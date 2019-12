Zahl der Wildunfälle sinkt

Polizei rät aber dennoch zu besonderer Vorsicht

+ Die Unfallexperten beraten über Wildunfälle. Foto: Polizei

Rotenburg – Um die Verhinderung von Wildunfällen ist es jetzt bei der Polizeiinspektion Rotenburg gegangen. Dort trafen sich Vertreter des Landkreises Rotenburg, der Straßenbaulastträger, des ADAC, der Verkehrswacht und der Jägerschaft, um das Unfallgeschehen der Jahre 2017 und 2018 zu analysieren und erforderliche Maßnahmen zu beschließen. Die Teilnehmer dieses Treffens erläuterten Daten und Fakten, passten Beschilderungen an und optimierten Abläufe in der internen Zusammenarbeit. Das teilte der Sprecher der Rotenburger Polizei, Heiner van der Werp in einem Schreiben an die Kreiszeitung mit.