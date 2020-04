Die Zeit der Heimwerker

Rotenburg – Ewige Nörgler, die nicht müde werden zu beklagen, dass in Rotenburg nichts los sei, sollen in Corona-Zeiten tatsächlich recht haben? Tote Hose in der City. Doch das behaupten nur jene, die allzu flüchtig hinschauen. Es gibt einen Ort in der Wümme-Stadt, an dem jetzt wieder der Bär tanzt. Wieder, weil man ihn zuvor für eine Woche an die Kette gelegt hat. Solange freilich, bis die Landesregierung feststellt, dass das hanseatische Nachbarland Bremen nicht an derselben Kette zieht. Kurzerhand schnappt sich der pfiffige Rotenburger das frisch gewaschene Auto, spannt seinen Hänger an und düst in Richtung Weser.

Weil das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, fällt die Entscheidung in Niedersachsen: Baumärkte dürfen wieder öffnen und damit den Bären von der Kette lassen. Meister Petz bittet also auch an Rotenburgs Bremer Straße wieder zum Tanz. Der Rotenburger entwickelt für sich einen eigenen Hol- und Bring-Dienst, sein Anhänger wird zum Service-Mobil.

Gebracht werden zunächst frisch angefallene Gartenabfälle zur Sammelstelle. Was dem Tatendrang zum Opfer fällt, wird dort entsorgt. Auf dem Rückweg lockt den Hol-Dienst der Baumarkt. Vor dem Eingang bilden sich Warteschlangen kauffreudiger Kunden, die von Security-Leuten gebändigt werden. Weder gibt es etwas umsonst, noch ist ein Aufsitzmäher zu gewinnen.

Der Grund für großen Andrang hat einen Namen: Corona. Endlich kann zuhause das getan werden, was liegen geblieben ist. Jetzt kann zwischendurch mal das Bad saniert, das Schlafzimmer gestrichen, neuer Fußboden verlegt, die Sichtschutzwand auf der Terrasse gegen neugierige Blicke des Nachbarn, der jetzt auch zuhause ist, hochgezogen werden. Der Baumarkt eine bemerkenswerte Erfindung.

Deutschlands erster Baumarkt heißt „Bauhaus“. Das Unternehmen wird 1960 von Heinz-Georg Baus in einer Mannheimer Garage gegründet. 1968 eröffnet Otmar Hornbach in Bornheim (Pfalz) den ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt in Deutschland. In Rotenburg ist man nicht ganz so fix. Hier dominiert – mancher Ureinwohner wird sich erinnern – „Eisen-Meyer“ an der Großen Straße die Handwerker-Szene. Dorothee Clüver, Enkelin des damaligen Geschäftsgründers erinnert sich: „Mein Großvater Wilhelm Meyer hat das Geschäft um 1925 gegründet. Zumindest wurde in diesem Jahr das erste Geschäftshaus – jetzt der Foto- und Handy-Laden – errichtet. Mein Vater Hartwig kam dann nach Schule, Ausbildung und Besuch einer Fachhochschule um 1950 dazu.“ Ein ganzer Familien-Clan ist mit dem Geschäft verbunden. Clüver: „Auch mein Onkel Herbert hat Jahrzehnte im überwiegend technischen Bereich mitgewirkt. Mein Großvater war 81 Jahre alt, als er seinem Sohn Hartwig das Unternehmen übereignete.“ Das Fachgeschäft bietet Haushaltsware und Werkzeug bis zur kleinsten Unterlegscheibe in unzähligen Regalen und Schubladen riesiger Schrankwände unter einem Dach. Alles, was das damals noch bescheidene Handwerker-Herz begehrt, ist hier erhältlich.

„Als Eisenwaren-Geschäft“, so Dorothee Clüver, „wurde der Laden bis November 1988 betrieben, die letzten vier Jahre allerdings verpachtet.“ Sie schmunzelt: „Ausgerechnet an einen Georg Meyer, der nicht mit uns verwandt war.“ In dieser Zeit wird dann auch Rotenburg als geeigneter Standort für einen Baumarkt entdeckt.