Zuhören, trösten, helfen

Rotenburg - Von Henrik Pröhl. „Ist doch klar“, sagt Schwester Elfriede, „wir müssen jetzt Vorbild sein.“ Das antwortet eine Diakonisse im Mutterhaus auf die Entscheidung ihrer Oberin Sabine Sievers, dass in diesem Jahr das traditionelle Oster-Frühstück im Esssaal des Mutterhauses wegen des Corona-Geschehens aus Sicherheitsgründen nicht stattgefunden hat. „Es ist mir wirklich nicht leichtgefallen“, sagt die Pastorin und Oberin. „Aber auch wir müssen uns an die Richtlinien halten.“

Dass ihre im Mutterhaus lebenden Diakonissen so verständnisvoll reagieren, habe Sabine Sievers kaum überrascht. „Unsere Schwestern leben hier nicht so abgeschieden von der Welt, wie Außenstehende vielleicht vermuten würden. Sie nehmen am gesellschaftlichen Geschehen durchaus teil, gucken Nachrichten und lesen die Zeitung“, erklärt Oberin Sievers. „Sie wissen sehr genau, was derzeit weltweit passiert und nehmen regen Anteil. Außerdem waren sie früher in ihrem Beruf vorwiegend im Gesundheitswesen aktiv, das prägt ihr Verantwortungsgefühl“. Nicht nur Schwester Elfriede zeigt Verständnis, auch ihre Mitschwester Christel ist besorgt. „Ich gehe immer noch täglich in unsere Kirche Zum Guten Hirten und schaue nach dem Rechten.“

Derzeit finden dort zwar weder Gottesdienste noch Kultur-Veranstaltungen statt, aber als Kirchenschwester fühlt sie sich verantwortlich für den Guten Hirten. „Es muss ja alles in Ordnung sein, irgendwann werden wir die Kirche wieder öffnen können und zusammenkommen.“

Ostern ohne Feierlichkeiten war schon eine Anfechtung für das religiöse Leben im Mutterhaus. Sievers: „Es fehlen die Gemeinschaft, das gemeinsame Gebet und der Gesang, wenn zum Beispiel am Samstagabend die Vesper in unserer Kapelle ausfällt. Das sind sehr vertraute Rituale.“ Und sie erklärt weiter: „Im Mutterhaus, wo noch viele andere Menschen leben, die der Risiko-Gruppe in Corona-Zeiten angehören, müssen wir besonders vorsichtig sein.“ Aber geschlagen gibt sich die Oberin nicht: „Ich halte Kontakt zu meinen Diakonissen und auch den Mitarbeitenden des Hauses, es gibt so viel Gesprächsbedarf in diesen Zeiten. Da heißt es zuhören, trösten, vielleicht ein Gebet unter vier Augen sprechen.“ Das geschieht natürlich unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen wie Abstand halten und Hygiene.

Schwester Annemarie denkt in diesen Zeiten weit über die Grenzen Europas hinaus. Sie ist jahrzehntelang in Äthiopien gewesen und hat dort unter anderem ein Krankenhaus mit aufgebaut. Zuletzt war die inzwischen 92-Jährige 2018 in Afrika. „Ich mache mir große Sorgen um die Menschen dort. Sie sind medizinisch nicht so gut versorgt wie wir hier in Deutschland.“ Und die alte Dame lächelt: „Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, würde ich jetzt dorthin fliegen wollen, um zu helfen.“

Dass eine Diakonisse aber auch im eigenen Land initiativ sein kann, beweist Schwester Christa. Die 91-Jährige macht sich neuerdings täglich auf den Weg in den Keller des Mutterhauses und setzt sich dort an eine alte Nähmaschine. „Atemschutzmasken werden zurzeit benötigt“, sagt die betagte und geistig hellwache Diakonisse. „Sie sind zwar kein Allheilmittel, aber helfen doch, dass man nicht andere ansteckt.“ Und so hat Schwester Christa Stoff aus ihren Beständen hervorgeholt, den sie nach eigenem Entwurf zu Mundschutzmasken verarbeitet. „Ich mache solange, wie ich es eben körperlich schaffe, am nächsten Tag geht es dann weiter.“

Und so zeigen die Diakonissen im Mutterhaus, dass sie Vorbild für die Gesellschaft sein können.