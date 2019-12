Zuwachs dank Partnerschaft

Freunde des Archivs bestätigen Dörfler im Amt

+ Wolfgang Dörfler, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Archivs für Heimatforschung Rotenburg, präsentiert einen Band der Rotenburger Schriften. Foto: Bonath

Rotenburg - Von Wieland Bonath. Die Pflege der geschichtlichen Vergangenheit bleibt, nicht nur im Landkreis Rotenburg, fast ausschließlich älteren Jahrgängen vorbehalten. Entsprechend ist die Mitgliederstruktur des Vereins der Freunde des Archivs für Heimatforschung Rotenburg. Den Freunden des Archivs, die es inzwischen seit elf Jahren gibt und an deren Spitze der Hesedorfer Arzt und Historiker Wolfgang Dörfler steht, gehören aktuell 70 Mitglieder an. Es ist ein Zuwachs von zehn Geschichtsinteressierten in diesem Jahr. Viele von ihnen trafen sich zur öffentlichen Jahreshauptversammlung im großen Sitzungssaal des Kreishauses. Dörfler begrüßte dort unter anderem auch Landrat Hermann Luttmann.