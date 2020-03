Zeit für andere Aufgaben

Rotenburg – So ruhig ist es an einem ganz normalen Montagmorgen eigentlich nie in der Rotenburger Stadtschule. Doch es ist eben kein normaler Montagmorgen. Die Schule ist dicht. Und sie wird vorerst auch geschlossen bleiben. Ob der Unterricht gleich nach den Osterferien wieder beginnen kann, ist unklar. „Ich glaube zurzeit nicht an eine Entwarnung in vier Wochen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Sandra Maskus. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind deutlich zu spüren – und dazu gehört die Ungewissheit.

Eben die macht auch dem Lehrerkollegium zu schaffen. „Wie geht es weiter? Diese Frage beschäftigt uns natürlich, aber wir können ja nicht in Panik verfallen“, sagt Maskus. Nur so viel stehe fest: In diesen Tagen gerate in der Schule und damit nicht nur für die Lehrer, sondern auch für die Kinder und ihre Eltern ganz viel durcheinander. „Die Kinder waren richtig traurig am Freitag“, sagt die Lehrerin. Der geplante Aufsatz, der vorgesehene Besuch bei der Feuerwehr, die Klassenfahrt nach Bremervörde – das alles fällt erst einmal flach. Die Aufregung hält sich zum Start der neuen Woche allerdings in Grenzen. „Das wundert mich selbst“, erklärt Sandra Maskus. Ganze zwei Anrufe habe es am Morgen gegeben. Der Freitag hingegen, sei „ein wirklich total verrückter Tag“ gewesen. Mit der Meldung über die bevorstehende Schließung habe es begonnen. Maskus: „Das war fast nicht auszuhalten.“

Auf der einen Seite war ein Schreiben für die Eltern zu formulieren und zu vervielfältigen. „Allein schon wegen der Notbetreuung“, so Maskus. Auf der anderen Seite hatten die Kinder natürlich jede Menge Fragen. Woher kommt das Virus? Warum ist es so gefährlich? Warum sind vor allem die älteren Menschen besonders zu schützen? „Wir haben versucht, sehr sachlich, aber eben sehr offen damit umzugehen“, erinnert sich Maskus an die letzte Stunde am Freitag, in der eigentlich Englisch auf dem Stundenplan stand. Doch es ging um ganz andere Dinge. Und so kamen noch einmal die wichtigsten Verhaltensregeln zur Sprache, an die sich die Mädchen und Jungen zu halten haben. Dazu gehörte es auch, vor allem den Dritt- und Viertklässlern für die bevorstehende unterrichtsfreie Zeit ein paar Aufgaben mitzugeben. Maskus: „Es sind ja noch keine Ferien.“ Die Lehrer bleiben derweil noch in der Schule und haben jetzt Zeit für andere Aufgaben, die ebenfalls erledigt werden wollen. „Wir bereiten die Projekttage vor, wir schreiben Fördergutachten, bereiten Unterricht vor und überarbeiten das Schulprogramm.“ Die Dienstverpflichtung betreffe aber nicht nur die Lehrer, sondern auch die in der Schule tätigen Sozialpädagogen. Und die wiederum kümmern sich – sofern erforderlich – um die Notbetreuung. „Bis jetzt haben wir nur ein Kind, aber zwei weitere sind angekündigt“, weiß Maskus zu berichten. Sie geht angesichts dieser niedrigen Quote davon aus, dass sich die Eltern selbst oder auch untereinander gut organisieren und gegenseitig ergänzen, wenn es um die Betreuung der Kleinen geht. „Ja, das scheint zu funktionieren.“

Dennoch kommt einiges durcheinander, was bis Freitag noch sehr gut organisiert schien. Zum Beispiel der sogenannte Diagnostik-Nachmittag in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen für die neuen Erstklässler, die im Sommer eingeschult werden sollen. Der war für den 25. März vorgesehen – und ist erst einmal gestrichen. Und auch der bevorstehende Mathematik-Wettbewerb kann nicht wie geplant stattfinden. „Aber die Organisatoren haben sich bereits gemeldet und darauf hingewiesen, dass die Anmeldungen bestehen bleiben. Einen neuen Termin gibt es allerdings noch nicht“, sagt Maskus wenig verwundert. So ist das in eben nicht normalen Zeiten.