Rotenburger Kreistag verabschiedet Erklärung zum Wolf

Von: Matthias Röhrs

Ob die Rotenburger Erklärung zum Schutz der Weidetierhalter vor dem Wolf beiträgt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sorgt sie für Polemik im Kreistag. © Schultz

Der Rotenburger Kreistag gibt eine Erklärung zum Wolf ab. Der Schutzstatus soll überprüft, die Bejagung erleichtert, Weidetiere geschützt werden.

Rotenburg – Kommt das Thema Wolf auf den Tisch, wird es immer emotional. Die Fronten sind verhärtet und Argumente oft von Ideologie geprägt. Auch im Rotenburger Kreistag wurde das wieder einmal deutlich. Am Ende einer längeren Debatte konnte die CDU aber einen kleinen Sieg für sich verbuchen. Die Kreistagsmehrheit stimmte während der vergangenen Sitzung einer von den Christdemokraten beantragten „Rotenburger Erklärung“ zum Wolf zu.

Angelehnt an eine ähnliche Resolution aus dem Landkreis Uelzen fordert man das Land Niedersachsen, die Bundesregierung und die Europäische Union zum Handeln auf. Unter anderem geht es darum, den Schutzstatus des Wolfes zu überprüfen, seine Bejagung zu erleichtern und Mensch und Weidetiere besser zu schützen.

Dieser kleine Sieg der CDU ist aber mehr ein symbolischer. Dass man mit der Erklärung etwas verändert und tatsächlich zum Schutz beiträgt, ist geradezu ausgeschlossen. Eine Meinung haben aber alle irgendwie. Man wird auch nicht müde, sie kundzutun, auch wenn sich oft genug kein Erkenntnisgewinn daraus ergibt. Wenn es um den Wolf geht, ist Marco Mohrmann, CDU-Kreistagsabgeordneter und Landwirt, in der Regel nicht weit, um ordentlich zu poltern.

Da bildet diese Kreistagsdebatte ebenfalls keine Ausnahme: Es sei zunächst eine mutige Erklärung, da sie nicht der „vermeintlichen Mehrheit“ entspreche, beginnt er selbstlobend. Er spricht von „Gratismut“, der charakteristisch sei für viele Erklärungen, aber natürlich nicht für diese.

Wenn man Mohrmann reden hört, muss in Niedersachsen der Wolf tatsächlich fortwährend ein Problemtier, eine regelrechte Bedrohung für Mensch und Tier sein. Die Leute seien seinen Worten nach jedenfalls „verzweifelt“ ob der „ausufernden Wolfspopulation“. Niedersachsen hätte sogar eine der höchsten Populationen weltweit, behauptet er.

Wohl eher ein symbolischer Beschluss

Bernd Wölbern (SPD) will seinem CDU-Kreistagskollegen jedenfalls den Schneid am Ende nicht abkaufen. Obwohl seine Fraktion eigentlich für den Antrag ist, auch wenn die Erklärung nur die „zweitbeste Lösung sei“, so Volker Kullik (SPD). Mohrmann stelle sich auf die Seite der Weidetierhalter, ihm geht es aber nur um politische Schuldzuweisungen, sagt Wölbern – vielleicht auch unter dem Eindruck, dass Mohrmann als Generalsekretär der Landes-CDU diesen Kampf jetzt niedersachsenweit politisch führt.

Beim eher symbolpolitischen Beschluss bleibt die Gegenwehr der Sozialdemokraten trotzdem aus. Es liegt vielleicht auch an der vielleicht eingepreisten Wirkungslosigkeit dieser Erklärung, dass sie bei lediglich acht Gegenstimmen im Kreistag durchgeht. Die Konsequenzen sind überschaubar. In der Aussprache ist die Kritik jedenfalls lauter, als die Abstimmung vermuten lässt. Vielleicht liegt es doch am von Mohrmann angesprochenen „Gratismut“ in einem landwirtschaftlich geprägten Landkreis, für die meisten Redner gibt es schlichtweg auch Dringenderes: Kullik (SPD) bemerkt, das Thema werde instrumentalisiert, zu einem Kulturkampf zwischen Stadt- und Landbewohner hochstilisiert.

Der Mensch müsse nicht so stark geschützt werden, wie die Resolution Glauben machen möchte, ordnet Elisabeth Dembowski (Grüne) ein. Angriffe habe es im Landkreis noch nicht gegeben. Ihr Parteifreund Reinhard Bussenius möchte sich lieber anderen Themen widmen, die die Landwirtschaft mehr bedrohten als der Wolf: etwa Dürre und Wassermangel.

Am Ende stand vor der Verabschiedung der Erklärung eine große Debatte mit wohl eher kleinen Auswirkungen. Worüber sich aber alle im Kreistag einig waren: Die Wolfsfrage brauche endlich eine klare Lösung.