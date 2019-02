Ausschuss will Werbekampagne für Dorfentscheid starten

Zukunft des Wettbewerbs

+ © Foto: Röhrs Die Gemeinde Bötersen betreibt viel Öffentlichkeitsarbeit für ihre Teilnahme bei „Unser Dorf hat Zukunft“. © Foto: Röhrs

Rotenburg - Von Joris Ujen. In vielen Ortschaften beliebt, in anderen wiederum gar nicht: der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Bötersen macht gerade erfolgreich vor, was der Entscheid in einem Ort bewirken kann. Schließlich hat es die Gemeinde bis zum Bundesentscheid geschafft und möchte sich darin im Sommer behaupten. Dennoch gibt es Dörfer, die an dem Wettbewerb nicht teilnehmen möchten, weil sie „Angst vor zu viel Arbeit“ haben, so Doris Brandt (SPD) am Dienstag während der Sitzung des eigens für den Wettbewerb konstituierten Landkreis-Ausschusses. Das Gremium hat nun diverse Strategien diskutiert, um mehr Dörfer für den Wettstreit gewinnen zu können.