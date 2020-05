Neue Schilder und Markierungen für die Goethestraße

Rotenburg – Mit neuen Schildern und Farbahnmarkierungen will die Stadt Rotenburg für Klarheit sorgen. Es geht um den Straßenzug Am Pferdemarkt, Goethestraße und Bergstraße. Ein Abschnitt in der Innenstadt, auf dem für Autos eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gilt. Deshalb dürfen dort auch Radfahrer die Fahrbahn nutzen – trotz des sogenannten Angebotsstreifens, der mit Fahrradsymbolen markiert ist. Aber: Kaum einer weiß davon. Und genau das soll sich endlich ändern.

Uwe Knabe vom Rotenburger Amt für Verkehr hat am Donnerstag die Maßnahmen vorgestellt, die allen Verkehrsteilnehmern mehr Sicherheit verschaffen sollen. Am Beginn der Bergstraße sowie der Straße Am Pferdemarkt stellt die Stadt große Hinweisschilder auf, die deutlich machen, dass eben auch Radfahrer die Fahrbahn nutzen. Darüber hinaus sollen die Fahrrad-Piktogramme vom roten Angebotsstreifen verschwinden und dafür auf die Fahrbahn kommen. Und auch die Markierungen „20“ lässt die Stadt erneuern. Klingt eigentlich alles ganz einfach, aber in dem Straßenabschnitt gibt es ein paar Besonderheiten, die daher auch punktuell Einfluss auf die Abläufe haben: Von beiden Seiten aus kommend handelt es sich um Straßen mit Verkehr in beide Richtungen, dazwischen allerdings befindet sich ein Abschnitt mit Einbahnstraßenregelung. Genau dort dürfen Radfahrer die Fahrbahn nur in der auch für Autos zulässigen Fahrtrichtung nutzen. In die entgegen gesetzte Richtung müssen sie den Angebotsstreifen nehmen. Uwe Knabe: „Das ist aber kein Problem, weil dort keine parkenden Autos stören und es auch keine gefährlichen Kanten zwischen Straße und Angebotsstreifen gibt.“

Die Goethestraße und damit auch die Bergstraße sowie Am Pferdemarkt haben sich in den zurückliegenden Jahren zu einem vor allem für die Radfahrer kritischen Bereich entwickelt. Wer bisher die Fahrbahn nutzte, musste damit rechnen, von Autofahrern beiseite gehupt zu werden. Außerdem erweist sich die Kante zwischen Fahrbahn und Angebotsstreifen an einigen Stellen als tückisch. Und: Immer wieder öffnen Fahrer parkender Autos die Tür, ohne auf von hinten kommende Radfahrer zu achten, die den roten Angebotsstreifen befahren. Radfahrer reagieren, in dem sie nach links auf die Fahrbahn ausweichen – das wird gefährlich, wenn von hinten ein Auto kommt, womöglich auch noch mit überhöhter Geschwindigkeit. „Derartige Situationen oder auch die daraus entstehenden Unfälle können wir minimieren“, sagt Weber, der sich von den Maßnahmen viel verspricht.

+ Radfahrer haben es auf der Goethestraße nicht leicht. © Menker

Man wolle die Radfahrer zudem ermutigen, die Fahrbahn zu nutzen und zugleich zeigen, dass es ihr gutes Recht sei. Zugleich geht ein Appell an die Autofahrer, genau das zu respektieren. Etwa 5 000 Euro kosten Beschilderung und Markierung; bis Mitte Juni sollen die Arbeiten erledigt sein.

Dennoch: Die Maßnahmen sind eher als Übergangsregelung zu verstehen, denn die Stadt plant, ein Verkehrsentwicklungskonzept in Auftrag zu geben. Darin wird es aller Voraussicht nach auch um diesen Bereich gehen. Mit Umbaumaßnahmen sei aber frühestens in drei Jahren zu rechnen, sagt Weber. Schließlich müsse zunächst die Neugestaltung der Harburger Straße sowie des Bereiches Am Sande abgewartet werden. Dafür laufen zurzeit die Planungen – und die verzögern sich noch.

Manfred Petersen als Vorsitzender des Rotenburger ADFC empfiehlt den Radfahrer übrigens grundsätzlich, die Geschwindigkeit den Gegebenheiten anzupassen. Und wer auf dem Straßenzug Am Pferdemarkt, Goethestraße und Bergstraße mit einem E-Bike unterwegs ist, sollte unbedingt daran denken, dass auch für ihn die nach wie vor dort vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h gelte.