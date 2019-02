Rotenburg - Seit Niels Kruse künstlerischer Leiter der Rotenburger Konzerte ist, können sich die Besucher der Klassikreihe einmal monatlich im Lucia-Schäfer-Saal der Rotenburger Realschule auf immer neue Überraschungen gefasst machen. Am Donnerstag sollte dieses Paradigma - mal abgesehen von der abenteuerlichen Parksituation wegen Bauarbeiten, die jedoch nur noch wenige Stammgäste verwunderte - auf den Kopf gestellt werden. Die eigentliche Überraschung: Es gab keine - kein ungewöhnliches Repertoire und statt außergewöhnlicher Besetzung ein klassisches Bläserquintett. Zurück zu den Wurzeln?

Hatte das Januar-Programm „Zapping“ mit einem Parforceritt durch eine Art „Best of“ der klassischen Musik bei dem ein oder anderen für Irritationen gesorgt, so konnten sich Liebhaber „klassischer Klassik“ dieses Mal quasi auf einen konventionellen Fernsehabend mit einem familienfreundlichen Samstagabendfilm freuen, um im Bilde zu bleiben.

Klingt konventionell? Mitnichten, glänzte dieser doch mit einer fantastischen Besetzung: Von Querflöte und Klarinette über Fagott, Oboe bis zum Horn setzt sich das Weimarer Quintett aus fünf hervorragenden Solisten zusammen, die überdies auch noch prächtig harmonierten und mit Spielfreude und Spielwitz glänzten. Dabei bewegten sie sich auch jenseits der breiten Fahrwasser wie Haydn und Rossinis bearbeiteter Ouvertüre des Barbiers von Sevilla: Mit Hindemiths Kleiner Kammermusik und Danzis Bläserquintett, beides Originalliteratur, gab es durchaus spannende Klangexkurse. So war in der Pause Lob allerortens zu hören, über den wunderbar weichen Ansatz des Horns (Stephan Schottstädt) über die Virtuosität von Fagott (Jacob Karwath) und Flöte (Tomo Andreas Jäckle) bis zur Präsenz der Oboe (Frederike Timmermann). Recht hatten sie alle.

Die ganz unterschiedlichen Klangfarben der Instrumente, die Danzis Bläserquintett auf je zwei Solotakte kondensiert, sollten auch nach der Pause für schöne Kontraste sorgen. So konnte man sich in der „Summer Music“ des Zeitgenossen Samuel Barber die ein oder andere imaginäre Schweißperle von der Stirn wischen - war in den immer wieder aufgebrochenen Klangteppichen doch das Flimmern der Hitze US-amerikanischer Wüsten förmlich spürbar.

Ihrer Spielfreude ließen die gut eingespielten Fünf beim keineswegs trivialen Kabinettstückchen „Five Easy Dances“ von Denes Agay freien Lauf. Ursprünglich als pädagogisches Lehrmaterial für junge Musiker komponiert, brauchten sich die Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs natürlich nichts über Zusammenspiel, Intonation oder die Zurückhaltung bei den Soli anderer erklären zu lassen - in die Rolle der Lehrer sollten sie am folgenden Morgen nämlich selbst an der Schule am Grafel schlüpfen.

Spaß machten die Tänze unterschiedlicher Stilistiken von der Polka über Tango bis zum Bolero nämlich Akteuren wie Zuhörern, die das musikalische Augenzwinkern am Ende der Stücke mit lauten Lachern goutierten. Mit der erklatschten Zugabe, dem ersten Satz aus Jacques Iberts „Trois Pièces brèves“, endete der Konzertabend nach knapp zwei Stunden wie ein guter Samstagabendfilm: mit guten Gefühlen zum Happy End.

Das Weimarer Bläserquintett

Die fünf Musiker Tomo Jäckle, Frederike Timmermann, Sebastian Lambertz, Stephan Schottstädt und Jacob Karwath gaben 2002 mit der Teilnahme am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ihr Debüt und erreichten den ersten Platz. Zwei Jahre später konnten sie auch auf internationaler Ebene beim European Music Prize for Youth in Dubrovnik überzeugen und standen ebenfalls ganz oben dem Treppchen. Im Jahr 2005 folgte ein dritter Preis beim Internationalen Kammermusikwettbewerb Interlaken. Seither spielte das Bläserquintett bei diversen Festivals, in Philharmonien und Konzerthallen.

Weitere Informationen gibt unter www.wbquintett.de.