Wochenmarkt auf dem Pferdemarkt: Händler zufrieden

Rotenburg – Mittwoch, 8.30 Uhr, die Sonne scheint und auf dem Rotenburger Wochenmarkt ist schon jetzt einiges los. Besonders viele ältere Leute sind unterwegs, manche mit Rollator. Frauen schlendern mit ihrem Einkaufskorb am Arm herum, manche in Begleitung ihrer Männer. Hier und da bleiben zwei oder drei Rotenburger stehen, unterhalten sich. Es ist sogar mehr los als an diesem Tag in anderen Wochen, erzählen die Marktbetreiber. Hier scheint ein bisschen alles wie immer seinen Lauf zu nehmen, von Coronakrise ist auf den ersten Blick nicht viel zu spüren – außer, dass es Gesprächsthema Nummer eins ist.

Aber eins ist auffällig: Etwa 90 Prozent der Passanten halten Abstand. Mindestens einen Meter, eher zwei. „Man ist auf dem Markt an der frischen Luft und nicht dicht an dicht, das hat Vorteile“, erklärt Bärbel Meyer von der gleichnamigen Gärtnerei aus Waffensen. Richtung Bäckerwagen bildet sich gerade eine Schlange, fast jeder lässt Luft zu seinem Nächsten. „Das merkt man schon“, sagt Obst- und Gemüsehändler Frank von Knebel aus Scheeßel. „Gerade ältere Leute scheinen aber auch froh, mal rauszukommen, zu schnacken.“ Andere sind vorsichtiger. „Es herrscht eine gewisse Unsicherheit“, sagt eine junge Mutter, die ausnahmsweise ihre kleinen Kinder dabei hat – normalerweise bleiben diese beim Einkaufen aktuell Zuhause. „Wir halten auch mehr Abstand“, berichtet der Obst- und Gemüsehändler Jens Meyer aus Bardowick bei Lüneburg. Alle an seinem Stand tragen Handschuhe, als Vorsichtsmaßnahme. Bei seinem Standnachbarn gegenüber, Marc Raguse aus Kirchtimke mit seinem Käsewagen, kann man seit Anfang des Jahres kontaktlos bezahlen – ein Angebot, das aktuell gerne angenommen werde. Das halte die Ansteckungsgefahr geringer. „Alle Nase lang Flächendesinfektion, ständig Hände desinfizieren und Handschuhe tragen“, zählt er weitere Sicherheitsvorkehrungen auf. Aber: „Viel ändert sich nicht.“ Denn dabei gelten ohnehin Hygienestandards. Auch er sieht mehr Kunden an diesem Mittwoch. „Es ist ungewöhnlich viel los so früh morgens.“

+ Regionale Lebensmittel sind auf dem Wochenmarkt gefragt – das aber völlig unabhängig vom Coronavirus. Fotos: Beims

Die meisten besorgen sich frische Lebensmittel in üblichen Mengen. Allerdings werden verstärkt regionale Produkte nachgefragt – das sei aber kein Corona-Trend, sondern dem vorhandenen Umdenken geschuldet, so Jens Meyer. Ulrike Bomhoff von der Landschlachterei Wolters und ihre Kollegin sehen indes auch Hamsterkäufe: „Es wird teils mehr gekauft und dann eingefroren.“ Dabei versichert auch sie: „Engpässe gibt es nicht.“ Desinfiziert wird auch hier noch mehr als sonst, Waren liegen nur noch hinter der Scheibe, nicht mehr auf dem Tresen. „Wir haben die Sicherheitsvorkehrungen noch weiter hochgesetzt.“

+ Desinfektion nach jedem Verkauf: Marc Raguse hält sich eisern dran.

Während sich die meisten um ihre Umsätze bislang keine Sorgen machen – „Wir sind Grundversorger“, bringt es Bomhoff auf den Punkt – gibt es auch die Betreiber, die die Entwicklungen mit Sorge betrachten. So wie Norbert Jörs von der Gärtnerei Jörs in Brockel. Gerade berät er eine ältere Dame, die mit ihrem Rollator unterwegs ist. Dann steht schon die nächste Frau an seinem Stand, möchte ein paar Tulpen. Diese werden jede Woche frisch für den Markt geschnitten. „Wenn wir die nicht verkaufen, gehen die auf den Kompost. Wir sind froh, dass der Markt aufrecht erhalten bleibt“, merkt er an. „In Blumengeschäfte gehen die Leute nicht mehr so aktiv, auf dem Markt nehmen sie eher etwas mit.“ Seinen Betrieb darf er noch offen lassen – der Zentralverband Gartenbau „hat grünes Licht gegeben“. Und doch macht er sich Sorgen, wie es weitergehen wird. Denkt an seine Mitarbeiter. Denn die Hochzeiten für April sind zum Beispiel abgesagt, für die bereits Blumen bestellt waren.