Es wird wieder wärmer

Rotenburg - Von Reinhard Zakrzewski. Der Altweibersommer kommt zurück: Hoch „Ulf“ bringt uns am Freitag und Sonnabend goldenes Oktoberwetter. Nach einem kurzen Temperaturknick zum Wochenwechsel kündigt sich erneut sonniges und – nach Frühnebelauflösung – angenehm warmes Herbstwetter an.

Schon am Freitag setzt sich in Rotenburg und umzu immer mehr die Sonne durch, und die Temperaturen steigen auf 20 Grad. Nach Frühnebelauflösung lockt dann der strahlend schöne Sonnabend mit 22 Grad zu anstehenden Gartenarbeiten oder Ausflügen unwiderstehlich ins Freie. Am Sonntag fallen aus vorwiegend dichter Bewölkung vielleicht ein paar Schauer. Dabei sind nur noch 16 bis 18 Grad drin. Dem dafür verantwortlichen Tief geht aber schnell die Puste aus, sodass rasch ein stabiles Hochdruckgebiet aus Südwesten nachrücken kann.

Da es in der kommenden Woche voraussichtlich über Osteuropa vor Anker gehen wird, wehen an seiner Westflanke über Norddeutschland beständige südliche Winde. Damit können wir uns noch auf viele weitere goldene und außergewöhnlich warme Oktobertage mit 20 Grad oder mehr freuen. Eine Änderung der von Hochdruckgebieten geprägten Wetterlage ist bis Monatsmitte nicht in Sicht, womit die Trockenheit in eine neue Runde geht.

Der sehr heiße und extrem lange Sommer in diesem Jahr gab sich erst im letzten Septemberdrittel geschlagen. Mit sieben Tagen über 25 Grad, darunter mehreren Tagesrekorden, einem ungewöhnlich späten heißen Tag (über 30 Grad), kaum Regen, dafür jede Menge Sonnenschein, lagen die ersten drei Septemberwochen voll auf Sommerkurs.

Ein krasser Temperatursturz beendete am 21. des Monats die schier endlose Wärmeperiode dann ebenso abrupt, wie sie im April begann. Grund war das Orkantief „Elena“ über dem Nordmeer. Seine markante Kaltfront leitete eine sehr kühle letzte Monatsdekade ein. „Elena“ und im Gefolge das über Deutschland hinweg ziehende Orkantief „Fabienne“ sorgten im Altkreis für die einzigen ergiebigen Niederschläge (Maximum Rotenburg 14 Liter/Quadratmeter, 22. September). Obwohl das enorme Wärmepolster von zeitweilig bis zu drei Grad am Ende erheblich abschmolz, sicherte sich der sonnenscheinreiche Monat einen Platz im oberen Mittelfeld der bislang schönsten Septembermonate.