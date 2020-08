Ziel: Ausbreitung verhindern

Rotenburg – Mit Blick auf die aktuelle Corona-Entwicklung in Deutschland allgemein und im Landkreis Rotenburg speziell formuliert Landrat Hermann Luttmann (CDU) in einem Gespräch mit unserer Redaktion vor allem ein Ziel: „Wir sollten alles dafür tun, dass die Zahl der Fälle im Landkreis zu Beginn des neuen Schuljahres so niedrig wie möglich ist.“ Er rät daher dringend dazu, sich nach der Rückkehr aus dem Urlaub im Ausland oder in Risikogebieten innerhalb Deutschlands testen zu lassen. „Wir alle haben es selber in der Hand, eine großflächige Ausbreitung bei uns im Landkreis zu verhindern.“ Gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Schulstart sei es wichtig, Infektionen frühzeitig zu erkennen. Die Tests seien kostenfrei und schnell gemacht. Sie können helfen, ein unbemerktes Ausbreiten des Virus zu verhindern und das eigene Umfeld zu schützen.

In den vergangenen Wochen habe es im Landkreis kaum Neuinfektionen gegeben, viele Menschen hätten sich daher sicher gefühlt und seien nachlässiger geworden. „Wir haben aber in den letzten Tagen gesehen, dass das Coronavirus nicht verschwunden ist, denn die Fallzahlen steigen wieder, und bei der überwiegenden Zahl der im Landkreis Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer“, so der Landrat.

Wenn er von Reiserückkehren spricht, denkt er nicht nur an Urlauber, sondern zum Beispiel auch an Arbeitskräfte aus osteuropäischen Ländern, die wieder zu ihrem Arbeitsplatz zurückkehren. „Die Situation ist jetzt sicher nicht dramatisch bei uns, aber wir müssen sehen, es in den Griff zu bekommen. Reiserückkehrer sollten sich testen lassen, außerdem erinnert Luttmann eindringlich an das Einhalten der „AHA-Regeln“ – Abstand wahren, auf Hygiene achten und – da wo es eng wird oder klar vorgeschrieben ist – eine Alltagsmaske tragen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises weist darauf hin, dass beim Auftreten von grippe- oder erkältungsartigen Symptomen eine Testung allgemein sinnvoll ist. „Einfach ohne Abstrich zuhause zu bleiben, kann uns im Fall einer SARS-CoV-2-Infektion wertvolle Zeit kosten. Wenn die Diagnostik erst spät erfolgt, haben wir kaum noch Chancen, die Kontaktpersonen rechtzeitig zu identifizieren und Infektionsketten zu unterbrechen. Deshalb sollten die Bürger, insbesondere wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen und dann innerhalb von ein bis zwei Wochen Symptome bekommen, sich unbedingt zeitnah testen lassen“, wird Carmen Menzel, die Leiterin des Gesundheitsamtes, in einer Pressemitteilung zitiert.

In der Mitteilung stellt der Landkreis noch einmal klar: Reisrückkehrer aus Risikogebieten müssen sich in jedem Fall testen lassen, entweder bis 48 Stunden vor der Einreise oder sie kommen an, melden sich beim Gesundheitsamt, lassen sich testen und bleiben bis zum Eintreffen des Tests zuhause. Sobald dem Gesundheitsamt das negative Testergebnis vorliegt, wird die Quarantäne aufgehoben.

Auch bei einem negativen Testergebnis müssen sich Reiserückkehrer sofort beim Gesundheitsamt melden, wenn bei ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Einreise typische Symptome einer Corona-Infektion wie Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber oder Geruchs- oder Geschmacksverlust auftreten, schreibt Landkreissprecherin Christine Huchzermeier.

Die Test- und Quarantänepflicht gelte für alle Einreisenden aus Risikogebieten, egal ob sie an den Flughäfen landen oder auf dem Land- oder Seeweg nach Deutschland einreisen. Das Robert Koch-Institut aktualisiere die Liste der Risikogebiete fortlaufend unter www.rki.de/covid-19-risikogebiet.

Personen, die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik einreisen oder die ohne Zwischenaufenthalt durch ein Risikogebiet lediglich durchgereist sind, unterliegen nicht der Testpflicht. Verstöße gegen diese Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro verfolgt werden, so Huchzermeier weiter.

Personen, die aus Nicht-Risikogebieten einreisen, können sich innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr freiwillig ebenfalls testen lassen. Ansprechpartner für diese Personen sei die Hausarztpraxis, außerhalb der Praxiszeiten könne die Hotline der ärztlichen Terminservicestelle unter der Rufnummer 116117 angerufen werden.

Der Landkreis hat zuletzt einmal pro Woche die aktuellen Zahlen zur Corona-Entwicklung veröffentlicht. Am Mittwoch meldete er 14 Corona-Neuinfektionen. Von bislang 133 registrierten Fällen insgesamt waren am Mittwoch noch 15 aktiv. 49 Personen befanden sich in Quarantäne. „Von kommender Woche an werden wir die Zahlen drei mal pro Woche veröffentlichen“, kündigt der Landrat an. „Angstschweiß habe ich nicht auf der Stirn, aber wir dürfen die Lage nicht auf die leichte Schulter nehmen“, so Luttmann, der schon recht bald nach der Registrierung der ersten Corona-Fälle im Landkreis seine Befürchtung mit Blick auf eine zweite Welle im Herbst zum Ausdruck gebracht hatte. „Eigentlich hatten wir ja nicht einmal eine erste Welle, denn die Zahlen bei uns waren relativ niedrig“, sagt er.

Dennoch: Der Landkreis Rotenburg müsse sich darauf vorbereiten, einen erneuten Anstieg bewältigen zu können. Das Test-Zentrum war zwischenzeitlich geschlossen, ist jetzt wieder geöffnet. Wichtig sei es ihm vor allem, personell eine Rückverfolgung der Infektionen bewältigen zu können. „Bisher war das möglich“, fügt Luttmann hinzu. Zurzeit habe man es im Landkreis mit Zahlen zu tun, „wie wir sie Ende April und Anfang Mai hatten“. Also deutlich mehr als noch im Juni und Juli.