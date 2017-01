Zehn Tage unter Strom unterwegs

© go

Die Verlosung für das erste Quartal ist angelaufen. Dieser e-up wird in Kürze lautlos im Landkreis Rotenburg unterwegs sein.

Rotenburg - Der Rotenburger Kreistag hat im Juni vergangenen Jahres den Beschluss gefasst, dass der Landkreis in diesem Jahr für seine Einwohner zwei Elektroautos zum Probefahren kostenfrei zur Verfügung stellt. „Allerdings müssen die Teilnehmer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse B sein und im Landkreis Rotenburg wohnen“, erklärte Ulrike Jungemann von der Rotenburger Stabsstelle Kreisentwicklung im Pressegespräch im Kleinen Sitzungssaal des Rotenburger Verwaltungsgebäudes.

Ziel des Vorhabens sei es, für E-Mobilität und damit für klimafreundliches Verhalten zu werben. Jeweils ein Elektroauto wird im Rahmen einer Verlosungsaktion im Süd- und Nordkreis quartalsweise unter den Teilnehmern ausgelobt. Die Gewinner können das Fahrzeug für zehn Tage kostenlos nutzen. Vier Mal im Jahr findet die Aktion statt. „Wer nicht als Gewinner dabei ist, kann an der nächsten Verlosung wieder teilnehmen und bekommt eine neue Chance“, so Jungemann. Die Interessierten für das erste Quartal sollten bis spätestens Mittwoch, 1. Februar, ein Teilnehmerformular mit vollständigen Angaben von Namen und Adresse abgeben.

Weil die Hälfte des Kontingents als Dank für das Engagement von Ehrenamtlichen reserviert wird, sollten alle Ehrenamtskarten-Inhaber dies in der Bewerbung eintragen. „Alle natürlichen Personen können mit dem entsprechenden Führerschein zur Verlosung zugelassen werden“, so Jungemann. Dazu zählten auch Fahranfänger mit Führerschein auf Probe.

Wer sich anmelden möchte, hat mehrere Möglichkeiten: So zum Beispiel per E-Mail: ulrike.jungemann@lk-row.de oder telefonisch 04261 / 983 2852 sowie über Fax 04261 / 983882852. Die Teilnahme ist aber auch über ein Online-Formular auf der Internetseite möglich, so die Leiterin der Aktion.

Der Landkreis hat die Fahrzeuge über das Autohaus Warncke in Tarmstedt geleast. Im Südkreis wird ein VW e-up (Reichweite rund 160 Kilometer) und im Nordkreis ein VW e-Golf (Reichweite rund 190 Kilometer) unterwegs sein. „Die E-Autos können entweder an Steckdosen zu Hause oder an öffentlichen E-Tankstellen aufgeladen werden“, erklärte Jungemann.

Ab Montag, 6. Februar, werden die Autos von Mitarbeitern des Autohauses Warnke an die Gewinner im Nord- und Südkreis übergeben und die zehntägige Probefahrt kann beginnen. Allerdings ist die Kilometerleistung während der Nutzung auf 1 000 Kilometer begrenzt. - go

