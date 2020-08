Zurück zur „Zipfelmütze“

Rotenburg – Politisch war im Mai alles klar. Nach jahrelanger Debatte brachte der Ausschuss für Planung und Hochbau des Rotenburger Stadtrats Änderungen des Bebauungsplans 31 aus dem Jahr 1990 auf den Weg. Es ging vor allem um das seit Herbst 2018 brach liegende, ehemalige „Carthago“-Grundstück. Der Unternehmerin Jette Grewe gehört es, sie will dort neu- und das benachbarte Geschäftshaus umbauen und durfte jahrelang doch nicht wie gewünscht. Dann aber doch weitgehend, ein politischer Kompromissvorschlag, den nur Grüne und Bürgermeister Andreas Weber (SPD) weiter ablehnten. Nach der öffentlichen Auslegung im Anschluss heißt es nun: wieder auf Anfang.

Es geht um „Zipfelmützen“. Norbert Behrens, Architekt und Geschäftsführer der Planungsgemeinschaft Nord (PGN), hatte dies im Zusammenhang der Debatte um das Bauprojekt seiner befreundeten Unternehmerin Grewe formuliert. Konkret: Welche Dachform muss ein Gebäude im Stadtkern haben? Behrens will für Grewe so viel Wohnraum wie möglich bauen können, will dafür Flachdächer mit Begrünung errichten, der Bürgermeister fordert Walm- oder Satteldächer. Und er hat nun auch die Denkmalschutzbehörde des Landkreises auf seiner Seite.

Die formuliert in ihrer Stellungnahme von Anfang Juli zu den Änderungen am Bebauungsplan: „Der Entwurf des Bebauungsplanes ist nicht denkmalverträglich.“ Fünf schützenswerte Bauwerke – unter anderem der Ehlermannsche Speicher und das Rudolf-Schäfer-Haus – werden angeführt, die in den Planungen nicht berücksichtigt werden. „Eine Beeinträchtigung der Baudenkmale in der unmittelbaren Umgebung kann somit nicht ausgeschlossen werden“, so die Denkmalbehörde zu den im Planungsausschuss auf den Weg gebrachten Richtlinien. Die Erscheinungsbilder der Baudenkmäler dürften durch Neubauten nicht beeinträchtigt werden. Der Landkreis fordert daher eine „für Rotenburg typische Dachlandschaft entlang der Großen Straße“ mit einer Maximalhöhe von 13,50 Meter der Gebäude. Zudem müssten Festlegungen zum Beispiel zu Fensterformaten, zu Materialien und zur Farbigkeit im Bebauungsplan verankert werden. Die denkmalrechtlichen Regelungen seien bindend und nicht der städtebaulichen Abwägung zugänglich.

In einer von Bürgermeister Weber formulierten Stellungnahme für den nächsten Planungsausschuss am kommenden Dienstag heißt es, die Belange des Denkmalschutzes würden durchaus berücksichtigt – was auch Änderungen im Kerngebiet für das Jette-Projekt bedeute. „Der überarbeitete Entwurf setzt eine Traufhöhe von 10,50 Meter sowie eine Oberkante von 15 Metern fest“, heißt es für den Bereich jetzt. Es seien ebenfalls Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung von 35 bis 50 Grad vorgesehen. Trotz dieser Änderungen betont Weber, dass sich „eine aktuelle Stadtplanung bestehenden Denkmalen nicht unterordnen“ muss. „Es ist ausreichend, sie nicht zu beeinträchtigen oder zu dominieren. Die angesprochenen Denkmale befinden sich nicht in unmittelbarer Nachbarschaft und Blickbeziehung. Von einer Beeinträchtigung ist nicht auszugehen.“

Der Bürgermeister verteidigt die Änderung auf Nachfrage als „Verankerung eines wichtigen Aspekts für die Innenstadtgestaltung“. Ähnlich hätte er für die von Behrens als „Zipfelmützen“ kritisierten Giebeldächer schon in der Vergangenheit argumentiert. Die Festlegungen gelten seinen Angaben nach auch nur für den vorderen Bereich der Bebauung. Im hinteren, nicht von der Großen Straße einsehbaren Bereich, seien höhere Bauten auch mit Flachdächern möglich. Weber: „Im vorderen Bereich ist die historische Entwicklung von ganz großer Wichtigkeit.“ Er nehme die Einwände der Denkmalschutzbehörde ernst. Das sollten sich auch „einige Politiker“ zu Herzen nehmen.

Bauplaner Behrens bezeichnet die erneute Debatte, die der Bürgermeister initiiere, als „absurd“. Man befinde sich nicht in Rothenburg ob der Tauber oder anderen Städten mit historischem Stadtkern. Dass über Jahre über Flach- oder Giebeldächer gestritten werde, habe nicht nur die bauwillige Unternehmerin schon viel Geld gekostet, sondern auch die Stadt dringend benötigten Wohnraum im Stadtkern. Behrens rechnet indes nicht damit, dass die politische Mehrheit noch einmal umschwenkt im Sinne Webers. Sowieso sei die neue Diskussion nicht vermittelbar: „Irgendwann wird es albern.“