Halloween in Rotenburg: Zombie-Alarm am Weichelsee

Veranstalter planen „Purge-Lauf“

+ © imago images / ZUMA Press Rotenburg erwartet die etwas andere Laufveranstaltung an Halloween. © imago images / ZUMA Press

Rotenburg – Wer gedacht hat, dass schon jetzt so manch eine Begegnung mit Gästen am Rotenburger Weichelsee gruselig ist, der wird am 31. Oktober eines Besseren belehrt: Am feierlichen Reformationstag wird bekanntermaßen vielerorts auch Halloween zelebriert, und in diesem Jahr soll rund um den See in der Kreisstadt zum ersten Mal ein sogenannter „Purge-Lauf“ stattfinden – eingerahmt von allerlei gruseligem Begleitprogramm.