Zwei Bands rocken an Pfingsten

Waffensen - Rockklassiker aus den 1970er- und 1980er-Jahren und moderner Rock erwartet das Publikum beim „Riesen Pfingstrock in Waffensen“. Denn dort werden die „Shotgun Band“ und „Rock Steady“ am Sonnabend, 19. Mai, im Eichenhof ihr Können zeigen.

Zu der „Shotgun Band“ zählen fünf Visselhöveder Musikliebhaber, die bekannte und weniger populäre Klassiker der Rock- und Popgeschichte spielen. „Geprägt haben uns die Rockmusik der 70er- und 80er-Jahre, die wir dann auch als Zeitreise auf der Bühne präsentieren“, schreibt das Quintett auf ihrer Internetseite. Vorneweg steht Sänger George Mavros auf der Bühne. Dirk Sonnenberg (Gitarre, Mandoline, Harp und Gesang), Lucky Möller (Bass), Axel Figur (Klavier) und Otto Feddern (Schlagzeug, Gesang) komplettieren das Fünfergespann. Ihre Lieder werden garniert mit viel Leichtigkeit, Selbstironie und Leidenschaft für die Musik und das Publikum, heißt es weiter.

Die zweite Band an dem Abend im großen Saal des Eichenhofs ist „Rock Steady“, ebenfalls ein Quintett. Sie stehen für kompromisslos-handgemachte Rockmusik, so Gründer und Bassist Manfred Vesper. Am Schlagzeug trommelt Ulli Foth, Arno Goernig und Jürgen Daehn begleiten an der Gitarre und Frank Bischoff agiert als Sänger der Rockband. Auch „Rock Steady“ bedienen sich alter Rockklassiker unter anderem von Deep Purple, Black Sabbath und Queen. Aber auch modernere Rocklieder werden zu hören sein. Dazu zählen Songs von den Red Hot Chili Peppers, Papa Roach und Rage against the Machine.

Einlass für den „Pfingstrock“ ist um 19.30 Uhr. Die „Shotgun Band“ tritt gegen 21 Uhr auf und nach rund anderthalb Stunden folgt „Rock Steady“. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für zehn Euro.

