Zu viele teure Leitstellen? Notruf der Krankenkassen

Von: Michael Krüger

Rettungsdienst und Feuerwehr müssen verlässlich organisiert werden und so schnellstmöglich zum Einsatz kommen. Das koordinieren die Leitstellen. © Guido Menker

Die Krankenkassen wollen die Zahl der Rettungsleitstellen in Niedersachsen senken. Der Grund ist klar: Kostenreduzierung. Auch der Landkreis Rotenburg gerät ins Blickfeld. Dabei kooperiert der längst mit den Nachbarregionen.

Rotenburg – Die Zeit ist die zunächst wichtigste Komponente. Wenn ein Unfall passiert ist, muss schnell Hilfe vor Ort sein. Wer die 112 in der Region wählt, landet in Zeven. Rettungsdienst und Feuerwehr werden in der dortigen Rettungsleitstelle zentral koordiniert. Der Verband der Ersatzkassen (VDEK) fordert Kommunen und Kreise in Niedersachsen nun zur Zusammenlegung von kleineren Rettungsleitstellen auf. Doch ist das praktikabel? Aus den Kommunen kommt umgehend Widerspruch gegen die Forderung.

Aktuell 29 Leitstellen

In Niedersachsen gibt es laut VDEK 29 Leitstellen, die sieben größten davon versorgen mehr als die Hälfte der Einwohner, die kleinsten sieben wiederum würden den Angaben zufolge nur acht Prozent der Einwohner versorgen. Von Zeven aus werden die rund 164 000 Einwohner des Landkreises abgedeckt. Allerdings arbeitet die Zevener Leitstelle nicht mehr nur für sich. Sie kooperiert seit 2007 in einem virtuellen Leitstellenverbund mit den Einsatzleitstellen der Landkreise Harburg und Heidekreis. „Ziel dieser engen Kooperation im Verbund ist es, ein wesentlich höheres Servicelevel für die Bürger bei gleichzeitig gestiegener Ausfallsicherheit in allen drei Landkreisen zu ermöglichen“, teilt Kreissprecherin Christine Huchzermeier mit. Zusammen decke man als Verbund ein Gebiet mit rund 564 000 Einwohnern ab. Allein zwölf Disponenten arbeiten rund um die Uhr in Zeven und nehmen die Notrufe entgegen. Mit Harburg und dem Heidekreis teile man sich dabei die Rechnerbasis. Dadurch soll beispielsweise ein stärkeres Einsatzaufkommen an einem Standort sofort durch die Disponenten aus dem Verbund aufgefangen werden.

Zudem ergebe sich eine höhere Ausfallsicherheit durch Redundanzbildung an den drei Standorten, um mögliche Störungen der Technik, zum Beispiel der Telefonie, auszugleichen. An diesem System zu rütteln, ist aus Sicht des Landkreises nicht sinnvoll. Es habe sich bewehrt. Zudem sei es alleinige Aufgabe der Landkreise, dazu Entscheidungen zu treffen – und nicht der Kostenträger.

Entscheidend für die Versorgung der Bevölkerung ist die Qualität der Leistungen und vor allem die ständige Erreichbarkeit und Ausfallsicherheit.

Die schlagen Alarm, weil sich die Kosten für den Rettungsdienst binnen zehn Jahren „nahezu verdoppelt“ hätten, landesweit lagen sie laut VDEK 2021 bei 625 Millionen Euro. „Eine gewisse Größe ist notwendig, um technisch und personell den Anforderungen an eine moderne Rettungsleitstelle gerecht zu werden“, teilte der VDEK in seinem Schreiben am Donnerstag mit. Nur durch Zusammenlegungen sei aber ein wirtschaftlicher Betrieb möglich. 20 Bürgermeister und Landräte werden zu Gesprächen über Zusammenlegungen bis Ende 2024 aufgefordert, da die Kassen die kleinen Leitstellen ansonsten nicht weiter wie bisher finanzieren könnten.

Kostendruck im Gesundheitswesen

Ob der bisherige Leitstellenverbund seine Arbeit vernünftig erfülle, werde mit der Politik regelmäßig evaluiert, heißt es aus dem Rotenburger Kreishaus. Der Geschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistags, Joachim Schwind, bezeichnete die Kassenforderung als möglichen Aprilscherz. Allein die Kommunalpolitik diskutiere intensiv und entscheide verantwortungsvoll, was für einen Rettungsdienst nötig und sinnvoll ist. Nur Kosten drücken zu wollen, sei kein stichhaltiges Argument. Huchzermeier: „Das erleben wir bezogen auf die Anzahl von Krankenhausstandorten, Rettungswachen, Rettungswagen oder auch Leitstellen.“ Zudem hätten die hohen Kosten laut NLT kaum etwas mit den Leitstellen zu tun: „Der Rettungsdienst ist aktuell allgemeiner Ausputzer für Dysfunktionalitäten in der Gesundheitsversorgung, weil er trotz großer Herausforderungen als System noch funktioniert. Das treibt die Kosten.“