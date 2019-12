Zugang zu allem Geschriebenen

Christine Braun über E-Books und ob sie dem Buchhandel Konkurrenz machen

+ Bibliotheksleiterin Christine Braun hat die Studie des Börsenvereins einmal genau unter die Lupe genommen – und zieht andere Schlüsse. Foto: Beims

Rotenburg - Von Ann-christin Beims. Die Zahl der E-Book-Leser hat in den vergangenen Jahren zugenommen, weswegen sich die Bibliotheken entsprechend umgestellt haben. So hat die Rotenburger Stadtbibliothek seit sieben Jahren die „Onleihe“ im Angebot, bei der sich Leser unter anderem E-Books ausleihen können. Aber das ist hinter den Kulissen nicht so einfach wie mit Büchern – denn das System stößt einigen Verlagen sauer auf. Zwar fallen E-Books seit 2016 per Urteil vom Europäischen Gerichtshof unter das Verleihrecht, doch die Verlage haben freies Lizenzrecht, es gibt keine Buchpreisbindung – sie diktieren die Bedingungen. Bibliotheken zahlen den Urhebern Bibliothekstantiemen für das Verleihrecht von Büchern und es sei erwiesen, dass „es dem Buchhandel nicht so schadet“, erzählt Bibliotheksleiterin Christine Braun. „Erst mit dem Aufkommen der E-Books kam die Panik, dass sie dem Buchhandel Konkurrenz machen.“