Frühjahrsputz in einem Rotenburger Hundesalon

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Die Shih Tzu Damen Ylvie (links) und Alma. Auch sie werden alle paar Wochen frisiert. © Tausendfreund

Die Tage werden länger und wärmer, es wird Zeit für die Sommer-T-Shirts. Hunde leiden, wenn sie ihre „Winterjacke“ nicht loswerden. Daher lohnt sich der Frühjahrsputz für den vierbeinigen Freund. Wir haben uns in einem Rotenburger Hundesalon umgesehen und erfahren, wie Hunde frisiert werden.

Rotenburg – Ylvie und Alma sind recht klein. Und dafür, dass sie so klein sind, haben sie unfassbar viel Fell. Die beiden Shih Tzu Damen gehören zu den Hunderassen, die am besten alle paar Wochen auf dem Frisiertisch Platz nehmen. Und zwar nicht etwa, weil die Hunderasse zum Haaren neigen würde. Nein, das Fell wächst einfach kräftig. Ruck zuck können die Hunde im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr aus den Augen schauen.

„Mit den beiden fing alles an“, erzählt Bettina Hakansson. „Alles“ meint in diesem Fall die Tatsache, dass sie seit diesem Jahr einen Hundesalon an der Harburger Straße führt. Durch den Umgang mit ihren eigenen Hunden hat sie angefangen, selber zu Föhn und Schere zu greifen und dabei festgestellt: „Das ist genau mein Ding“.

Die 55-Jährige hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Schon seit 20 Jahren ist sie im Tierschutz aktiv. Aber auch 40 Jahre Berufserfahrung als Altenpflegerin und Arzthelferin gingen dieser Neugründung voraus. Hakansson wollte noch einmal ganz neu anfangen. Seit März dieses Jahres gibt es ihren Salon, er befindet sich in ihrer eigenen und eigens umgebauten Garage. Auch in eine professionelle Badewanne, Scherwerkzeuge und einen hochwertigen Hundefön hat sie investiert.

Bettina Hakansson in ihrem Hundesalon – sie hat die „Wolle“ und einiges mehr gut im Griff. © Tausendfreund

Im Frühling ist Hochsaison

Jetzt im Frühling ist Hochsaison, der Terminkalender ist voll. „Tatsächlich gibt es einen Frühjahrsputz für den Hund“, erklärt sie den aktuellen Run. Vor allem Hofhunde, Hütehunde, Hunde, die eher draußen wohnen und große Rassen: Berner Sennenhunde, Neufundländer, Schäferhunde, Husky zum Beispiel brauchen in dieser Jahreszeit einen neuen Schnitt. „Die Hunde entwickeln eine Unterwolle“, weiß die Hundefriseurin. Diese Wolle ist anders als das normale Hundefell. „Sie ist wirklich wollartig“, so Hakansson. Es soll sogar Frauen geben, die aus der Wolle Pullover stricken, doch das wiederum hat sie nicht vor. „Den Hunden ist damit so richtig warm. Es ist für die Tiere, als wenn sie das ganze Jahr eine warme Strickjacke tragen müssen.“ Das ist nicht nur unangenehm, sondern kann sogar zur gesundheitlichen Belastung werden – auch Hunde leiden unter Herz- und Kreislaufbeschwerden.

Spezielles Shampoo hilft

Das Entfernen der Unterwolle ist offensichtlich eine Wissenschaft für sich. Es gibt spezielle Kämme, die Unterwollkämme. Und es gibt spezielles Shampoo. „Durch das Shampoo öffnen sich die Poren“, weiß die Expertin. Nach dem Waschen mit diesen speziellen Shampoos und Spülungen föhnt sie ihre vierbeinigen Kunden. Durch das Föhnen – ausgeführt in einer ganz besonderen Technik – fällt dann die Unterwolle aus. Und fliegt dann überall rum. In der Luft, auf dem Boden, in den Augen, im Gesicht. Bettina Hakansson hat sich extra einen Imkerhut angeschafft. Der verhindert, dass ihr die Wolle in die Augen fliegt.

Das richtige Werkzeug hilft, wenn es darum geht, die perfekte Hundefrisur zu realisieren. © Tausendfreund

Beim reinen Ausbürsten verlieren die Hunde schon einiges von dieser Wolle, durch das Waschen mit dem Shampoo und dem Föhnen ist der Effekt noch besser. Was sich schon beim Lesen nach viel Arbeit anhört, ist auch in Realität viel Arbeit. Und zwar körperlich anstrengende Arbeit. Je nachdem wie groß der Hund ist, kommen da schon mal schnell mehrere Stunden zusammen. Dabei muss sie nicht nur stehen, sondern auch an alle „Hundeecken“ rankommen. Da wird sich gebückt, gestreckt, verbogen. „Auch ein kleiner Hund, der nicht gut mitarbeitet und viel zappelt, kann schon mal länger dauern“, weiß die Jungunternehmerin aus Erfahrung.

Manche Hunde fürchten den Föhn

Und die Hunde, was sagen die zu dem ganzen „Theater“? „Man muss früh anfangen“, lautet der Rat der Fachfrau. Ähnlich wie kleine Kinder am besten schon mal mit zum Zahnarzt gehen, kann man schon Welpen zum Hundefriseur bringen. Wenn die Vierbeiner die ganze Sache von klein auf lernen, gibt es in der Regel keine Probleme. Wenn man erst beim älteren Hund mit der Idee des Hundefriseurbesuchs um die Ecke kommt, sieht das anders aus. „Manche Hunde haben Angst vorm Föhn.“ Gebissen worden ist sie noch nicht, ganz schwierige Kandidaten bekommen allerdings einen Maulkorb angezogen. „Es sind meist ängstliche Hunde, die beißen. Aber das ist selten.“

Hinterher fühlen sich alle Kandidaten „pudelwohl“ und schlafen vor lauter Glück oft den Rest des Tages. Denn der Besuch des Hundefriseurs ist für die Tiere zwar im Nachgang angenehm, währenddessen aber auch anstrengend. Denn sie müssen ja eine Zeit lang zumindest so stillhalten, dass das Fell gebürstet und geschnitten werden kann. Und zwar ohne Verletzungen. Übrigens beinhaltet das Pflegeritual nicht „nur“ Waschen und Föhnen. In der Regel werden noch die Krallen geschnitten und Hakanson schaut den Tieren in die Ohren. „Hunde haben abgestorbene Haare in den Ohren“, weiß sie. Wenn man die nicht entfernt, sind Ohrenentzündungen vorprogrammiert. Die Hundeaugen werden ebenfalls gereinigt. „Die Besitzer trauen sich da oft nicht ran, ich mache das aber als Service“, beschreibt sie weiter ihren durchaus ungewöhnlichen Job.

Um den zu ergreifen, hat sie im letzten Jahr einige Kurse und Seminare besucht. Geschützt ist der Beruf übrigens nicht: Jeder kann Hundefriseur werden. In der Realität zeigt sich dann aber schnell, wer denn auch ein Talent für den Beruf hat. Ohne zufriedene Kunden geht es auch in dieser Branche nicht.

Auch eine Frage des Images

Aktuell, so sagt sie, führt sie in Rotenburg den einzigen Hundesalon. Viele hätten aufgehört, aus Alters- und Gesundheitsgründen. Eine Nachfrage nach der Dienstleistung scheint es aber durchaus zu geben. Und zwar nicht nur im Frühjahr. Denn zum einen gibt es eben Rassen wie den Shih Tzu. Zum anderen ist der Besuch beim Hundefriseur auch ein wenig eine Frage des Images. „Rassehunde sind im Trend und die Leute zahlen auch einiges für einen solchen Hund. Da wird dann später auch nicht beim Friseurbesuch gespart“, sagt Hakansson.

Kontakt: Bettina Hakanssons Hundesalon befindet sich an der Harburger Straße 7 in Rotenburg. Zu erreichen ist sie unter 0157 /369 71927.