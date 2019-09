Das Ziel: 5 000 Klimmzüge

Rotenburger Streetworker laden zum Benefiz-Kraftakt

+ Die Klimmzugstange hatten Organisatoren und Sponsoren vergessen, dafür hielten sie die Werbeplakate ganz fest: Hans-Joachim Boschen (v.l., Stadtwerke), Rolf Ludwig (Rolf-Ludwig-Stiftung), Trainer Peter Schäfer und Rotenburgs Streetworker Franziska Gölitzer und Eduard Hermann. Foto: Krüger

Rotenburg – Früher gab es weniger Schwerkraft. Davon ist Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) überzeugt, wenn es um das Thema Klimmzüge geht. Heute, sagt der 62-Jährige schmunzelnd, falle es ihm deswegen deutlich schwerer, Klimmzüge zu machen. Vielleicht probiert sich der einstige Handballtorwart und heutige Verwaltungschef am Sonnabend, 21. September, aber doch einmal am Reck, das dann in der Fußgängerzone stehen wird. Zum ersten Mal lädt das Streetworker-Team mit Eduard Hermann und seiner neuen Kollegin Franziska Gölitzer nämlich zum „ROW Pull Up Day“ – Klimmzüge für den guten Zweck.