Corona-Lockerungen im Landkreis Rotenburg: Die Wirte atmen auf

Rotenburg – Am Freitag hat die Branche mit der Aktion „Leere Stühle“ auf dem Rotenburger Pferdemarkt noch protestiert, nun zeichnet sich der ersehnte Rahmen ab: „Wir atmen auf und freuen uns, dass es endlich einen Fahrplan für die Gastronomie gibt“, sagt Hans-Wilhelm Röhrs, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Rotenburg und Hotelier in Sottrum, mit Blick auf den niedersächsischen Weg in der Corona-Krise, der eine teilweise Öffnung der Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten ab kommenden Montag vorsieht.

„Jetzt gilt es nur noch zu klären, was genau die 50-Prozent-Regel bedeutet. In meinem Haus gibt es zum Beispiel drei Kegelbahnen. Darf ich dann davon eineinhalb öffnen, oder bezieht sich das auf die Sitzgelegenheiten? Und wie viele Leute dürfen künftig gemeinsam an einem Tisch essen?“, fragt Röhrs, der hofft, dass es für die Gastronomie noch Details zur Regelung gibt.

Denn trotz der angestrebten ersten leichten Lockerung der seit sieben Wochen andauerenden Beschränkungen bleiben offenbar immer noch viele unbekannte Faktoren auf dem Weg zurück in den Gastro-Alltag: „Wir müssen auch ab dem 11. Mai im Blick behalten, ob die Kosten nicht höher sind als der Umsatz.“ Denn für die Hälfte der Gäste brauche man nicht zwangsläufig auch nur die Hälfte des Personals an den Tischen und Töpfen. Die Abstandsregeln seien für die Wirte leicht zu realisieren, denn „wir können durch die geschickte Anordnung der Tische gewährleisten, dass immer genügend Platz ist zwischen den Gästen. Und Hygiene ist für uns natürlich überhaupt kein Problem“, so der Dehoga-Chef, der aber trotz der angestrebten Teilöffnungen seinen „Außer-Haus-Verkauf“ beibehalten will.

Wichtig sei erst einmal das Signal nach draußen, dass es „bei uns wieder losgeht“, auch wenn Röhrs ab dem 11. Mai nicht unbedingt mit langen Schlangen vor den Gaststättentüren rechnet: „Die Leute werden sicher noch etwas verhalten reagieren.“ Der Sottrumer glaubt an eine Normalität sowieso erst dann, „wenn wir einen Impfstoff oder ein Medikament haben.“

Ein wenig Skepsis herrscht auch bei Tina Tamke vor. Ihr Familienbetrieb aus Wittorf betreibt in drei Landkreisen Bäckereifilialen mit Cafés. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen Klarheit darüber bekommen, wie zum Beispiel der Begriff Selbstbedienung definiert wird. Dass Büfetts ausfallen, ist klar. Aber wenn ich einen Kaffee an der Theke bestelle und der wird mir nach der Fertigstellung herübergereicht. Ist das auch Selbstbedienung?“ Die Abstandsregel ist in den Tamke-Cafés ebenfalls kein Hindernis: „Wir nehmen einfach ein paar Tische raus.“ Problematischer werde es hingegen bei der Dokumentationspflicht.

„Zum Essengehen meldet man sich mit Namen und Adresse an, aber haben die Kunden dazu auch Lust, wenn sie nur mal eben ein Brötchen essen und einen Kakao trinken wollen?“, fragt Tamke, die sich wundert, dass der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mit seinem Fünf-Stufen-Plan schon vor der Bund-Ländersitzung am Mittwoch vorgeprescht ist: „Vielleicht musste er den Bayern mal zeigen, wie Krisenbewältigung auch funktionieren kann.“

Margitta Meyer vom Scheeßeler Hof ist erleichtert: „Endlich dürfen wir wieder öffnen!“ Seit Ostern habe ihr Traditionslokal in der Scheeßeler Ortsmitte einen Außerhaus-Service eingerichtet. „Glücklicherweise kam die Soforthilfe für uns Gastronomen relativ zügig, sodass erst mal die wichtigsten Posten bezahlt werden konnten“, berichtet die Wirtin. „Auch gab es seitens der Verpächter ein großes Entgegenkommen, wofür ich sehr dankbar bin.“ Die Angestellten seien in Kurzarbeit und sämtliche Stundungsanträge gestellt worden. „Ich denke, alle Maßnahmen verhelfen dazu, langsamer zu sinken.“ Nun könne man das U-Boot mit den Gästen, die sie und ihr Team ab Montag wieder an den Tischen bewirten wird, wieder in ein Schiff verwandeln. „Wir haben im Flur, vor dem Eingang der Gaststube, dafür einen Handdesinfektionsspender angebracht, den jeder vor Betreten benutzen muss“, erklärt sie. Wie behördlich angeordnet, würden auch ihre Gäste allesamt registriert, um eventuell die Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Meine Servicekräfte tragen einen Mundschutz und halten zusätzlich Abstand. In der Gaststube wird nur jeder zweite Tisch besetzt, auf der Terrasse haben die Tische einen Abstand von zwei Metern.“

„Natürlich war die Freude groß, als die Lockerungsmaßnahmen für unsere Branche bekannt gegeben wurden“, sagt Heiko Kehrstephan, Direktor des Fünf-Sterne-Hauses Wachtelhof in Rotenburg. Auch wenn es sich nur um kleine Schritte handele, beginne so doch wenigstens wieder etwas der Alltag, „und wir dürfen endlich wieder Gäste bewirten und verwöhnen“. Die geplanten Regeln mit Abständen zwischen den Tischen und 50 Prozent Belegung im Restaurant seien ein guter Anfang, um den leicht veränderten Ablauf etwas zu üben. Hinsichtlich der geplanten Regeln für die Hotellerie freut er sich ebenfalls, dass es ein Startdatum gibt, „wenngleich hier sicher noch etwas Nachbesserungsbedarf vorhanden ist, wenn wirklich die Sieben-Tage-Regel kommen sollte“, die besage, dass ein belegtes Zimmer sieben Tage lang nicht wieder vermietet werden dürfe. Kehrstephan: „Aber prinzipiell überwiegt die Freude über den lange geforderten Fahrplan.“ Hinsichtlich Vorschriften habe man keine Bedenken. Das sei alles machbar.

„Wir freuen uns riesig! So gute Laune hatte ich schon lange nicht mehr“, schildert Waldhof-Geschäftsführerin Andrea Horn aus Unterstedt ihre Gefühlslage. Sie warte nun noch ab, welche Bedingungen und welche Maßnahmen zu treffen sind – „das Gröbste haben wir aber bereits“. Vorkehrungen wie Hygienestationen, extra Tischabstände, Masken für die Mitarbeiter, Abstandsregelungen und ein Pandemieplan stünden. Die Gäste können sich sicher sein: „Wir sind vorbereitet und öffnen alle Türen. Der Biergarten werde gerade auf Hochglanz poliert. Horn: „Lange hätten wir diesen Zustand auch nicht mehr ausgehalten, gerade unsere Mitarbeiter sind auf volles Gehalt angewiesen und froh, dass es bergauf geht.“

Das gilt auch für Heidejäger-Wirt Frank Westermann aus Mulmshorn: „Unser Haus ist groß, und wir haben viel Platz. So ist es für uns relativ einfach, die nötigen Abstände herzustellen.“ Reservierungen seien erwünscht. Das mache es einfacher. Und: „Wir planen eine digitale Speisekarte. Diese kann sich jeder auf sein eigenes Smartphone laden.“ Speisen und Getränke würden dann auf einen kleinen Beistelltisch abgestellt.