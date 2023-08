Zahl der Rotenburger Feuerwehreinsätze steigt jährlich um zehn Prozent

Von: Tom Gath

Viel zu tun für die Feuerwehr: Rotenburgs Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch mit einer langen Einsatzliste. © gath

Rotenburgs Feuerwehr musste vergangenes Wochenende 13 Mal ausrücken. Stadtbrandmeister Thorsten Reinsch betont, dass das Einsatzspektrum breiter geworden sei.

Rotenburg – Die Rotenburger Feuerwehr ist vergangenes Wochenende gleich 13 Mal ausgerückt. Tatsächlich zum Einsatz kam sie jedoch nur in fünf Fällen, der Rest waren Fehlalarme. „Das führt zu Frustration und wir Führungskräfte müssen dann aufpassen, dass die Motivation nicht sinkt“, sagt Thorsten Reinsch. Rotenburgs Stadtbrandmeister betont, dass jede Fahrt eine Herausforderung für seine ehrenamtlichen Kameraden sei, schließlich müssten sie oft mitten in der Nacht aus ihren Betten springen.

Die ungewöhnlich hohe Anzahl von Alarmierungen vom vergangenen Wochenende sei zwar eher dem Zufall geschuldet. Insbesondere Brandmeldeanlagen, die direkt mit der Feuerwehr verbunden sind und bei einer Auslösung zu einem sofortigen Einsatz führen, würden aber regelmäßig Probleme machen, erklärt Reinsch: „Sie machen zwar das Richtige und lösen Alarm aus, aber es handelt sich dabei nicht immer um ein Feuer.“

Professionelle Brandmeldeanlagen arbeiten sowohl mit thermischen Sensoren zur Temperaturmessung als auch mit optischen Meldern. Die optischen Melder erzeugen einen Infrarotlichtstrahl, der schon von kleinsten Partikeln reflektiert wird und auf einen Sensor trifft. Ob es sich um Rauchpartikel, Wasserdampf oder schlicht Staub handelt, spielt dabei keine Rolle. Gerade Staub sei laut Reinsch ein häufiger Grund für Fehlalarme, etwa wenn Bauarbeiten im Bereich der Anlage stattfinden. Aber auch mangelnde Wartung und allgemeine Verschmutzung kann die lebensrettenden Geräte auslösen.

Egal was der Grund ist, bei einem Fehlalarm muss der Betreiber einer solchen Anlage den Einsatz zahlen. In Rotenburg gilt dafür noch eine Gebührenordnung aus dem Jahr 2002: Die Drehleiter kostet pro Stunde 37 Euro, ein Einsatzleitwagen 11 Euro und eine Arbeitsstunde 13 Euro. Viel zu wenig, findet Reinsch: „Es kann nicht sein, dass ein Feuerwehreinsatz billiger ist als die Wartung der Anlagen.“ Die Stadt Rotenburg sieht das ähnlich und arbeitet derzeit an einer neuen Version.

Ob diese Maßnahme aber zu signifikant weniger Fehlalarmen führen wird, ist alles andere als klar. Denn auch eine erhöhte Sensibilität der Bevölkerung, führt immer wieder zu Alarmierungen ohne Not. So auch vergangenes Wochenende: Ein Nachbar hielt den Rauch eines privaten Lagerfeuers für einen Brand. An einem anderen Ort machte sich ein privater Rauchmelder aufgrund einer leeren Batterie bemerkbar. Auch hier alarmierten aufmerksame Nachbarn die Brandschützer.

Man sollte die Feuerwehr lieber einmal zu viel als zu wenig rufen.

Was auch grundsätzlich richtig sei, betont Reinsch: „Man sollte die Feuerwehr lieber einmal zu viel als zu wenig rufen, dafür sind wir schließlich da.“ Insbesondere wenn tatsächlich ein Feuer ausgebrochen ist, rät er dringend davon ab, Selbstlöschversuche vorzunehmen.

In anderen Situationen wünscht sich Reinsch mehr Augenmaß. Wenn etwa nach einem Sturm ein armdünner Ast von einem Baum hängt, könnten die Bürger ruhig selbst anpacken. Und auch ein paar Zentimeter Wasser im Keller bedeuteten nicht automatisch „Gefahr in Verzug“. Reinsch tut sich aber schwer damit, generelle Regeln aufzustellen, und stellt klar: „Die Kernaussage bleibt bestehen: Lieber einmal mehr als zu wenig die Feuerwehr rufen!“

Rotenburgs oberster Brandschützer holt einen langen Zettel aus seiner Tasche, auf dem die diesjährigen Einsätze vermerkt sind. Er will einen generellen Trend demonstrieren: Das Einsatzspektrum der Feuerwehr wird immer breiter. „Wir sind dieses Jahr allein 16 Mal ausgerückt, weil es hieß: ,Hilflose Person hinter verschlossener Tür.‘ So was hatten wir früher gar nicht“, sagt Reinsch. Hilflose Personen sind häufig gestürzte Senioren oder suizidale Menschen, die Feuerwehr soll dann für den Rettungsdienst oder die Polizei die Tür öffnen. Er führt diese Entwicklung auf Überalterung der Gesellschaft, Vereinsamung und die Zunahme von psychischen Problemen zurück. „Während der Pandemie sind solche Fälle in die Höhe geschnellt und seitdem nicht mehr rückläufig.“

Insgesamt verzeichnet die Rotenburger Feuerwehr bereits 240 Einsätze in diesem Jahr, geht es so weiter werden es bis Ende des Jahres hochgerechnet rund 430 sein – und das, obwohl bisher keine außergewöhnliche Lage aufgetreten ist. „Man kann sagen, dass die Zahl der Einsätze jedes Jahr um zehn Prozent ansteigt“, sagt Reinsch.

Er glaubt nicht, dass die Einsätze wieder weniger werden, auch weil Rotenburg stetig wächst und im Diakonieklinikum und bei den Werken viele Menschen leben, die auf Hilfe angewiesen sind. Es gelte deshalb, sich vorzubereiten: „Wir arbeiten ständig daran, die Feuerwehr so auszustatten, dass sie mit der Art und Anzahl der Einsätze Schritt halten kann.“ Mit der Stadtverwaltung stehe die Feuerwehr dazu in engem Austausch.

Wir haben echt eine geile Truppe in allen fünf Ortsteilen.

Eine Berufsfeuerwehr ist zwar erst ab einer Einwohnerzahl von 100 000 üblich, aber der Prozess dahin sei schleichend. So könnte sich Reinsch gut vorstellen, langfristig auch in Rotenburg die ersten hauptamtlichen Kräfte einzustellen. Ein bezahlter Gerätewart wäre zum Beispiel ein guter Anfang, „aber davon sind wir aktuell noch weit entfernt.“

Auch ohne hauptamtliche Mitarbeiter – und das ist die gute Nachricht – hat die Rotenburger Feuerwehr keine Personalsorgen. Während Corona gab es keinen Mitgliederschwund und die Kinder- und Jugendfeuerwehr sorgt für ausreichend Nachwuchs. Man merkt Reinsch an, dass trotz frustrierender Fehlalarme und einem zunehmenden Einsatzpensum die Feuerwehr immer noch ein Ehrenamt mit Zukunft ist, das durchaus auch Spaß machen kann. „Wir haben echt eine geile Truppe in allen fünf Ortsteilen, die sehr gut zusammenarbeitet“, sagt der Stadtbrandmeister zum Abschied.