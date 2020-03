„Es wird immer noch unterschätzt“

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist Katja Weße nun die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Rotenburg. Die erste Zeit hat sie sich vor allem in ihre neue Aufgabe eingefunden, nun will sie mit viel Elan diverse Projekte angehen. Foto: Beims

Rotenburg – Seit dem 1. September 2019 ist Katja Weße die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Rotenburg. Von ihrem Büro aus im Kreishaus hat sie verschiedene Themen im Landkreis fest im Blick – ihre Schwerpunkte sind dabei vor allem die Verbindung von Familie und Beruf sowie die Altersarmut bei Frauen. Wir haben uns mit ihr über die erste Zeit in ihrer neuen Aufgabe unterhalten.

Frau Weße, wie waren die ersten Monate als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises?

Sehr lehrreich. Da ich keine direkte Erfahrung als Gleichstellungsbeauftragte hatte, musste ich zunächst viel lernen. Ich war aber vorher schon hier in der Verwaltung beschäftigt, also Angestellte des Landkreises, sodass ich die internen Strukturen schon kannte. Dennoch ist es etwas anderes, zum Beispiel das Bewerbungsverfahren aus Sicht des Arbeitgebers mit zu durchlaufen. Im Dezember habe ich einen Kurs in Hannover mitgemacht, der mir das Basiswissen vermittelt hat, die rechtlichen Grundlagen und alles andere, das wichtig ist. Ich habe viele Leute in verschiedenen Netzwerken kennengelernt – und kenne immer noch nicht alle. Da ich für den Landkreis zuständig bin, muss ich natürlich alle Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen kennen, die Vereine, die Landfrauen, da tut sich vieles auf. Das ist immer noch sehr spannend.

Was sind Ihre Aufgaben?

In erster Linie bin ich für die Gleichstellung in der Verwaltung zuständig, zum Beispiel im Bereich Stellenbesetzungsverfahren. Die Gleichstellungsbeauftragte muss immer beteiligt werden. Ich gucke, wie die Besetzung in den jeweiligen Entgeltstufen ist. Was wird gerade gebraucht? Wo ist eine Unterrepräsentanz? Zum Teil bin ich bei Vorstellungsgesprächen dabei. Außerdem wirke ich mit am Gleichstellungsplan. Was haben wir intern für gleichstellungsrelevante Aspekte, was muss vielleicht verbessert werden? Ich bin auch schon wegen einer fehlenden Ferienbetreuung für die Kinder der Mitarbeiter angesprochen worden. Die Stadt Rotenburg hat das ja ebenfalls. Man könnte sich dort anmelden, muss aber auch seinen Wohnsitz hier haben. Was ist mit denen, die nicht hier wohnen? Die jeden Tag pendeln? Das sind Dinge, die ich mir abgespeichert habe. Auch ein Projekt mit dem Frauenhaus, ebenso das Thema Wickeltische in den Toiletten. Bei den Frauen ist einer, bei den Männern nicht. Gerade in der heutigen Zeit, in der es auch viele alleinerziehende Väter gibt, sollte man darauf schauen.

Das vergessen viele beim Wort Gleichstellungsbeauftragte, dass Sie ebenso für die Männer da sind.

Genau. Ich habe Kontakt zu jemandem, der eine Idee für ein Projekt hat, bei dem es um die Arbeit mit Jungen geht. Da würde ich gerne unterstützen, stehe dort aber noch ganz am Anfang. Ich halte es aber für wichtig, dass die Jungen in ihrer Rolle, in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden – gerade weil wir fast nur Erzieherinnen oder Lehrerinnen in den Grundschulen haben.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf aktuell?

Aktuell können wir nur Veränderungen hervorrufen, wenn wir die Frauen in die Kommunalpolitik kriegen. Wir würden sonst immer nur sehr niederschwellig arbeiten. Wenn wir aber eine große Veränderung hervorrufen wollen, müssen mehr Frauen in die Politik.

Sie haben schon zu Anfang gesagt, dass Sie sich das wünschen. Aber wie lässt sich das erreichen?

Das ist schwierig. Ich glaube, man muss den Frauen durch Aufklärungsarbeit klar machen, dass wir nur weitreichende Veränderungen herbeiführen können, wenn sie sich in der Politik engagieren. Was ich anstrebe ist, dass wir aus allen Bereichen – also Kreistag, Stadtrat und Gemeinderat – jeweils eine Frau als Abgeordnete an einen großen Tisch bekommen und gemeinsam überlegen können, wie wir frauenpolitische Themen umsetzen können. Sie könnten sich in einem großen Frauenrat treffen, nach dem Verdener Beispiel. Die haben dort seit mehr als 20 Jahren so einen Kreisfrauenrat. Gerade weil wir so ein flächendeckender Landkreis sind, ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Dort werden frauenspezifische Themen besprochen und Lösungen für Probleme gesucht.

Sie haben sich als Schwerpunkte „Familie und Beruf“ sowie die „Altersarmut bei Frauen“ gesetzt. Warum diese beiden?

Wahrscheinlich, weil ich selber mittendrin stecke. Ich habe drei Kinder und muss zusehen, wie ich das alles hinbekomme. Da gibt es natürlich mal Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung, wenn Ausschusssitzungen um 14.30 Uhr beginnen. Und da ich selber in Teilzeit arbeite, hängt dieses drohende Damoklesschwert der kleinen Rente über mir: Wird meine Rente für mich alleine reichen? Natürlich wollen mein Mann und ich zusammenbleiben. Aber was ist, wenn er erkrankt? Arbeitsunfähig wird? Oder schlimmeres? Dann stehe ich alleine da – mit einer Teilzeitbeschäftigung und drei Kindern. Dann denkt man weiter, an das Alter. Man möchte ja unabhängig bleiben und auch mal den Kindern und Enkeln was zustecken können – nicht andersrum. Ich sehe, dass viele Frauen dieses Problem haben (werden) und die Notwendigkeit eines Handelns nicht verstehen. In meiner Bundeswehrzeit hatten wir anfangs viele Unterrichte, unter anderem über Versicherungen und Vorsorge. Damals war das so weit entfernt, aber ich wurde gut beraten. Heute bin ich unglaublich dankbar, dass ich das habe.

Das sind Themen, mit denen sich gerade junge Leute viel mehr beschäftigen sollten?

Genau. Ich hatte das gezwungenermaßen in der Ausbildung. Aber das sollte viel mehr in die Schulen und Ausbildungsstätten gebracht werden. Viele haben das nicht. Das will ich prüfen.

Gibt es Projekte, die Sie schon angeschoben haben?

Aktionstage wie One Billion Rising und der Internationale Frauentag, in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rotenburg, Kerstin Blome. Da bin ich dankbar, wir haben uns die Arbeit geteilt. Auch für den Equal Pay Day hatten wir etwas geplant, das konnte aber wegen Corona nicht stattfinden.

Sie vernetzen sich stark mit Kerstin Blome. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit unter den Gleichstellungsbeauftragten?

Das Problem ist, dass in den Kommunen fast alle ehrenamtlich arbeiten. Es gibt im Landkreis nur drei hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Das macht es schwer. Dabei halte ich es für extrem wichtig, dass die Gleichstellungsbeauftragten miteinander zu tun haben.

Wäre es dann nicht wichtig, dass die Kommunen ihre Gleichstellungsbeauftragten ebenfalls hauptamtlich beschäftigen?

Auf jeden Fall. Auch ist es wichtig, dass sie dafür entsprechend entlohnt werden. Bremervörde hat 19 000 Einwohner, ab 20 000 wäre die Stadt dazu verpflichtet, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu berufen. Bei mehr Hauptamtlichen könnten viel mehr Projekte angeschoben werden, auch in den Kommunen. Wir sind ein ländlicher Landkreis, da gibt es noch sehr viele konservative Meinungen – zum Teil auch unter den Frauen selber. Die fügen sich einfach in die Rolle der Hausfrau. Um einen Wandel in der Wahrnehmung zu bewirken, bedarf es Fachkräfte vor Ort. Und das müssten hauptamtliche Kräfte sein.

Gibt es da Bestrebungen, zum Beispiel Gespräche mit den Verwaltungschefs?

Die kommunale Politik muss überzeugt werden. Vielleicht könnte ein zukünftiger Kreisfrauenrat da Einfluss nehmen.

Ist die fehlende Anerkennung ein Relikt aus der Vergangenheit?

Ja, der Job wird immer noch unterschätzt und es wird oft gesagt, das wird nicht gebraucht. Das würde man auch so hinbekommen. Das mag in den Kommunen, in den einzelnen Verwaltungen, noch gehen. Wir haben hier in der Verwaltung im Landkreis zum Beispiel ein sehr gut ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Aber es geht nicht nur um die Verwaltungen, sondern auch um die Wahrnehmung nach außen. Grundsätzlich gibt es selten Veränderungen, wenn es niemanden gibt, der auf gewisse Dinge hinweist.

Wie leben Sie selbst die Gleichstellung zuhause?

Mein Mann und ich sind gleichberechtigte Partner. Wir unterstützen uns gegenseitig in allen Bereichen des Alltags.