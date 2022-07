Energiemanagement: Wo sind die Schwachstellen?

Von: Guido Menker

Der Gaspreis steigt und steigt. Da lohnt es sich, den Heizungsregler nicht zu hoch zu drehen. © Menker

Die Kreisstadt hat ihre Tochter – die Stadtwerke Rotenburg (SR) – mit der Realisierung eines Energie-Management-Systems beauftragt. Der Aufwand dabei ist enorm. Das machen SR-Geschäftsführer Volker Meyer und die Ingenieurin Cecylia Lebida deutlich.

Rotenburg – Im Kern geht es um fast 100 städtische Gebäude, die in den kommenden Jahren intensiv unter die Lupe zu nehmen sind. Wo sind die Schwachstellen? Das ist die zentrale Frage mit Blick auf den Energieverbrauch, auf den Ausstoß von CO2, Wärme-Schlupflöcher sowie auf die Effizienz der Versorgungstechnik. „Das ist ein laufender Prozess“, sagt Meyer. Eine Aufgabe also, die dauerhaft zu erledigen ist, weil sich einerseits die Standards immer wieder verändern, andererseits die Technik einer permanenten Weiterentwicklung unterliegt.

Im ersten Schritt geht es um die Bewertung der städtischen Gebäude. Ziel dabei ist es zunächst, einen Energiebericht zu erstellen. „Dabei erfassen wir alle Energiearten“, sagt Volker Meyer. Es geht um Strom, Wasser, Gas und Wärme. Für jedes Gebäude nehmen die Experten außerdem die Gebäudedaten auf – Baujahr, Nutzungsart, Fläche und bisherige Sanierungsmaßnahmen. Die Bewertung der Gebäude soll ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgen. Dabei kommt auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Aus den Aufnahmen lässt sich ablesen, wo Wärmeverluste auszumachen sind.

Der nächste Schritt im Konzept zur Umsetzung eines kommunalen Energiemanagements ist im kommenden Jahr die detaillierte Auswertung der zusammengetragenen Daten. Diese beinhaltet die der Energieverbräuche und einen Vergleich der Datenbasis mit entsprechenden Referenzgebäuden. Aber damit nicht genug: Die Ermittlung der CO2-Emissionen und von Abweichungen zum Referenzgebäude, die Berechnung einer möglichen Kostenersparnis, die daraus resultiert, sowie die Erarbeitung eines Sanierungsplanes runden am Ende den Bericht ab, der bis zum 31. Dezember 2023 vorliegen muss.

„Ab 2024 können dann die Förderanträge für die Maßnahmen gestellt werden“, erklärt Cecylia Lebida. Im Jahr darauf soll ein System zur laufenden Zählerablesung stehen, um ein permanentes Monitoring zu ermöglichen. „Die Stadtwerke werden die technischen Möglichkeiten dafür schaffen“, erklärt Meyer. 2026 könne man damit beginnen, die Sanierungsaufgaben umzusetzen.

Angesiedelt ist diese Aufgabe in der SR-Abteilung Energie und Nachhaltigkeit. Neben Cecylia Lebida ist dort Gerrit Kahle beschäftigt. Die dritte Mitarbeiterin Anne Senkel indes hat nach nur drei Monaten die Stadtwerke aus persönlichen Gründen wieder verlassen. „Jetzt wird die Stelle noch einmal neu ausgeschrieben“, berichtet der Geschäftsführer – mit dem Hinweis, dass es zurzeit schwer sei, geeignete Fachkräfte für diese Aufgaben zu finden. Alle Kommunen seien schließlich in der Pflicht, ihr Energiemanagement in Angriff zu nehmen.

Die Stadtwerke Rotenburg starten bei der Erfassung der Daten mit den größten Gebäuden. „Bei ihnen geht es um 90 Prozent des Energiebedarfs“, betont Cecylia Lebida mit Blick auf die ersten Schritte. Dass das alles nicht ohne einen neuen Kollegen geht, erklärt sie nicht zuletzt damit, dass ihre Abteilung ursprünglich für die Betreuung von mehr als 700 Wärmeanlagen im Gebiet der Stadtwerke zuständig ist. Nun aber bekommt der Bereich Nachhaltigkeit deutlich mehr Gewicht und „wird mit mehr Leben gefüllt“, fügt Meyer hinzu.

Nachhaltigkeit ist angesichts der aktuellen Energie-Krise ein wichtiges Stichwort. Hat man sich bislang darüber gefreut, mit Blockheizkraftwerken (BHKW) alternative Versorgungsmöglichkeiten zu schaffen, rückt nun auch diese Technik zunehmend in den Fokus. Denn sie werden mit Gas betrieben. Immerhin: Die beiden BHKW im Ronolulu sowie im Wohngebiet Knickchaussee speisen die Stadtwerke mit Bio-Methan. Das allerdings mache nur 15 Prozent dessen aus, was an Gas für die insgesamt 42 BHKW der Stadtwerke benötigt wird.

Volker Meyer betont, dass der Anteil des benötigten Biogases nach und nach erhöht werden soll. Zurzeit beziehe man das Bio-Methan aus drei regional platzierten Anlagen. „Darüber hinaus befassen wir uns intensiv mit weiteren, größeren Energie-Projekten“, erklärt der SR-Geschäftsführer. Grundsätzlich allerdings hoffe er sehr darauf, dass die zurzeit noch hohen, planerischen Hürden und die sich daraus ergebenden, langen Planungszeiten gesenkt werden. Dabei hat er Fotovoltaik sowie Windenergie im Auge. „Wir brauchen da einfach gute Möglichkeiten.“ Denn für Meyer steht fest: „Wir kommen mittelfristig hin zu mehr oder weniger autarken Gebäuden.“ Die Umstellung der Versorgung in Bestandsgebäuden sei jedoch sehr schwierig und mit hohem Aufwand verbunden.