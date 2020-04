Die Zukunft sieht düster aus

Rotenburg - Von Lea Oetjen . Während der Profifußball in Deutschland finanziell und zuschauermäßig vor der Corona-Krise von einem Rekord zum nächsten eilte, steht der Jugendfußball auch ohne virusbedingte Auszeit vor immer größeren Problemen. Auch im NFV-Kreis Rotenburg ist die Zahl der Mannschaften und Vereine rückläufig. Wenn sich die aktuelle Entwicklung fortsetzt, könnte kreisweit die Zahl der Teams im Bereich der U 12 bis U 19 innerhalb der nächsten fünf Jahre von derzeit 105 auf 65 fallen. Mindestens sechs von aktuell 18 noch im Jugendbereich aktiven Spielgemeinschaften und Vereinen könnten dann neue Partner brauchen, um einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten.

So liest sich jedenfalls eine Excel-Tabelle, anhand derer Jörg Tomelzick, Jugendobmann des VfL Sittensen, versucht hat, die Entwicklung des Jugendfußballs in den kommenden fünf Jahren zu prognostizieren. Sollte sich seine Vorhersage bewahrheiten, wären in der Saison 2024/2025 nur noch der JFV Union aus der Samtgemeinde Sottrum sowie der VfL Sittensen in der Lage, die drei Jahrgänge U16, U17 und U18 durchgängig mit Mannschaften zu bestücken. In den Jahrgängen darunter sieht es nicht viel besser aus: Nur noch Sittensen, die JSG Gnarrenburg, der SV Rot-Weiß Scheeßel und die JSG Wörpetal verfügten dann nach heutigem Stand noch aus eigener Kraft über eine U15.

Ein Verein scheint bei dem Tomelzicks Blick in die Zukunft allerdings vollkommen in Vergessenheit geraten zu sein – zumindest wenn es nach Sven Stelter geht. Er trainiert die U 14 des JFV Rotenburg und ist zudem Sportlicher Leiter des Vereins. „Ich bin überzeugt davon, dass wir in den kommenden Jahren nicht verloren gehen werden – eher im Gegenteil“, betont der 47-Jährige. Er frage sich nur, auf welcher Grundlage der Jugendobmann des Vfl Sittensen seine Prognose erarbeitet hat.

Weniger Mannschaften, mehr Fördervereine

Dass sich jedoch in Zukunft noch deutlich mehr Clubs genötigt sehen könnten, größere Jugendspielgemeinschaften oder -fördervereine ins Leben zu rufen, wirkt hingegen unabdingbar. „Das stimmt wohl. Einige Mannschaften werden wir in Zukunft sicherlich verlieren“, bedauert Stelter. Ähnlich denkt Jorma Vogel aus der Führungsriege der JSG KAWU: „Es wird immer mal wieder einige sportliche Zusammenschlüsse geben.“

Noch deutlicher drückt sich da Andreas Lüdemann, Jugendobmann beim JFV Union, aus: „Man muss sich grundsätzlich schon Sorgen machen. Der Trend geht ja wirklich klar zu großen Jugendfördervereinen und Spielgemeinschaften. Ein kleiner Verein schafft es oftmals nicht mehr alleine, genügend Spieler für eine Mannschaft zusammenzubekommen. Das ist mitunter schwieriger, als man denkt“, bedauert er.

Die Konsequenzen wären ein weiter fortschreitender Rückzug der Clubs aus den Dörfern sowie längere Wege zu Spielen und zum Training. Es gebe letztlich noch größere Hürden für Jugendliche, überhaupt Fußball zu spielen. Ein Teufelskreis. Hinzu kommt die Konkurrenz durch andere Freizeitangebote sowie Bildschirm- und Onlineaktivitäten, die dem Vereinssport generell zu schaffen machen.

„Die Zahlen sind eindeutig und zeigen an, wo die Richtung hingeht. Das ist leider die gesellschaftliche Entwicklung. Die Angebote für Jugendliche sind zudem heute extrem vielfältig“, so der NFV-Kreisvorsitzende Uwe Schradick. Die Zeiten, in denen die Kinder täglich mittags aus der Schule kommen, kurz etwas essen und dann auf den Bolzplatz gehen, seien unwiederbringlich vorbei. Um den Jugendfußball wieder zu stärken, sei der Verband dabei sehr gerne bereit, auf Vorschläge und Wünsche der Vereine einzugehen, etwa wenn es darum gehe, die Ausbildung von Trainern zu fördern, zum Beispiel durch „Crash-Kurse“.

Auch der Kreis-Jugendausschuss-Vorsitzende Detlef Reich betont, dass man von Verbandsseite aus gern unterstützend tätig werden würde: „Der Fußball muss wieder in die Dörfer zurück, damit sich dort etwas entwickelt. Ich weiß aber, dass das nur schwer zu realisieren ist. Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass unsere Informationen und Vorschläge nicht wirklich in den Vereinen ankommen, um dort thematisiert zu werden.“

Doch die Frage ist, inwieweit in Verbänden entwickelte Konzepte geeignet sind, die gesellschaftlichen Veränderungen vor Ort zu kompensieren. „Die Playstation zieht einfach mehr. Das ist ja auch viel bequemer, als draußen zu trainieren und zu spielen“, so Gerrit van Putten, Trainer der Bambinis des TuS Zeven. KAWU-Trainer Vogel betont aber: „Das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Die Zeit an der Konsole sollte von den Eltern reglementiert sein.“ Daher sollte ein Kind immer noch freie Abende für den Vereinssport haben.

Konkurrenz von Playstation und Co.

Ähnlich sieht das auch Sven Stelter: „An der Konsole kannst du deine Negativserie einfach beenden, indem du das Gerät ausschaltest. Im echten Leben funktioniert das natürlich nicht. Da bist du dann auch schon mal längere Zeit enttäuscht“, sagt der Sportliche Leiter des JFV Rotenburg. Mats Baur, Trainer der U15 des JFV Concordia, ergänzt: „Internet, Computer und Smartphone spielen eine große Rolle. Aber auch die Schule ist anspruchsvoller geworden, das merke ich an den Abmeldungen meiner Spieler zum Training.“ Dass die schulischen Verpflichtungen zeitraubender werden, ist auch Unions Jugendobmann Lüdemann aufgefallen: „Daher müssen wir alle kooperativ zusammenarbeiten.“ So könne Fußball zum Beispiel in den Sportunterricht integriert werden.

Neben der Konkurrenz durch Schule und Konsole kommt eine generell geringere Frustrationstoleranz – sowohl bei den Kindern und Jugendlichen als auch deren Eltern hinzu. „Die Prioritäten in den Familien haben sich verschoben“, so Detlef Reich. „Eltern sind heute nicht mehr bereit, alles mitzutragen was die Trainer entscheiden und fordern zum Beispiel, dass ihr Kind immer spielen muss – weil sie ja schließlich Beitrag zahlen.“ Und nicht nur das: „Die Eltern wollen ihre Kinder auch beschützen – zum Beispiel vor Niederlagen. Aber dabei sind es gerade die Spiele, in denen mal nicht alles funktioniert, die letztlich am lehrreichsten für die Mannschaft sind“, so Stelter. Genau da möchte sein JFV Rotenburg auch ansetzen. „Wir gewinnen und verlieren als Mannschaft. Das Wir ist uns unheimlich wichtig. Unser Verein appelliert ans Heimatgefühl der Spieler“, sagt er – vor allem, mit Blick auf die Konkurrenz seitens des JFV Verden/Brunsbrock und des JFV A/O/Heeslingen.

Interesse schwindet bei älteren Spielern

In den jüngeren Jugendbereichen sieht es bei den meisten Fußballvereinen personell noch ganz gut aus, doch je älter die Spieler werden, desto geringer wird die Zahl der Nachwuchsmannschaften. „Sobald es aufs Großfeld geht, wird es dünn“, weiß auch Coach Stelter. Sottrums Jugendobmann Lüdemann ergänzt: „Das war aber schon immer so: Ab einem gewissen Alter verändern sich nunmal die Interessen. Da spielt Fußball leider irgendwann nicht mehr die erste Geige“, weiß er. Daher dürften weitere Fusionen nur noch eine Frage der Zeit sein. zz/rk