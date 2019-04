Der Weg ist das Ziel

Christopher von Deylen, bekannt durch sein Ambient-Projekt Schiller, streift seit Jahren heimatlos durch ferne Länder, um seine musikalische Welt zu erweitern. Jetzt hat der aus Visselhövede stammende Musiker sein zehntes Album veröffentlicht.

VON RALF G. POPPE

Rotenburg/Visselhövede – Hypnotisch-poetische Sounds, komplexe musikalische Arrangements und Reisen in entlegene Länder sind die Welt von Christopher von Deylen. Gerade erst hat er sein Album „Morgenstund“ veröffentlicht, das bereits auf Platz eins der Album-Charts steht. Auf der Suche nach dem perfekten Klang besuchte von Deylen Orte wie Teheran, Toronto, die kasachische Steppe, aber auch das Genesis-Studio in Südengland. Zu hören sind auf dem Album Top-Stars wie Mike Rutherford und Nena, aber auch Legenden und Top-Musiker wie Giorgio Moroder, Pink-Floyd-Live-Drummer Gary Wallis bzw. Weltklasse-Bassist Doug Wimbish (Living Colour) und die persische Dotar-Spielerin Yalda Abbasi. Im Hamburger Hardrock-Café hat von Deylen über die Entstehung der neuen Sounds gesprochen und kurz auf den Beginn der Lebensreise im Landkreis Rotenburg zurückgeblickt. Von Deylen, der zurzeit sozusagen heimatlos ist, lediglich mit zwei Koffern unterwegs, erwies sich als sympathischer Gesprächspartner, der sich selbstreflektierend, bedächtig und sehr entspannt unseren Fragen widmete.

Herr von Deylen, wie ging es für Sie über Visselhövede und Rotenburg bis zum „Morgenland“?

Es ging immer Schritt für Schritt. Ich habe am Ratsgymnasium in Rotenburg mein Abitur gemacht, danach in Lüneburg studiert. Anschließend war ich vier Jahre Praktikant in diversen Hamburger Tonstudios. Dort habe ich mich langsam zum Studioassistenten hochgearbeitet. Ich konnte nachts im Studio immer eigene Musik machen, eigene Dinge ausprobieren. Weil dort Zeit und Platz war. Dann habe ich einfach immer weiter meiner Leidenschaft zugehört. Ohne, dass es irgendeinen Masterplan gegeben hätte, habe ich mich dann auf einmal in Berlin wiedergefunden. Und seit einigen Jahren jetzt bin ich selbstgewählt heimatlos.

Sie haben keinen festen Wohnort mehr, sind immer unterwegs?

Im Moment ja. Es war eigentlich als Experiment gedacht. Nun hält es jedoch bereits seit fünf Jahren an. Ich bin wahnsinnig gerne in Visselhövede, meine Eltern wohnen dort noch. Wir sehen uns regelmäßig. Und es gibt dort auch noch einige Freunde, mit denen ich mich ab und zu treffe.

Haben Sie das Hurricane-Festival in Scheeßel auch bereits einmal besucht?

Da war ich tatsächlich noch nie. Kommt vielleicht noch.

Was heißt das, aus dem Koffer leben? Mal hier, mal da?

Im Grunde genommen ist das im Moment ein sehr intensives Freiheitsgefühl. Ein Gefühl, das mir, glaube ich, dabei hilft, jedes neue Projekt oder Album mit wirklich freiem Herzen anzuschauen. Ich kann so sehr unbefangen komponieren. Was wir gerade hören (im Hintergrund liefen Songs aus dem Album „Morgenstund“, Anm. d. Red.), ist in Teheran aufgenommen worden. Ich kann so meiner neugierigen Rastlosigkeit nachgehen. Ohne das ich überlegen muss, wer zuhause die Blumen gießt. (lacht)

Auf der einen Seite Teheran, auf der anderen Musiker wie Doug Wimbish. Wie bekommt man die Sounds und die Musiker dazu zusammen?

Die Antwort darauf klingt wie eine Glückskeks-Wahrheit: Folge deinem Traum. Es gibt keine Formel, kein Rezept. Es gibt keinen Fahrplan. Manchmal weiß ich selbst gar nicht so genau, wie der Traum aussieht, wie ich ihn beschreiben würde. Ich bin immer wieder überrascht und erstaunt, was Musik für eine Kraft haben kann, was Musik mit einem machen kann, wenn man sich denn nur darauf einlässt. Gleichzeitig aber auch, was die Entstehung von Musik angeht. Ich bin sehr gern für mich allein, bin sehr gerne in meinem Klanglabor. Dort forsche ich an Melodien und Sounds. Ebenso gern bin ich aber auch Gastgeber im Hotel Schiller. Ich liebe es, musikalische Gäste dorthin einzuladen. Sich dort auszutauschen und im Prinzip Musik zu leben. Ich versuche, das ohne einen bestimmten Zielkorridor zu tun. Mit offenem Ohr und offenem Herzen. Dann kann man auch die gerade angesprochenen musikalischen Pole, traditionelle persische Instrumentalmusik und Musiker auf der einen Seite und Doug Wimbish als Bass-Legende auf der anderen Seite auf einen Song sogar vereinen, ohne dass es sich anhört wie Musikunterricht – letzteres wäre jedenfalls nicht meine Absicht (lacht). Musik hat eine Kraft und eine Wucht, oder kann eine Kraft und Energie haben, die vielleicht manchmal durch das unruhige, ungeduldige Vorwärtsskippen beim Streaming-Dienst der Wahl verloren geht. Ich finde, Musik zu hören Bedarf eines Entschlusses. Was möchte ich jetzt hören? Die Frage könnte man vielleicht manchmal versuchen zu beantworten, bevor man auf „Play“ drückt. Es ist unfassbar praktisch und verlockend, dass man mit seinem Telefon von fast jedem Ort der Welt Zugriff hat auf das gesamte musikalische Gedächtnis, was sich ja gefühlt alle paar Monate verdoppelt, was die pure Menge an Musik angeht. Gleichzeitig nimmt einem ja niemand die Wahl ab, was man jetzt hört, wie man jetzt hört. Die Entscheidung muss man selbst treffen. Diese auf den ersten Blick praktische komfortable Zugriffsmöglichkeit auf Musik führt manchmal dazu, das kann ich aus eigener Erfahrung zumindest so beschreiben – ich weiß nicht, wie es anderen Menschen ergeht – dass man sich so verliert darin, dass man am Ende eigentlich gar nichts richtig hört. Man hört alles ein bisschen, jedoch nichts richtig. Und dabei geht dann oft, so finde ich, dass was Musik an emotionaler Intensität haben kann, verloren. Es kann sich nicht so entfalten, wie es das vielleicht lieber sollte. Weswegen zum Beispiel ein Konzert eine ganz besondere Situation ist. Dort können weder wir auf der Bühne, noch das Publikum auf´ „next“ drücken, sondern man ist zwei Stunden einem Klangereignis einer Klangwelt akustischer Simulation ausgesetzt. Bei der man, glaube ich, Musik noch intensiver empfindet als man es zuhause könnte.

Eine musikalische Reise, wie eine Reise im realen Leben. Wenn man reist, kann man nicht plötzlich skippen, sondern muss tatsächlich zum Beispiel von München nach Berlin reisen.

Genau, der Weg ist das Ziel. Bei einem Konzert ist das auch so ähnlich. Das ist ein guter Vergleich, denn ich überlege sehr lange, welche Stücke ich überhaupt spielen möchte, wie man diese zwei Stunden gestaltet. Was man versucht für einen Spannungsbogen sowohl an Musik als auch an Licht anzubieten. Das macht einen Konzertabend für das Publikum zu etwas Besonderem.

Wo werden die Freunde eher hingehen – am 23. Mai nach Bremen in die ÖVB-Arena, oder tags drauf nach Hamburg in die Barclaycard-Arena?

Wahrscheinlich fahren sie nach Bremen, weil es näher an Visselhövede liegt als Hamburg.

Der Sound könnte je nach Halle variieren…

Ich glaube, wir werden es in beiden Hallen gut hinbekommen. Wir bringen ja unseren Surround-Sound mit, das heißt, das Publikum ist mitten im Geschehen. Der Sound kommt von allen Seiten. Unter dem Aspekt macht es keinen Unterschied, ob man nach Bremen oder Hamburg fährt. Hannover gibt es ja auch noch.

Wie viele Musiker werden auf der Bühne stehen?

Wir werden sechs Musiker sein. Mit riesengroßem akustischem Schlagzeug, mit meinem großen Synthesizer-Set-Up. Im Prinzip kommt dort mein komplettes Studio auf die Bühne. Es wird viele Impressionen zu sehen und zu hören geben.

Das neue Album „Morgenstund“ kommt subjektiv betrachtet, meditativer daher als das vorherige namens „Future“…

Wenn das so wirkt, freut es mich.

Nena singt das Titelstück „Morgenstund“…

Zu der Zeit, als ich in Hamburg gewohnt habe, also im Zeitfenster zwischen Lüneburg und Berlin, haben wir uns einmal getroffen, haben einen Nachmittag miteinander verbracht. Wir wollten musikalisch bereits damals etwas zusammen machen. Das war 2001. Dann haben wir uns aus den Augen verloren, ohne dass es einen besonderen Grund dafür gegeben hätte. Es ist einfach zerbröselt, zwischen den Fingern zerronnen. Wir sind uns aber immer wieder einmal über den Weg gelaufen. Als dann „Morgenstund“ entstand, und mir das Titelstück passiert ist, da ist ja auch immer ganz viel Glück dabei, das kann man nicht planen, da habe ich sofort das Gefühl gehabt, dass nur Nena das singen kann. Nena oder niemand. Denn sie trägt etwas in sich, von dem ich glaube, dass ich das mit diesem Stück hörbar oder fühlbar machen konnte. Eine besondere Empfindsamkeit. Außerdem haben wir nur eine Nena. Wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, hat sie sich seit 1982 musikalisch stets neu erfunden, obwohl sie immer da war. Bemerkenswert.

Es gibt, besonders bei Soundtracks, eigene Bilder im Kopf, die verschwinden, sobald man den dazugehörigen Film gesehen hat. Ist es bei ihnen auch so, dass, wenn Sie durch Kasachstan oder Russland fahren, einen Sound im Kopf haben und gleichzeitig eine Stimme dazu?

Nein. Wenn ich reise und versuche meine Komfortzone zu verlassen, um mir Teile der Welt anzuschauen, zu erfühlen, die nicht auf der typischen Liste von Sehenswürdigkeiten stehen, sondern wo es einfach darum geht, Schwingungen und Energien aufzunehmen, dann sauge ich das eher auf wie ein Schwamm, trage das dann längere Zeit in mir. Erst wenn ich wirklich anfange, das alles aufs musikalische Papier zu bringen, dann beginne ich, dieses Emotionsreservoir anzuzapfen. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt in der kasachischen Steppe aufhalte und mir auf magische Art und Weise eine Melodie in den Kopf schwebt. Es geht eigentlich um Erinnerungsmomente. Das Leben ist ja eine Abfolge von Erinnerungen. Es geht darum, diese Erinnerungsmomente zu erzeugen oder die Entstehung von Erinnerungen zu begünstigen. Das fällt mir unterwegs leichter, als wenn ich mich jetzt von morgens bis abends lediglich im Studio aufhalten würde. Um das dann zu kanalisieren, es wirklich umzusetzen, zum Außen zu bringen, dafür benötige ich sehr viel Zeit, sehr viel Disziplin und auch sehr viel Fleiß. Weil sich ein Stück nur sehr selten von selbst schreibt. Wenn es passiert, ist es toll, aber die Muse ist ein sehr launisches Wesen! Die Vorstellung, dass man sich mit wie auch immer gearteten Formeln oder Ritualen oder Betriebsanleitungen in einen Zustand versetzen kann, indem mich dann die Muse von selbst küsst, entspricht nicht der Wahrheit. Das ist eine romantische Vorstellung. Die Wahrheit sieht anders aus. Was völlig in Ordnung ist und ich auch sehr liebe. Denn das sich wirklich in einen permanenten Modus der permanenten emotionalen Selbstoptimierung zu bringen, das ist dann das, wo man vielleicht Glück hat, einmal einen leichten Luftzug der Muse abzubekommen.