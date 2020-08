WVV wirbt für Sparsamkeit

Trinkwassernetz wird bei Hitze besonders stark belastet

+ © Menker Die Gartenbewässerung macht einen hohen Prozentsatz beim Wasserverbrauch in der Region aus. Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land bittet darum, bei Hitze darauf zu verzichten. © Menker

von Matthias Röhrs schließen

Unterstedt – Mit Blick auf die anhaltende Hitzewelle, mahnt der Wasserversorgungsverband (WVV) Rotenburg-Land einen sorgsamen und sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser an. In länger anhaltenden Trockenphasen nehmen der WVV einer Pressemitteilung zufolge einen schlagartigen Anstieg der Wasserabgaben wahr. Bereits mit Beginn dieser Hitzewelle sei am vergangenen Donnerstag der diesjährigen Tageshöchstwert der Reinwasserabgabe erreicht worden.