die L 142 zwischen Groß Meckelsen und Sittensen ausrücken. Dort war nach Angaben der Feuerwehr gegen 5.30 Uhr der Fahrer eines Porsche Panamera aus bislang ungeklärter Ursache seitlich gegen einen Baum geprallt und auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. „Wie durch ein Wunder war keine Person mehr im völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt“, lässt Alexander Schröder, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren in der Samtgemeinde Sittensen, wissen. Die Kameraden aus Groß Meckelsen und Klein Meckelsen seien lediglich hinzugezogen worden, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen und die Einsatzstelle auszuleuchten. Für die Rettungsarbeiten war die Landesstraße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Am Mittag krachte es dann erneut – dieses Mal auf der B 75 zwischen Waffensen und Rotenburg: Eine Fahrerin aus Neuenkirchen (Heidekreis) war gegen 11.20 Uhr aus Richtung Waffensen unterwegs, als sie mit ihrem VW-Kleinbus auf Höhe der Straße Kesselhofskamp ins Schlingern geriet.

Nachdem sie linksseitig von der Bundesstraße abgekommen war, endete ihre Fahrt vor einem Straßenbaum. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Rund 35 Kräfte der Wehren aus Rotenburg und Waffensen seien bei diesem Unfall im Einsatz gewesen, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei. Nach einer zunächst erfolgten Vollsperrung mit Umleitung durch das Gewerbegebiet wurde der Verkehr im späteren Verlauf der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle einseitig vorbeigeführt. Auch in diesem Fall sei die Unfallursache bisweilen noch unklar. Die Frau wurde, wie auch der Porschefahrer, ins Rotenburger Diakoniekrankehaus gebracht.

lw